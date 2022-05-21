Оккупанты уничтожили музыкальную школу в Святогорске Донецкой области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня российские оккупанты нанесли удар по музыкальной школе в Святогорске.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одно учреждение культуры уничтожили россияне в Донецкой области. На этот раз — музыкальную школу в Святогорске. Школа попала под обстрел сегодня на рассвете и уничтожена до основания.

В 2016 году правительство Японии помогло нам отремонтировать эту школу — это была часть проекта "Сприяння стабілізації громад на Донбасі". Россияне же превратили ее в руины", - говорится в сообщении.

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