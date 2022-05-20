Последствия ракетного удара оккупантов по дворцу культуры в Лозовой. ФОТОрепортаж
20 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области. Семь гражданских, в том числе 11-летний ребенок, получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
20 мая 2022 года около 15:00 российские военные нанесли ракетный удар по городскому дворцу культуры в г. Лозовая.
В результате действий страны-агрессора получили ранения семь мирных жителей, среди них 11-летняя девочка.
Повреждено здание городского дворца культуры и около 10 многоэтажек, расположенных рядом", - говорится в сообщении.
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москва має бути поруйнована.
дороги та будівлі стають ось такими
Безпека понад усе!
да якщо зібрати весь асвальт Крадівництва та кинути його в мацкву, то погана мацква перетвориться на Помпеї під товстим шаром асвальто-бетону
всё Zин обидеть норовишь.. (В.С.Высоцкий)
кацапсини провокують українців на реакцію або самі вже готують садистську реакцію проти своїх цивільних на своїй території.. дебіли, блін