ГБР установило военнослужащих РФ, которые из танков расстреливали больницу в Тростянце. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум военнослужащим 1 танкового полка 2 гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, которые фактически в упор расстреляли помещение Тростянецкой районной больницы.

Об этом сообщают в ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"По информации следствия, в марте, во время оккупации Тростянца, захватчики оцепили несколькими танками местную больницу и коварно открыли огонь по медицинскому учреждению. ГБР установило, что команду прицельного огня из 125-мм пушки отдал командир танка Т-72, уроженец Республики Татарстан Петр Смирнов. Ему, а также наводчику-оператору Айнуру Мухаметжанову, поставлено в известность о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.









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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет. Следствие продолжается, подозрения экипажа другого танка будут объявлены в ближайшее время. Все кафиры будут идентифицированы и понесут суровое наказание.











