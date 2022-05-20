Предоставлял оккупантам информацию о местах проживания АТОвцев и лиц, которые могли сопротивляться врагу. Нацполиция задержала жителя Киевщины за государственную измену. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска совместно с УСБУ в Житомирской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили злоумышленника, который во время оккупации российскими войсками Бучанского района Киевской области сотрудничал с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2022 года житель села Лубянка Бучанского района предоставлял российским оккупантам информацию о местах жительства военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года и других лиц, пользовавшихся огнестрельным оружием и могли оказывать сопротивление врагу.

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В частности, предатель предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего он был подвергнут пыткам.

Кроме того, известно, что подозреваемый, хорошо зная местность Бучанского района, показывал российским армейцам в лесополосах позиции для выгодного расположения их военной техники с целью обстрелов территории Украины и мест дислоцирования военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В ходе проведения обысков по месту жительства задержанного полицейские изъяли форменную одежду, радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с отметками местности и другие вещественные доказательства.





В дальнейшем предатель был завербован российскими оккупантами и в целях продолжения своей преступной деятельности в пользу врага пытался попасть на службу в ряды Вооруженных сил Украины.

По результатам проведения следственных действий указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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