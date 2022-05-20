РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11055 посетителей онлайн
Новости Фото Война
16 575 47

Мама мальчика умерла у него в объятиях, а его увезли в оккупированный Донецк. История 10-летнего Ильи из Мариуполя. ФОТО

Маленький Илья вместе с мамой Натальей получили тяжелые ранения во время вражеских обстрелов Мариуполя. Женщина сделала все, чтобы спасти сына.

Историю мальчика рассказали в НДСЛ "Охматдет", передает Цензор.НЕТ.

Мама мальчика умерла у него в объятиях, а его увезли в оккупированный Донецк. История 10-летнего Ильи из Мариуполя 01

С самого начала полномасштабного российского вторжения Илья вместе с мамой остались в родном городе, прятались в своем доме, жили в подвале. Однажды они убегали к соседям, чтобы укрыться от обстрелов. Но уберечься не удалось. В тот день женщина получила ранение головы, а мальчику разорвало ногу. Раненая Наталья на себе дотянула сына в квартиру знакомых.

"Раненые и обессилевшие они лежали на диване и обнимали друг друга. Мать сжимала сына в объятиях до тех пор, пока билось ее сердце. Наталья скончалась в объятиях своего сына. Далее знакомые унесли тело женщины, а на следующий день российские военные решили насильственно вывезти мальчика в оккупированный Новоазовск, а оттуда уже в Донецк", - сообщают в больнице.

В "Охматдете" сообщают, что у Ильи была раздроблена нога. Уже на оккупированной территории местные врачи думали отрезать конечность, но все же ногу удалось сохранить.

Мама мальчика умерла у него в объятиях, а его увезли в оккупированный Донецк. История 10-летнего Ильи из Мариуполя 02

Между тем, бабушка Ильи в Украине искала все возможные способы, как вернуть внука. Она быстро оформила попечительство и пересекла границы четырех стран, чтобы забрать Илюшу к себе.

Мама мальчика умерла у него в объятиях, а его увезли в оккупированный Донецк. История 10-летнего Ильи из Мариуполя 03
Мама мальчика умерла у него в объятиях, а его увезли в оккупированный Донецк. История 10-летнего Ильи из Мариуполя 04

Читайте: Зеленский пообщался с двумя детьми-сиротами из Мариуполя, которые лечатся в Охматдете и наградил врачей, спасающих украинцев. ФОТОрепортаж

"Так совпало, что Илья прибыл в Охматдет в свой день рождения: ему исполнилось 10 лет. Поздравить мальчика с возвращением пришел президент Украины Владимир Зеленский, команда которого прилагала множество усилий, чтобы Илья вернулся в Украину. Несколько позже, как признается бабушка, в больнице у Ильи произошел и символический второй день рождения - когда врачи сказали, что нога полноценно функционирует и Илья сможет ходить", - говорится в публикации.

Мама мальчика умерла у него в объятиях, а его увезли в оккупированный Донецк. История 10-летнего Ильи из Мариуполя 05

Пока мальчик уже может двигать пальцами на поврежденной конечности и настроен на выздоровление очень решительно.

Мама мальчика умерла у него в объятиях, а его увезли в оккупированный Донецк. История 10-летнего Ильи из Мариуполя 06

"Илья расцветает, когда к нему наведываются много гостей, но печаль в глазах никуда не делась. То, что пришлось пережить этому искреннему и доброму мальчику, нельзя себе представить и ни в коем случае нельзя простить", - говорят врачи.

Зеленский Владимир (20343) Мариуполь (5710) ОХМАТДЕТ (243) дети войны (87)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+43
Як боляче за хлопчика і його померлу маму, яки я ненавиджк кацапів, і як гидко, коли прийшло Оте і тисне руку хлопчику, зрадивши Маріуполь і зливши південь ворогу. Що, розповів, як розмінував Чонгар і скільки за це отримав в Омані?
показать весь комментарий
20.05.2022 14:59
+35
А президент Украины не хочет рассказать о причинах такой быстрой оккупации Мариуполя вместо этого своего тупого пиара?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:14
+35
Я лично своими глазами видел и Чонгар, и Перекоп, и Каховскую ГЭС с Антоновским мостом. И видел стратегические мосты через Северо-Крымский канал, Каховскую и Краснознаменскую оросительные системы. И видел за несколько часов до захвата орками один (!!) БТР, защищавший подступы к Каховской ГЭС, единственной переправе после Антоновского моста до самого Запорожья. Видел как орки на Каховскую ГЭС и Антоновский мост походным маршем до полудня 24 февраля прошли по новым асфальтовым дорогам. С ветерком. Пригодились дороги.

Даже без учёта мостов южнее ГЭС просто нужно было защищать. Ширина Днепра в районе Каховской ГЭС - 1.8 км в самой узкой части. Орки никогда не смогли бы переправиться на правый берег при надлежащей обороне этой переправы. Но ГЭС тупо сдали без единого выстрела.

Напомню, как буквально накануне вторжения 12 декабря зеленое ЧМО провело в Чаплынке не учения по подготовке к защите юга Украины от вторжения орков, а учения по разгону демонстраций патриотов. Сцалось патриотов это зеленое ЧМО больше, чем вторжения *****.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
показать весь комментарий
20.05.2022 15:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як боляче за хлопчика і його померлу маму, яки я ненавиджк кацапів, і як гидко, коли прийшло Оте і тисне руку хлопчику, зрадивши Маріуполь і зливши південь ворогу. Що, розповів, як розмінував Чонгар і скільки за це отримав в Омані?
показать весь комментарий
20.05.2022 14:59 Ответить
ви в чонгарі були? чи чаплинка? чи оце що вам натринділи? Чонгар і не був замінований, ще в 2018-2020 журналісти туди просились. Чи вам скинули методичку і думати не треба? Хлопчику потрібна моральна підтримка, і хоч для таких як ви - зараз не війна а політика, а хлопчик зустрівся з Верховним Головнокомандувачем, хай пару хвилин, але його розрадило. А що ви зробили?
Дістали блін. рембо недороблене, південь нашої країни в очі небачило, а все туди ж. де в тому степу сховатись чи укріпитись?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:05 Ответить
А що ви зробили?

=========
То ж то він повинен був особисто Чонгар мінувати та линію оборони будувати? В нас нема відповідних державних посад для цього? Не було збора на війну, бюджета?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:13 Ответить
Якщо не сданий кацапам південь, цей хлопчик можливо не отримав поранення та не втратив мати. Невже це не зрозуміло?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:14 Ответить
а що ж тоді верещучка обіцяла розмінувати і хвалилась, що виконала на тиждень раніше?
Які ж ви, люськи подоляцькі брехливі курви
показать весь комментарий
20.05.2022 15:17 Ответить
показать весь комментарий
20.05.2022 15:22 Ответить
А по вашому в темі хлопця й загиблої матері піар зе просто так проскакує? Людей шкода, а зекоманда іноді просто огидна.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:25 Ответить
зе!команда іноді просто огидна, а весь інший проміжок часу- огидна до нестями.
показать весь комментарий
20.05.2022 17:53 Ответить
Я лично своими глазами видел и Чонгар, и Перекоп, и Каховскую ГЭС с Антоновским мостом. И видел стратегические мосты через Северо-Крымский канал, Каховскую и Краснознаменскую оросительные системы. И видел за несколько часов до захвата орками один (!!) БТР, защищавший подступы к Каховской ГЭС, единственной переправе после Антоновского моста до самого Запорожья. Видел как орки на Каховскую ГЭС и Антоновский мост походным маршем до полудня 24 февраля прошли по новым асфальтовым дорогам. С ветерком. Пригодились дороги.

Даже без учёта мостов южнее ГЭС просто нужно было защищать. Ширина Днепра в районе Каховской ГЭС - 1.8 км в самой узкой части. Орки никогда не смогли бы переправиться на правый берег при надлежащей обороне этой переправы. Но ГЭС тупо сдали без единого выстрела.

Напомню, как буквально накануне вторжения 12 декабря зеленое ЧМО провело в Чаплынке не учения по подготовке к защите юга Украины от вторжения орков, а учения по разгону демонстраций патриотов. Сцалось патриотов это зеленое ЧМО больше, чем вторжения *****.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
показать весь комментарий
20.05.2022 15:26 Ответить
в каховке орки были приблизительно в 11 часов-7 часов на неспешную дорогу
показать весь комментарий
20.05.2022 21:05 Ответить
Под Каховской ГЭС они были еще до 11. К началу 12-го через ГЭС прошло около 100 бортов.

показать весь комментарий
20.05.2022 23:32 Ответить
Я вас обох не мінусую зараз, ні "порохоботів", ні "зебілів", зараз, коли ворог напав, щоб остаточно вирішити "українське питання", треба об'єднатися.
Проте якась дрібнота, тоді, коли Зеленський був президентом майже 3 роки, подбала, щоб агресори легко перетнули кримські перешийки, він не міг все бачити, за все відповідати, коли почалася війна, але за це відповідали його люди.
Трагедія азовців, як вони нам пояснили, у тому, що ворог з'явився з Криму і блокував місто майже одразу після початку війни, і хтось за це має відповідати.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:55 Ответить
Ботярам чи тупим аби зраду серед війни посіяти. При демократії легко всіх критикувати. Дякую, що не забули хлопчика. Йому зараз потрібна підтримка, а не зрада
показать весь комментарий
20.05.2022 15:13 Ответить
Так це реально зрада. Цілий рік москалі готувалися до війни і не могла наша розвідка цього не бачити. Вам нагадати, що влада перед самою віцною казала?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:20 Ответить
Показово,це прийняття потрібних законів по ТРО вже під час широкомасштабного вторгнення ворога.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:30 Ответить
там зрада (по перешейку ) все 8 лет -8 лет орки тянули в крым тысячи единиц бронетехники и строили десятки аэродромов и баз.
Наверное наша власть думала что это техника на базы длительного хранения ,а не для нападения.
Иначе непонятно отсутствие полноценного укрепрайона
показать весь комментарий
20.05.2022 21:08 Ответить
Демократія? Це коли в марафон- шоу приймають участь журнашлюхи мервечука-бабломойського- льовочніна- садового- ахмтова-фірташа? Коли війну виграє Вова з дерьмаком та хламідією, а не військові?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:24 Ответить
Їхав сьогодні в "маршрутці" Поряд - жінка Розговорилися Розказала: Син загинув при обороні Чернігова Квартиру машину і дачу розбомбили Їде в лікарню до чоловіка : волонтерив - повіз медикаменти на Городнянщину Потрапив під артобстріл орків Тепер лежить з розірваним спинним мозком Надії немає Лікарі сказали - "такі живуть не більше 40 днів" Жінка залишилась сама!"
показать весь комментарий
20.05.2022 15:28 Ответить
😰
показать весь комментарий
20.05.2022 19:12 Ответить
А президент Украины не хочет рассказать о причинах такой быстрой оккупации Мариуполя вместо этого своего тупого пиара?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:14 Ответить
Не хоче. Так балів не зробиш. А от попіаритись на дитині - можна.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:17 Ответить
люська ти ботяра лярва подляцька, тебе вже в д'єрмака матюгатись навчили як останню ***** окружну?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:28 Ответить
Тихо, тихо можливо Jami це сам єрмак
показать весь комментарий
20.05.2022 15:41 Ответить
Т.е. никто не предупреждал нашего зеленого шута еще с весны 2021 года или за минимум 4 месяца, что неизбежно будет война и что будет наступление на юге на Марик, Мелитополь, Каховку и Херсон? И что нужно готовить армию к защите страны, а не воровать бабло на асфальте? Напомните кто обзывал американцев "скаабеевыми" и обещал нам шашлычки с винцом на майские?
показать весь комментарий
20.05.2022 15:30 Ответить
Инфантилизм нации лечится только кровью и смертями. А иначе не дойдет.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:52 Ответить
Да, как не прискорбно это создавать. Только уточнение - не нации и народа, а населения.
показать весь комментарий
20.05.2022 17:04 Ответить
Илларионов и скот - Юрий Подоляка ровно год перед вторжением в своих каналах в Ютубе рисовали карты южного вторжения ,с захватами мостов-и все прошло как по их малюнках
показать весь комментарий
20.05.2022 21:11 Ответить
Що там наш "Президент Украины" сказал? "Мы можем потратить на армию деньги! Но тогда не будет денег на строительтво дорог!" Багато нам "дороги" допомогли"?!!!
показать весь комментарий
20.05.2022 15:32 Ответить
За все происходящее в Украине несет ответственность президент страны.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:58 Ответить
ПРЕЗИДЕНТ так, а препіЗе!ден-ні.
показать весь комментарий
20.05.2022 16:11 Ответить
Він винний. Тому що не посилював обороноздатність держави. Натомість проводив ганебні розведення та розмінування.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:51 Ответить
Довбана рашня.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:16 Ответить
а кацапідароїдам аби ногу дитині відрізати, не вистачає злості на все що коять ці потвори
показать весь комментарий
20.05.2022 15:35 Ответить
За каждый свой выбор человеку приходится нести ответственность. Если бы, в 2019 году украинцы выбрали себе нормального президента, который бы не свернул программы по производству оружия, не воровал деньги на "строительстве дорог" и ковидном фонде, со всей серьезностью бы отнесся к предупреждениям американской разведки о нападении рф, то не было бы Бучи, Гостомеля, Мариуполя, десятков тысяч убитых, изнасилованных детей и т.п. Только благодаря Великобритании и США, Украина еще существует как государство. Украинцы сами сделали свой выбор и сами теперь ощущают на себе все последствия данного выбора.
показать весь комментарий
20.05.2022 15:43 Ответить
Якщо б з початку незалежності українці ХОЧА Б ліквідували недоторканність з депутатів, суддів..
Тоді й не тільки війни не було , а й майдану, і Україна можливо, кілька років тому була б в ЄС.
А так укараїнці "хавають" однакові обіцянки кожного наступного президента.
Доки не почнуть саджати корупціонерів, краще не буде. Вони є й зрадниками.
Бо їм не вигідна перемога України, не потрібно виконання законів, тому що тоді неможливо буде розкрадати країну.
Діамантові прокурори сидять?
Якщо хоч з цього почати, то може, щось і зрушиться.
Єдиний шлях - починати. Хоча б першого ДОЖАТИ, щоб сів, потім другого. І так далі.
Без конкретики не буде нічого.
показать весь комментарий
19.09.2022 15:40 Ответить
Смерть кацапо-ордынской рашистской нечисти!

Смерть рассеянским шизо-фашистам!
показать весь комментарий
20.05.2022 15:49 Ответить
Добре мати таку бабусю.
Не кожна бабуся наважиться у такий час поїхати у Донецьк за онуком.
показать весь комментарий
20.05.2022 16:03 Ответить
кожна, якщо не свинособака.
показать весь комментарий
20.05.2022 17:58 Ответить
Який боневтік урод, піариться на горі дитини, поїдь краще на Донбас ти ж не забуваєш усім нагадати що ти Верховний от і провідай воїнів на передовій.
показать весь комментарий
20.05.2022 17:07 Ответить
...и тут уже успел попиариться, черт асфальтный. А за сдачу Мариуполя в первые же дни войны ничего не скажет, ошибок своих не признает, тьфу.

Парнишку жалко, в 10 лет без матери остаться - это травма на всю жизнь. Долгих лет тебе, Илья.
показать весь комментарий
20.05.2022 18:35 Ответить
Привітати хлопчика з поверненням прийшов президент України Володимир Зеленський, команда якого докладала безліч зусиль, аби Ілля повернувся в Україну. Джерело:

Як же гидко читати про «безліч зусиль команди», яка ******** все, що можна було…
показать весь комментарий
21.05.2022 19:56 Ответить
НЕТ ПРОЩЕНЬЯ ВСЕМ ПОКОЛЕНЬЯМ !!!
показать весь комментарий
22.05.2022 10:22 Ответить
Дай Бог здоров'я Іллі, його бабусі та усім, хто допоміг витягти хлопця з пазурів осатаніліх "братів" наших по-сусідству.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:10 Ответить
 
 