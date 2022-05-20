ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые фактически в упор расстреляли помещение Тростянецкой районной больницы.
Об этом сообщают в ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"По информации следствия, в марте, во время оккупации Тростянца, захватчики оцепили несколькими танками местную больницу и коварно открыли огонь по медицинскому учреждению. ГБР установило, что команду прицельного огня из 125-мм пушки отдал командир танка Т-72, уроженец Республики Татарстан Петр Смирнов. Ему, а также наводчику-оператору Айнуру Мухаметжанову, поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Следствие продолжается, подозрения экипажа другого танка будут объявлены в ближайшее время. Все кафиры будут идентифицированы и понесут суровое наказание.
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ані любят родіну, маму і свою сєм'ю
Тобто, може й 1 рік. Аби не 12.
Бухнув снарядом комусь в лоба, зробив дирку в стіні - да 12 лєт. Інііпоьт. Це ж не добробатівців роками маринувати по тюрмах за те, що вони сєпарів коцнули.
Как ,,туристы '' с мешком на голове
И судить в Тростянце
И суд шёл не один день в месяц, а полностью до приговора
Пусть жалюются куда душа забажае /картинку действий до приговора /