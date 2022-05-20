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Рашисты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались более 200 человек. Погибли, по меньшей мере, трое. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обстрелы Луганской области россиянами не прекращаются. В ОВА призывают оставшихся людей не покидать укрытий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте. Трое взрослых погибли на месте", - говорится в сообщении.

Известно, что правоохранители пытаются перевезти людей в другое укрытие.

Рашисты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались более 200 человек. Погибли, по меньшей мере, трое 01

Смотрите: Рубежное разделило судьбу Мариуполя. В городе нет уцелевших построек, а во дворах - кладбища, - Луганская ОВА. ФОТО


Рашисты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались более 200 человек. Погибли, по меньшей мере, трое 02

"Прошу, если вы остались в городе – постоянно находитесь в укрытиях", – призвал жителей Сергей Гайдай.

обстрел (27114) Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6495)


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Топ комментарии
+6
Кацапы будут стрелять до тех пор, пока не сровняют город с землей или пока кацапов не положат в землю. Нет кацапа - нет обстрела.
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20.05.2022 14:02
+4
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20.05.2022 14:00
+3
Ну рашиська паскуда ви гірші навіть гітлеровських нацистів за що ви гади вбиваєте мирне населення і руйнуєте міста ,здохніть суки разом з своєю варварською державою .
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20.05.2022 15:17
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20.05.2022 14:00 Ответить
Кацапы будут стрелять до тех пор, пока не сровняют город с землей или пока кацапов не положат в землю. Нет кацапа - нет обстрела.
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20.05.2022 14:02 Ответить
Підарасти, свинособаки конченіі... щоб ви виздихали разом із своїми ********** -діятьми!
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20.05.2022 14:10 Ответить
Почему эвакуация - это добровольный процесс, а не принудительный под дулами автоматов? Но эвакуация не вникуда, а прямо каждой семье в руки дают ключи от квартиры, где они будут жить, а также бумажку со всеми нужными адресами, где они смогут получать еду и лекарства.

Это же простейший, элементарный процесс. Эвакуировать полицией все население принудительно, посадить всех в автобусы и поселить по освобожденным квартирам теми, кто уехал за границу. И для этого открыть выезд за границу, чтобы те, кто выехал, оставили свое жилье для беженцев. И вообще в Киеве запретить сдачу квартиры в аренду. В каждую квартиру принудительно заходить с проверкой и если там никто не живет, то заселять на время беженцев. Это так и работает.

Раз этого вообще не сделано, то выглядит как договорняк по предательству Украины, чтобы беженцев-мужчин не отправлять в Европу (а многие здесь уже не могут работать, уничтожено их предприятие, они просто едят хлеб и ничего не могут, а воевать как раз берут не всех и не все могут это по состоянию здоровья). То есть Европа специально хочет потока беженцев из женщин и детей и поэтому все ее действия направленны именно для реализации этого плана. А наши на это либо согласились, либо их водят за нос как идиотов (скорее второе, судя по решениям за последние 3 года).
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20.05.2022 14:16 Ответить
а зачем им поток беженцев из Украины? Есть арабы, индусы, афро, сколько угодно рабочей силы в любых количествах. Европа перенаселена, им бы наоборот нас всех назад отправить
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20.05.2022 16:52 Ответить
Для начала посели людей в свою квартиру, а потом вякай
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21.05.2022 10:18 Ответить
***** воюет по методике жукова и сралина, но мяса у него меньше
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20.05.2022 14:42 Ответить
Ну рашиська паскуда ви гірші навіть гітлеровських нацистів за що ви гади вбиваєте мирне населення і руйнуєте міста ,здохніть суки разом з своєю варварською державою .
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20.05.2022 15:17 Ответить
хай кожен ПОДИВИТЬСЯ відео оце , а потім не буде ДУрню Базікать http://www.youtube.com/watch?v=N75Tq-XbkEQ www.youtube.com/watch?v=N75Tq-XbkEQ і внас ТАК БУЛО В БУЧі ,,,кацапо- русНЯ МАЄ ЗДОХНУть !!! путін=рф , УКРАЇНА +ЗАхідна Цилівізація Воює з рф,,, гаага + трибунал
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20.05.2022 21:32 Ответить
пора вже шарахнути по якійсь Костромі чи Саратову...
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21.05.2022 18:22 Ответить
 
 