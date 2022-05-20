РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11055 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
19 407 7

Тела российских военных, вероятно, убитых своими же, собирают в Малой Рогане под Харьковом. ФОТОрепортаж

В освобожденном от россиян деревне Малая Рогань под Харьковом собирают тела убитых оккупантов. Некоторых находят в неглубоких ямах, других – в колодцах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале Суспільного.

Во время февральского вторжения россияне обстреливали жилые дома, выгоняли гражданских на мороз, а в частных дворах размещали тяжелое вооружение.

Уничтожили часть местного храма, журналисты также заметили расстрелянные и размозженные обломками автомобили на улицах села.

"Танки в каждом дворе. Танк, БТР, танк, БТР. Вот "бетер" один остался, "бетер" второй, командный остался, который заезжал. Вот считайте, на улице — с десяток их стояло. Техники. То есть они прятались во дворах людей. За спинами привыкли прятаться, за спинами детей и женщин, так и прячутся", - рассказал пострадавший житель.

В колодце во дворе мужчины нашли и тела нескольких танкистов РФ. У одного из них – связанные за спиной руки и огнестрельное ранение головы.

Украинские военные предполагают, что оккупанты могли убить своих же солдат за попытку дезертирства или отказ идти в бой: "Они здесь очень долго стояли. На соседней улице мы нашли прикопанную яму с пятью трупами... Яма была засыпана и сожжена, с русскими военными. Я могу объяснить это одним: этих дезертиров сбросили в яму, сожгли, чтобы никто не узнал".

Тела российских военных, вероятно, убитых своими же, собирают в Малой Рогане под Харьковом 01

Мертвых кладут в белые мешки и отправляют на идентификацию к паталогоанатомам, пытаются найти хоть какие-то документы, которые помогли бы выяснить имена и фамилии оккупантов.

Тела российских военных, вероятно, убитых своими же, собирают в Малой Рогане под Харьковом 02

Смотрите: "Беды много наделали. На 90% поселок разбит. Вещи все воровали - ковры, футболки, ложки, вилки, прищепки. Хлеба полтора месяца у нас не было", - жители освобожденной Кутузовки. ВИДЕО

Тела российских военных, вероятно, убитых своими же, собирают в Малой Рогане под Харьковом 03

армия РФ (19197) Харьковщина (5577) труп (132)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Влада робить в нас чисту кацапщину - церква-домовина-диверсант тут робить, що хоче, проукраїнські канали виключають з мовлення Т2, кремлівській медіахвойди ведуть Єдині телевізійні помиї, абдрістович - герой, замовчування ролі ЗСУ і т.д. Виграємо війну а отримаємо кацапщину? Не хочеш кацапщини після перемоги?

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
показать весь комментарий
20.05.2022 14:10 Ответить
да ти і е кацап -ніхто нічого тобі росповідати не буде
показать весь комментарий
20.05.2022 15:44 Ответить
в поле кацапську мразоту, на добрива для кукурузи.... а не до паталогоанатомів для ідентифікації....
показать весь комментарий
20.05.2022 14:13 Ответить
Наші полонених не залучають?
...
показать весь комментарий
20.05.2022 14:14 Ответить
Будут ещё лет 10 числиться в пропавших без вести
показать весь комментарий
20.05.2022 14:16 Ответить
ну настоящі гуманітаріі.. а для мене виродки.. немає канави? бульдозера??
тоді порозносьте іх до себе по домах і тримайте в холодильнику- скоро касабска мама приїде шукати ублюдка
показать весь комментарий
20.05.2022 14:26 Ответить
Тенденция просто великолепна! Так держать, рашистские мрази!
показать весь комментарий
20.05.2022 14:32 Ответить
 
 