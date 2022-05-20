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ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые фактически в упор расстреляли помещение Тростянецкой районной больницы.

Об этом сообщают в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"По информации следствия, в марте, во время оккупации Тростянца, захватчики оцепили несколькими танками местную больницу и коварно открыли огонь по медицинскому учреждению. ГБР установило, что команду прицельного огня из 125-мм пушки отдал командир танка Т-72, уроженец Республики Татарстан Петр Смирнов. Ему, а также наводчику-оператору Айнуру Мухаметжанову, поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце 01
ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце 02
ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце 03
ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце 04

Смотрите: В Тростянце обнаружили штаб оккупантов с картой военной операции и камеру для пыток. ВИДЕО+ФОТО

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Следствие продолжается, подозрения экипажа другого танка будут объявлены в ближайшее время. Все кафиры будут идентифицированы и понесут суровое наказание.

ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце 05
ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце 06
ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце 07
ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце 08

больница (1439) обстрел (27114) ГБР (2985) военные преступления (1434) Тростянец (26)


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Топ комментарии
+8
Це була одна з ************* лікарень країни ,все обладнання та меблі булі нові,проведено капітальний ремонт.Прийшов "русский мир" та зробив те, що вміє найкраще робити,фотофакт...
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20.05.2022 12:29
+6
І що??? ЩО РОБИТИ З ПОДІБНОЮ ІНФОЮ? Тут своїх зрадників повно,яких дістати репльно,але єтадругое...
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20.05.2022 12:26
+6
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20.05.2022 12:42
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І що??? ЩО РОБИТИ З ПОДІБНОЮ ІНФОЮ? Тут своїх зрадників повно,яких дістати репльно,але єтадругое...
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20.05.2022 12:26 Ответить
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20.05.2022 12:42 Ответить
В параші. Федоров? Чия задача?
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20.05.2022 12:52 Ответить
Список на покарання буде включено до "Мирного Договору" після Капітуляції.
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20.05.2022 12:56 Ответить
Це була одна з ************* лікарень країни ,все обладнання та меблі булі нові,проведено капітальний ремонт.Прийшов "русский мир" та зробив те, що вміє найкраще робити,фотофакт...
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20.05.2022 12:29 Ответить
Что? Воевать? Как выяснилось они и это не умеют
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20.05.2022 12:43 Ответить
а чому працівники ди би ри ще не пред'явили підозри підорасу росіі путіну?
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20.05.2022 12:36 Ответить
где кацап там везде все в гавно
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20.05.2022 12:38 Ответить
прастиє русскіє мальчікі развлєклісь
ані любят родіну, маму і свою сєм'ю
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20.05.2022 12:40 Ответить
Лішеніє свабоди до 12 лєт.
Тобто, може й 1 рік. Аби не 12.
Бухнув снарядом комусь в лоба, зробив дирку в стіні - да 12 лєт. Інііпоьт. Це ж не добробатівців роками маринувати по тюрмах за те, що вони сєпарів коцнули.
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20.05.2022 12:44 Ответить
Надо чтобы они приехали в Украину
Как ,,туристы '' с мешком на голове
И судить в Тростянце
И суд шёл не один день в месяц, а полностью до приговора
Пусть жалюются куда душа забажае /картинку действий до приговора /
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20.05.2022 13:43 Ответить
MH17 вже скільки років минуло, ніхто не відповів за злочин. Те саме буде й в Україні.
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20.05.2022 13:49 Ответить
 
 