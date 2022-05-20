Оккупанты завершили разбор завалов Драмтеатра, теперь мы никогда не узнаем количество погибших от российской бомбы, - Андрющенко. ФОТО

Погибших в результате бомбардировки мариупольского Драмтеатра похоронили в братской могиле.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта. Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре.

Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в 21 веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты на Харьковщине строят переправу через Северский Донец, - Генштаб ВСУ



