Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения. ФОТОрепортаж

Глава правительства Португалии Антониу Кошта прибыл в Украину по приглашению украинского премьера Дениса Шмыгаля и посетил Ирпень.

О визите Кошта рассказал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Визит он начал с посещения Ирпеня и заявил, что никогда не забудет поездку туда.

"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, произвольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - написал португальский премьер-министр.

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Визит проходит в знак солидарности с украинским народом, добавил он.

"Мы осуждаем варварское вторжение России. Португалия поддерживает Украину", – заявил Кошта.















