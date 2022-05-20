Украинские защитники похитили БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады оккупантов Фурдуя. ФОТО

На берегу Северского Донца ВСУ заметили и угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя.

Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Только что во время осмотра места боя в 100 метрах от занятого противником берега Северского Донца вместе с украинскими воинами заметили и угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя. Позже будет репортаж с распаковкой БМП, там много интересного", – рассказал журналист.

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