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Предоставлял оккупантам информацию о местах проживания АТОвцев и лиц, которые могли сопротивляться врагу. Нацполиция задержала жителя Киевщины за государственную измену. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска совместно с УСБУ в Житомирской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора разоблачили злоумышленника, который во время оккупации российскими войсками Бучанского района Киевской области сотрудничал с врагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2022 года житель села Лубянка Бучанского района предоставлял российским оккупантам информацию о местах жительства военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины с 2014 года и других лиц, пользовавшихся огнестрельным оружием и могли оказывать сопротивление врагу.

Предоставлял оккупантам информацию о местах проживания АТОвцев и лиц, которые могли сопротивляться врагу. Нацполиция задержала жителя Киевщины за государственную измену 01

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Предоставлял оккупантам информацию о местах проживания АТОвцев и лиц, которые могли сопротивляться врагу. Нацполиция задержала жителя Киевщины за государственную измену 02

В частности, предатель предоставил захватчикам информацию об одном из участников АТО, после чего он был подвергнут пыткам.

Предоставлял оккупантам информацию о местах проживания АТОвцев и лиц, которые могли сопротивляться врагу. Нацполиция задержала жителя Киевщины за государственную измену 03

Кроме того, известно, что подозреваемый, хорошо зная местность Бучанского района, показывал российским армейцам в лесополосах позиции для выгодного расположения их военной техники с целью обстрелов территории Украины и мест дислоцирования военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В ходе проведения обысков по месту жительства задержанного полицейские изъяли форменную одежду, радиоэлектронные средства связи, карты Киевской области с отметками местности и другие вещественные доказательства.

Предоставлял оккупантам информацию о местах проживания АТОвцев и лиц, которые могли сопротивляться врагу. Нацполиция задержала жителя Киевщины за государственную измену 04
Предоставлял оккупантам информацию о местах проживания АТОвцев и лиц, которые могли сопротивляться врагу. Нацполиция задержала жителя Киевщины за государственную измену 05

В дальнейшем предатель был завербован российскими оккупантами и в целях продолжения своей преступной деятельности в пользу врага пытался попасть на службу в ряды Вооруженных сил Украины.

По результатам проведения следственных действий указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Киевская область (4129) государственная измена (1539)


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Топ комментарии
+48
Скільки лайна тихенько жило в Україні і чекало свого часу... Але під час війни спливає на поверхню все, що є у суспільстві: як героїзм, так і лайно.
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20.05.2022 11:06
+32
Чому мовчать про попів зрадників???Є докази є свідки є навіть відеодокази а московських попів ніхто навіть не допитує???? Це страшні,мерзенні гниди , зрадники,які руйнують людську душу і тіло!.
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20.05.2022 11:14
+27
Вбивця.
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20.05.2022 11:05
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Вбивця.
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20.05.2022 11:05 Ответить
Підвісити, як муссоліні.
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20.05.2022 11:34 Ответить
Скільки лайна тихенько жило в Україні і чекало свого часу... Але під час війни спливає на поверхню все, що є у суспільстві: як героїзм, так і лайно.
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20.05.2022 11:06 Ответить
Та не дуже й тихенько. Серед моїх знайомих повно вати, і вони з 2014 своїх поглядів не ховали. Щоправда, дехто з них (одиниці) з початку війни почали потроху змінюватись.
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20.05.2022 11:10 Ответить
Завдяки цим ватним гнидам ,кацапня і поперла в Україну вбивати і гвалтувати українців.Після перемоги всіх руzzгецелюсних зрадників за грати .
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20.05.2022 11:17 Ответить
А українськощелепних нагородити?
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20.05.2022 11:27 Ответить
дішло до них, що вони для русскіх ніколи не були і не будуть своїми? дішло, що після українських активистів вони наступні? бомбити не будуть, розстрілювати не стануть просто утилізують в наступній війні, а кого не вб"ють на війні, вб"ють відсутністю людських умов, екологічні катастрофи, дрянне харчування, відсутність людського відношення, медицини, всього! Будуть створені умови, щоб люди якнайскорше повимирали, як і на рашці, бо там населення вимирає. Бо часи змінилися і земля без людей коштує дорожче ніж з людьми.
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20.05.2022 22:27 Ответить
Якщо щодо причин, чому дехто з вати змінює свої погляди - з мого досвіду (невеликого), то по-різному. З одного боку, ніхто з них не думав, що Україна може так опиратись мордору, з іншого - побачили звірства "асвабадителей", хтось з цих знайомих сам постраждав (матеріально - напр., повністю обікрали щойно збудовану дачу у Чернігівській області).
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22.05.2022 10:17 Ответить
Ставити лайк під цією новиною рука не піднімається. На суді адвокат напевне буде давити на те, що сам він не вбивав. Якщо такі істоти є в Київській області, то скільки ж їх на Сході та Півдні?
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20.05.2022 11:07 Ответить
Таких ісот хватає не тільки у Києві. Їх повно і на заході України.
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20.05.2022 13:11 Ответить
Може нехай вони випадають з вікон управи,головою вниз із воланням-хуйлопутін введі вайска...
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20.05.2022 11:07 Ответить
Захотел стать штирлицем
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20.05.2022 11:10 Ответить
Чому мовчать про попів зрадників???Є докази є свідки є навіть відеодокази а московських попів ніхто навіть не допитує???? Це страшні,мерзенні гниди , зрадники,які руйнують людську душу і тіло!.
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20.05.2022 11:14 Ответить
а чому ще не відсмоктали у нього? народу було б краще чути, що престрілили при затриманні, за*бал цей цирк малоросів.
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20.05.2022 11:21 Ответить
Таких уродов везде полно.....
Их СБУ должно было еще с 14го вычислять, а не орехами и картинами пети заниматься....
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20.05.2022 11:22 Ответить
Таке треба розстрілювати на місці за законом воєнного часу. Ще й піксель вдягнув, ****
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20.05.2022 11:22 Ответить
Як я розумію, атовцями цікавляться переважно дамбасяни щоб помститись.
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20.05.2022 11:26 Ответить
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ИЛИ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.05.2022 11:26 Ответить
На пожиттєве,в уранові копальні з обушком,за миску баланди !!!)))
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20.05.2022 11:35 Ответить
гнида
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20.05.2022 11:33 Ответить
Таких гнид на держпосадах,на всіх шаблях в Україні незліченна кількість!! На всіх шаблях і інституціях,починаючи з Банкової та Грушевського!!!!))
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20.05.2022 11:40 Ответить
бо зрадники при владі.
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20.05.2022 11:42 Ответить
випустять під заставу
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20.05.2022 11:49 Ответить
До смотрящего за Ze-правосуддям Портнова, який закликав складати списки патріотів України для розправи над ними, у влади питань НЕМАЄ.
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20.05.2022 11:51 Ответить
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20.05.2022 11:53 Ответить
Портянка для них свій, на відміну від патріотів...
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20.05.2022 12:23 Ответить
Сколько нелюдей обломались,думали всё пришёл хрюский мир, наверное и губу раскатали что они будут местными смотрящими,не получилось не фартануло
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20.05.2022 12:02 Ответить
Варто було пристрелити при "спробі до втечі", а не возюкатись з тим лайном (ну і, звичайно, після допиту). Така мерзота не має права на життя.
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20.05.2022 12:22 Ответить
А звідки звичайний 'мешканець села' мав 'інформацію про місця проживання військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України з 2014 року та інших осіб, які мали в користуванні вогнепальну зброю'???
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20.05.2022 23:21 Ответить
 
 