Рашисты разрушили более 11 тыс. домов в Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Областной военной администрацией формируется поадресный перечень жилых домов, подвергшихся разрушениям и повреждениям

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На Луганщине более 11 тысяч домов разрушены российской армией, из них почти 3200 - многоэтажки. Областные власти считают убытки и определяют объем потребностей для восстановления жилого фонда.

Больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор области. По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3188 многоэтажных домов и 8100 частных усадеб. В настоящее время областной военной администрацией формируется поадресный перечень жилых домов, потерпевших разрушения и повреждения", - отметил он.

По словам Гайдая, эта база данных наполняется, в том числе, по данным онлайн-опроса среди жителей области.

"Уже проработаны более 3 500 таких анкет. В перечень внесены данные по 830 многоэтажным и 1 274 частным жилым домам, разрушенным росармией. Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен", - подытожил глава ОВА.

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