Оккупанты завершили разбор завалов Драмтеатра, теперь мы никогда не узнаем количество погибших от российской бомбы, - Андрющенко. ФОТО
Погибших в результате бомбардировки мариупольского Драмтеатра похоронили в братской могиле.
Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта. Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре.
Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в 21 веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое", - подчеркнул он.
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+11 Старый зольдат
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+4 Сергей Ф.
показать весь комментарий20.05.2022 19:31
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Просто зараз проти орди воює тільки одна Україна, а з часом по легенді останню імперію зла на землі переможуть 6 країн разом , тобто ще долучиться 5 країн до військових дій
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