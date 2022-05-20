Тела российских военных, вероятно, убитых своими же, собирают в Малой Рогане под Харьковом. ФОТОрепортаж

В освобожденном от россиян деревне Малая Рогань под Харьковом собирают тела убитых оккупантов. Некоторых находят в неглубоких ямах, других – в колодцах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале Суспільного.

Во время февральского вторжения россияне обстреливали жилые дома, выгоняли гражданских на мороз, а в частных дворах размещали тяжелое вооружение.

Уничтожили часть местного храма, журналисты также заметили расстрелянные и размозженные обломками автомобили на улицах села.

"Танки в каждом дворе. Танк, БТР, танк, БТР. Вот "бетер" один остался, "бетер" второй, командный остался, который заезжал. Вот считайте, на улице — с десяток их стояло. Техники. То есть они прятались во дворах людей. За спинами привыкли прятаться, за спинами детей и женщин, так и прячутся", - рассказал пострадавший житель.

В колодце во дворе мужчины нашли и тела нескольких танкистов РФ. У одного из них – связанные за спиной руки и огнестрельное ранение головы.

Украинские военные предполагают, что оккупанты могли убить своих же солдат за попытку дезертирства или отказ идти в бой: "Они здесь очень долго стояли. На соседней улице мы нашли прикопанную яму с пятью трупами... Яма была засыпана и сожжена, с русскими военными. Я могу объяснить это одним: этих дезертиров сбросили в яму, сожгли, чтобы никто не узнал".

Мертвых кладут в белые мешки и отправляют на идентификацию к паталогоанатомам, пытаются найти хоть какие-то документы, которые помогли бы выяснить имена и фамилии оккупантов.

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