За минувшие сутки в Харьковской области в результате обстрелов произошло десять пожаров, в том числе горел рынок в областном центре, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 40 оперативных выездов, 31 из которых - на ликвидацию пожаров, в том числе 10 пожаров, вызванных обстрелами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (4), Харьковском (3), Лозовском (1), Богодуховском (1) районах области, а также в Киевском (1) районе Харькова. Горели частные дома, дворовые здания, гаражи, объекты инфраструктуры и природные экосистемы", - говорится в сообщении.

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В частности, 20 мая в 20.28 поступило сообщение о пожаре на территории рынка в Киевском районе Харькова. В результате попадания вражеского снаряда горели торговые павильоны на площади 1000 м.кв. На место пожара было направлено 10 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 60 спасателей. В 00:48 пожар удалось ликвидировать.

В течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разбор завалов в разрушенных домах Холодногорского, Индустриального и Новобаварского районов Харькова, а также в Шевченковской и Дергачевской громадах. Силами пиротехнических подразделений ГСЧС обезврежены 18 вражеских боеприпасов.













