Рашисты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались более 200 человек. Погибли, по меньшей мере, трое. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обстрелы Луганской области россиянами не прекращаются. В ОВА призывают оставшихся людей не покидать укрытий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте. Трое взрослых погибли на месте", - говорится в сообщении.

Известно, что правоохранители пытаются перевезти людей в другое укрытие.

Смотрите: Рубежное разделило судьбу Мариуполя. В городе нет уцелевших построек, а во дворах - кладбища, - Луганская ОВА. ФОТО





"Прошу, если вы остались в городе – постоянно находитесь в укрытиях", – призвал жителей Сергей Гайдай.