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Последствия ракетного удара оккупантов по дворцу культуры в Лозовой. ФОТОрепортаж

20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области. Семь гражданских, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

20 мая 2022 года около 15:00 российские военные нанесли ракетный удар по городскому дворцу культуры в г. Лозовая.

В результате действий страны-агрессора получили ранения семь мирных жителей, среди них 11-летняя девочка.

Повреждено здание городского дворца культуры и около 10 многоэтажек, расположенных рядом", - говорится в сообщении.

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Последствия ракетного удара оккупантов по дворцу культуры в Лозовой 01
Последствия ракетного удара оккупантов по дворцу культуры в Лозовой 02
Последствия ракетного удара оккупантов по дворцу культуры в Лозовой 03
Последствия ракетного удара оккупантов по дворцу культуры в Лозовой 04

Автор: 

обстрел (27114) прокуратура (5011) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+18
Кремль должен быть разрушен.
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20.05.2022 19:59
+17
Яка гарна була будівля!
москва має бути поруйнована.
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20.05.2022 19:59
+11
Культура і кацап - це повні протилежності, слова - антоніми
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20.05.2022 20:03
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А де зараз, Герой України Савченко?(десь випала з інформпростору)...
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20.05.2022 19:57 Ответить
осваіваєт F-16 навєрноє )
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20.05.2022 20:05 Ответить
На передке она, в тик токе видосики дропит.
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20.05.2022 20:35 Ответить
Яка гарна була будівля!
москва має бути поруйнована.
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20.05.2022 19:59 Ответить
коли замість гарних ракет будують гарні дороги та будівлі, то

дороги та будівлі стають ось такими


Безпека понад усе!
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20.05.2022 21:32 Ответить
Кремль должен быть разрушен.
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20.05.2022 19:59 Ответить
як це немає чим?
да якщо зібрати весь асвальт Крадівництва та кинути його в мацкву, то погана мацква перетвориться на Помпеї під товстим шаром асвальто-бетону
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20.05.2022 21:35 Ответить
Культура і кацап - це повні протилежності, слова - антоніми
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20.05.2022 20:03 Ответить
"Російські ракетні удари кардинально нічого не змінюють, - Зеленський." Джерело:
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20.05.2022 20:08 Ответить
То у вбиральню на одеському пляжі вцілять, то у палац культури. Стратегічні об'єкти.
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20.05.2022 20:16 Ответить
Я вы видили сиденья в зале, вот там бы сидели солдаты НАТО, я вам и карту сейчас покажу! ****** кацапы сейчас расскажут, как они воевали с культурой, и разрушил все планы США окупировать тот туалет в Одесской области. Орки, ***!
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20.05.2022 20:27 Ответить
..ты Zин на грубость нарываешься,
всё Zин обидеть норовишь.. (В.С.Высоцкий)

кацапсини провокують українців на реакцію або самі вже готують садистську реакцію проти своїх цивільних на своїй території.. дебіли, блін
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20.05.2022 20:39 Ответить
З якогось дива defence-ua призначила винним за ці руйнування ракет Х-22, яка містить 630 кг вибухівки. Ракета Х-22 в ціль потрапляє на надзвукової швидкості майже вертикально. Wiki: "При срабатывании фугасно-кумулятивного заряда ракеты в борту корабля-цели образовывалась зона разрушений площадью 22 м² и глубиной до 12 м, причём кумулятивная струя направлена вниз (под углом к оси ракеты)." Хтось бачить руйнації такого типу? Влада Zелебобіків наплодила страшенну кількість брехунів типу люськи-трансвестита. Схоже, defence-ua належить до їх числа
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26.06.2022 10:25 Ответить
 
 