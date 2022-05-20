Мама мальчика умерла у него в объятиях, а его увезли в оккупированный Донецк. История 10-летнего Ильи из Мариуполя. ФОТО

Маленький Илья вместе с мамой Натальей получили тяжелые ранения во время вражеских обстрелов Мариуполя. Женщина сделала все, чтобы спасти сына.

Историю мальчика рассказали в НДСЛ "Охматдет", передает Цензор.НЕТ.

С самого начала полномасштабного российского вторжения Илья вместе с мамой остались в родном городе, прятались в своем доме, жили в подвале. Однажды они убегали к соседям, чтобы укрыться от обстрелов. Но уберечься не удалось. В тот день женщина получила ранение головы, а мальчику разорвало ногу. Раненая Наталья на себе дотянула сына в квартиру знакомых.

"Раненые и обессилевшие они лежали на диване и обнимали друг друга. Мать сжимала сына в объятиях до тех пор, пока билось ее сердце. Наталья скончалась в объятиях своего сына. Далее знакомые унесли тело женщины, а на следующий день российские военные решили насильственно вывезти мальчика в оккупированный Новоазовск, а оттуда уже в Донецк", - сообщают в больнице.

В "Охматдете" сообщают, что у Ильи была раздроблена нога. Уже на оккупированной территории местные врачи думали отрезать конечность, но все же ногу удалось сохранить.

Между тем, бабушка Ильи в Украине искала все возможные способы, как вернуть внука. Она быстро оформила попечительство и пересекла границы четырех стран, чтобы забрать Илюшу к себе.





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"Так совпало, что Илья прибыл в Охматдет в свой день рождения: ему исполнилось 10 лет. Поздравить мальчика с возвращением пришел президент Украины Владимир Зеленский, команда которого прилагала множество усилий, чтобы Илья вернулся в Украину. Несколько позже, как признается бабушка, в больнице у Ильи произошел и символический второй день рождения - когда врачи сказали, что нога полноценно функционирует и Илья сможет ходить", - говорится в публикации.

Пока мальчик уже может двигать пальцами на поврежденной конечности и настроен на выздоровление очень решительно.

"Илья расцветает, когда к нему наведываются много гостей, но печаль в глазах никуда не делась. То, что пришлось пережить этому искреннему и доброму мальчику, нельзя себе представить и ни в коем случае нельзя простить", - говорят врачи.