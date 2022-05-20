Рашисты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались более 200 человек. Погибли, по меньшей мере, трое. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Обстрелы Луганской области россиянами не прекращаются. В ОВА призывают оставшихся людей не покидать укрытий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте. Трое взрослых погибли на месте", - говорится в сообщении.
Известно, что правоохранители пытаются перевезти людей в другое укрытие.
"Прошу, если вы остались в городе – постоянно находитесь в укрытиях", – призвал жителей Сергей Гайдай.
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Это же простейший, элементарный процесс. Эвакуировать полицией все население принудительно, посадить всех в автобусы и поселить по освобожденным квартирам теми, кто уехал за границу. И для этого открыть выезд за границу, чтобы те, кто выехал, оставили свое жилье для беженцев. И вообще в Киеве запретить сдачу квартиры в аренду. В каждую квартиру принудительно заходить с проверкой и если там никто не живет, то заселять на время беженцев. Это так и работает.
Раз этого вообще не сделано, то выглядит как договорняк по предательству Украины, чтобы беженцев-мужчин не отправлять в Европу (а многие здесь уже не могут работать, уничтожено их предприятие, они просто едят хлеб и ничего не могут, а воевать как раз берут не всех и не все могут это по состоянию здоровья). То есть Европа специально хочет потока беженцев из женщин и детей и поэтому все ее действия направленны именно для реализации этого плана. А наши на это либо согласились, либо их водят за нос как идиотов (скорее второе, судя по решениям за последние 3 года).