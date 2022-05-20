Мама мальчика умерла у него в объятиях, а его увезли в оккупированный Донецк. История 10-летнего Ильи из Мариуполя. ФОТО
Маленький Илья вместе с мамой Натальей получили тяжелые ранения во время вражеских обстрелов Мариуполя. Женщина сделала все, чтобы спасти сына.
Историю мальчика рассказали в НДСЛ "Охматдет", передает Цензор.НЕТ.
С самого начала полномасштабного российского вторжения Илья вместе с мамой остались в родном городе, прятались в своем доме, жили в подвале. Однажды они убегали к соседям, чтобы укрыться от обстрелов. Но уберечься не удалось. В тот день женщина получила ранение головы, а мальчику разорвало ногу. Раненая Наталья на себе дотянула сына в квартиру знакомых.
"Раненые и обессилевшие они лежали на диване и обнимали друг друга. Мать сжимала сына в объятиях до тех пор, пока билось ее сердце. Наталья скончалась в объятиях своего сына. Далее знакомые унесли тело женщины, а на следующий день российские военные решили насильственно вывезти мальчика в оккупированный Новоазовск, а оттуда уже в Донецк", - сообщают в больнице.
В "Охматдете" сообщают, что у Ильи была раздроблена нога. Уже на оккупированной территории местные врачи думали отрезать конечность, но все же ногу удалось сохранить.
Между тем, бабушка Ильи в Украине искала все возможные способы, как вернуть внука. Она быстро оформила попечительство и пересекла границы четырех стран, чтобы забрать Илюшу к себе.
"Так совпало, что Илья прибыл в Охматдет в свой день рождения: ему исполнилось 10 лет. Поздравить мальчика с возвращением пришел президент Украины Владимир Зеленский, команда которого прилагала множество усилий, чтобы Илья вернулся в Украину. Несколько позже, как признается бабушка, в больнице у Ильи произошел и символический второй день рождения - когда врачи сказали, что нога полноценно функционирует и Илья сможет ходить", - говорится в публикации.
Пока мальчик уже может двигать пальцами на поврежденной конечности и настроен на выздоровление очень решительно.
"Илья расцветает, когда к нему наведываются много гостей, но печаль в глазах никуда не делась. То, что пришлось пережить этому искреннему и доброму мальчику, нельзя себе представить и ни в коем случае нельзя простить", - говорят врачи.
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Дістали блін. рембо недороблене, південь нашої країни в очі небачило, а все туди ж. де в тому степу сховатись чи укріпитись?
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То ж то він повинен був особисто Чонгар мінувати та линію оборони будувати? В нас нема відповідних державних посад для цього? Не було збора на війну, бюджета?
Які ж ви, люськи подоляцькі брехливі курви
Даже без учёта мостов южнее ГЭС просто нужно было защищать. Ширина Днепра в районе Каховской ГЭС - 1.8 км в самой узкой части. Орки никогда не смогли бы переправиться на правый берег при надлежащей обороне этой переправы. Но ГЭС тупо сдали без единого выстрела.
Напомню, как буквально накануне вторжения 12 декабря зеленое ЧМО провело в Чаплынке не учения по подготовке к защите юга Украины от вторжения орков, а учения по разгону демонстраций патриотов. Сцалось патриотов это зеленое ЧМО больше, чем вторжения *****.
https://www.president.gov.ua/ru/news/na-hersonshini-volodimir-zelenskij-pereglyanuv-navchannya-si-72853
Проте якась дрібнота, тоді, коли Зеленський був президентом майже 3 роки, подбала, щоб агресори легко перетнули кримські перешийки, він не міг все бачити, за все відповідати, коли почалася війна, але за це відповідали його люди.
Трагедія азовців, як вони нам пояснили, у тому, що ворог з'явився з Криму і блокував місто майже одразу після початку війни, і хтось за це має відповідати.
Наверное наша власть думала что это техника на базы длительного хранения ,а не для нападения.
Иначе непонятно отсутствие полноценного укрепрайона
Тоді й не тільки війни не було , а й майдану, і Україна можливо, кілька років тому була б в ЄС.
А так укараїнці "хавають" однакові обіцянки кожного наступного президента.
Доки не почнуть саджати корупціонерів, краще не буде. Вони є й зрадниками.
Бо їм не вигідна перемога України, не потрібно виконання законів, тому що тоді неможливо буде розкрадати країну.
Діамантові прокурори сидять?
Якщо хоч з цього почати, то може, щось і зрушиться.
Єдиний шлях - починати. Хоча б першого ДОЖАТИ, щоб сів, потім другого. І так далі.
Без конкретики не буде нічого.
Смерть рассеянским шизо-фашистам!
Не кожна бабуся наважиться у такий час поїхати у Донецьк за онуком.
Парнишку жалко, в 10 лет без матери остаться - это травма на всю жизнь. Долгих лет тебе, Илья.
Як же гидко читати про «безліч зусиль команди», яка ******** все, що можна було…