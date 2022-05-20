Последствия ракетного удара оккупантов по дворцу культуры в Лозовой. ФОТОрепортаж

20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области. Семь гражданских, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

20 мая 2022 года около 15:00 российские военные нанесли ракетный удар по городскому дворцу культуры в г. Лозовая.

В результате действий страны-агрессора получили ранения семь мирных жителей, среди них 11-летняя девочка.

Повреждено здание городского дворца культуры и около 10 многоэтажек, расположенных рядом", - говорится в сообщении.

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