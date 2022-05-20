С четырьмя украинскими защитниками, погибшими в бою с оккупантами, простились на Полтавщине. ФОТОрепортаж
19 мая с украинскими защитниками простились в трех громадах Полтавщины.
Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
В последний путь Хорольская громада провела двух воинов-земляков – старшего сержанта Красножона Олега Григорьевича и сержанта Кирдана Игоря Ивановича. Церемония прощания с погибшими воинами прошла на центральной площади города Хорола.
Кременчужане провели в последний путь старшего сержанта Петухова Владимира Сергеевича. Церемония проходила в Городском дворце культуры.
В Свято-Михайловском храме глобинцы прощались с Героем-защитником старшим сержантом Козелом Александром Григорьевичем.
Похоронили героев с военными почестями в их родных городах и селах", - говорится в сообщении.
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