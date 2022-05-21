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Оккупанты уничтожили музыкальную школу в Святогорске Донецкой области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня российские оккупанты нанесли удар по музыкальной школе в Святогорске.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одно учреждение культуры уничтожили россияне в Донецкой области. На этот раз — музыкальную школу в Святогорске. Школа попала под обстрел сегодня на рассвете и уничтожена до основания.

В 2016 году правительство Японии помогло нам отремонтировать эту школу — это была часть проекта "Сприяння стабілізації громад на Донбасі". Россияне же превратили ее в руины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный обстрел Краматорска рашисты произвели из оккупированной части Донбасса, - СБУ

Оккупанты уничтожили музыкальную школу в Святогорске Донецкой области, - ОВА 01
Оккупанты уничтожили музыкальную школу в Святогорске Донецкой области, - ОВА 02
Оккупанты уничтожили музыкальную школу в Святогорске Донецкой области, - ОВА 03
Оккупанты уничтожили музыкальную школу в Святогорске Донецкой области, - ОВА 04

обстрел (27129) школа (3014) Донецкая область (9642) Кириленко Павел (638)


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и так ровнять до самого Львова, что б "кардинально всё изменилось"©️
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21.05.2022 13:21 Ответить
в спам, тварина рашистська
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21.05.2022 13:24 Ответить
В тебе з головою все гаразд? І запам'ятай грамотяко - чтобы пишеться разом
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21.05.2022 13:28 Ответить
это не я - у Зе-билла такое авторство...
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21.05.2022 13:32 Ответить
Ровнять будут до Воронежа а потом до Москвы.
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21.05.2022 13:31 Ответить
ты новости вообще читаешь, слушаешь? политики с НАТО не дают ракеты во избежание удара по рф(!) Значит, пуйлу можно "ровнять до Львова" а Украине даже до Воронежа нет!!!
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21.05.2022 13:48 Ответить
говорят, что в Мариуполе стоит жуткий запах трупов в воздухе
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21.05.2022 13:23 Ответить
2016. "Сприяння стабілізації"
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21.05.2022 13:39 Ответить
 
 