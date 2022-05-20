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Новости Фото Война
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Оккупанты завершили разбор завалов Драмтеатра, теперь мы никогда не узнаем количество погибших от российской бомбы, - Андрющенко. ФОТО

Погибших в результате бомбардировки мариупольского Драмтеатра похоронили в братской могиле.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня оккупанты завершили разбор завалов и вывоз тел погибших из Драматического театра. Техника убрана, зона открыта. Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в Драматическом театре.

Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Если есть в 21 веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое", - подчеркнул он.

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Оккупанты завершили разбор завалов Драмтеатра, теперь мы никогда не узнаем количество погибших от российской бомбы, - Андрющенко 01
Оккупанты завершили разбор завалов Драмтеатра, теперь мы никогда не узнаем количество погибших от российской бомбы, - Андрющенко 02

Мариуполь (5710)


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Топ комментарии
+12
Все ми дізнаємось - за всіх і за все кацапам доведеться відповідати.
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20.05.2022 19:31
+11
Росиян вы твари.
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20.05.2022 19:22
+4
дізнаємося. тварюки навколо Маріка купу братських могил створили. треба буде ексгумувати...
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20.05.2022 19:31
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Росиян вы твари.
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20.05.2022 19:22 Ответить
Все ми дізнаємось - за всіх і за все кацапам доведеться відповідати.
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20.05.2022 19:31 Ответить
ага як? особисто підеш ***** ловити?
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21.05.2022 01:28 Ответить
дізнаємося. тварюки навколо Маріка купу братських могил створили. треба буде ексгумувати...
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20.05.2022 19:31 Ответить
На жаль, ці ******** чимало тіл спалили у мобільних крематоріях, тому про декого із маріупольців ми вже, мабуть, ніколи нічого не дізнаємось.
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20.05.2022 19:39 Ответить
Це геноцид, точні цифри підрахувати неможливо. Це може бути підраховано на рівні перепису населення після деокупації, але незрозуміло, з якої нагоди населенню повертатися на згарищє. Тобто, реальний перепис таких міст, як Ізюм, Попасна, Волноваха, Маріуполь і т п, можливий тільки після їх розбудови.
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20.05.2022 20:24 Ответить
На спалення одного тіла потрібно 18 літрів дізелю і 1 година часу. Враховуючи кількість вбитих відсоток спалених мізерний.
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20.05.2022 22:13 Ответить
Дізнаємось!

Просто зараз проти орди воює тільки одна Україна, а з часом по легенді останню імперію зла на землі переможуть 6 країн разом , тобто ще долучиться 5 країн до військових дій
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20.05.2022 19:36 Ответить
Я не знаю які країни будуть в цій групі, але знаю що там не буде Німеччини, Угорщини та Італії.
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20.05.2022 19:56 Ответить
The Allies, later known formally as the https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_Nations United Nations , were an international https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coalition#Military military coalition formed during the https://en.m.wikipedia.org/wiki/World_War_II Second Third World War (1939-19452014-2022)to oppose the https://en.m.wikipedia.org/wiki/Axis_powers Axis powers , led by https://en.m.wikipedia.org/wiki/Nazi_Germany Nazi Germany https://en.m.wikipedia.org/wiki/Empire_of_Japan IRussia , and https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fascist_Italy_(1922%E2%80%931943) Fascist Italy Belorussia. Its principal members by 1941 2022 were the https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom United Kingdom , https://en.m.wikipedia.org/wiki/United_States United States , https://en.m.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union Soviet Union Ukraine and https://en.m.wikipedia.org/wiki/Republic_of_China_(1912%E2%80%931949) China .
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20.05.2022 20:13 Ответить
Вже сьогодні 43 країни долучились до антихуйлівської коаліції.
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20.05.2022 22:16 Ответить
Думаю, точна кількість жертв відома рашистам. В розборі завалів приймали участь якісь люди, яких з часом можна знайти. У розвідок НАТО є купа знімків і інсайдів з цього місця. Не забуваємо, криміналістика дає можливість отримати дуже багато інформації із трупа. Так чи інакше, десь на відсотків 80 можна буде встановити приблизну кількість загиблих. Однак, це все спрацює якщо Марік звільнимо у найближчі півроку.
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20.05.2022 22:15 Ответить
 
 