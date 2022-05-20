Украинские защитники похитили БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады оккупантов Фурдуя. ФОТО
На берегу Северского Донца ВСУ заметили и угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя.
Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Только что во время осмотра места боя в 100 метрах от занятого противником берега Северского Донца вместе с украинскими воинами заметили и угнали БМП командира 8-й роты 35-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ капитана Дмитрия Фурдуя. Позже будет репортаж с распаковкой БМП, там много интересного", – рассказал журналист.
Топ комментарии
+96 Russofob
показать весь комментарий20.05.2022 21:02
+85 Юрий Педаченко
показать весь комментарий20.05.2022 21:06
+44 Paul Foxen
показать весь комментарий20.05.2022 21:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дивує чому )(уйло Володимир а не так як має бути Владімір..наприклад Чомусь Джо Байдена називають так як є ,Матеуша Моравецького теж
КрасівоЄ
"Взрыв склада боеприпасов ВС РФ в селе Бражковка после попадания украинской артиллерии"
https://www.youtube.com/watch?v=pcFl4BxsNIg
а хтось у ворога війскову техніку...
кому шо треба...
або з тракторними військами)))
РКСПЕКТ
СЛАВА ВСУ!
а що, нєдурствєнно звучить
закінчівся кац-фендуй.
А свиснуть технику у проклятого рашиста вовсе не грех, а святое дело))
А то задовбали "порушеннями закону" українцями проти українців на територоії України Хай "крутять яйця" "гаспадину капитану!