Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения. ФОТОрепортаж
Глава правительства Португалии Антониу Кошта прибыл в Украину по приглашению украинского премьера Дениса Шмыгаля и посетил Ирпень.
О визите Кошта рассказал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
Визит он начал с посещения Ирпеня и заявил, что никогда не забудет поездку туда.
"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, произвольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - написал португальский премьер-министр.
Визит проходит в знак солидарности с украинским народом, добавил он.
"Мы осуждаем варварское вторжение России. Португалия поддерживает Украину", – заявил Кошта.
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та ну нах.....
а маасікас каже що проблеми не в України
а всього лиш н,юанси в законодавствах 27 країн ЄС
які треба дуже довго владновувати.
так що йоюлами трусити і давати зброю вчасно, це різні речі
хтось супутниковий інтернет запускає, іншій-електромобілі а в касабіі одне-смерть кров вбивства розруха