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Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения. ФОТОрепортаж

Глава правительства Португалии Антониу Кошта прибыл в Украину по приглашению украинского премьера Дениса Шмыгаля и посетил Ирпень.

О визите Кошта рассказал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Визит он начал с посещения Ирпеня и заявил, что никогда не забудет поездку туда.

"Уровни разрушения и насилия абсолютно сокрушительны. Я стал свидетелем жестоких, произвольных и неоправданных нападений. Война всегда касается невинных людей. Семьи, у которых здесь была жизнь, работа, район, вынуждены были покинуть все, чтобы попытаться спасти свою жизнь. Больше всего меня поражает насилие против мирных жителей", - написал португальский премьер-министр.

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Визит проходит в знак солидарности с украинским народом, добавил он.

"Мы осуждаем варварское вторжение России. Португалия поддерживает Украину", – заявил Кошта.

Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения 01Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения 02
Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения 03
Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения 04
Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения 05
Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения 06
Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения 07
Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения 08
Премьер Португалии Кошта посетил Ирпень: Больше всего поражает насилие против мирного населения 09

Ирпень (370) Киевская область (4132) Португалия (197)


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Топ комментарии
+8
А мене найбільш вражають ті цинічні скотиняки які приклали руки до того щоб Пуйловська Орда мала змогу таке зробити і те що вони досі вільні, а не за гратами. Бо таких повно і вони при владі.
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21.05.2022 14:28
+5
На знак підтримки Кошта міг би розмазати мордою по паркету авторів італійського плану "примирення", а принагідно і Шольца з Макроном за яйця посмикати, не кажучи вже про Орбана, бо треба формувати консолідовану думку ЄС, поки її не сформували кремлівські консерви.
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21.05.2022 15:07
+2
таке не кожен день побачишь після 1945 року...
хтось супутниковий інтернет запускає, іншій-електромобілі а в касабіі одне-смерть кров вбивства розруха
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21.05.2022 15:06
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А мене найбільш вражають ті цинічні скотиняки які приклали руки до того щоб Пуйловська Орда мала змогу таке зробити і те що вони досі вільні, а не за гратами. Бо таких повно і вони при владі.
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21.05.2022 14:28 Ответить
Как, они меня, ****, бесят, эти сытые рожи, которые даже ушами не слышали ни одного прилёта.
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21.05.2022 14:38 Ответить
вражає????
та ну нах.....
а маасікас каже що проблеми не в України
а всього лиш н,юанси в законодавствах 27 країн ЄС
які треба дуже довго владновувати.
так що йоюлами трусити і давати зброю вчасно, це різні речі
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21.05.2022 15:05 Ответить
таке не кожен день побачишь після 1945 року...
хтось супутниковий інтернет запускає, іншій-електромобілі а в касабіі одне-смерть кров вбивства розруха
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21.05.2022 15:06 Ответить
На знак підтримки Кошта міг би розмазати мордою по паркету авторів італійського плану "примирення", а принагідно і Шольца з Макроном за яйця посмикати, не кажучи вже про Орбана, бо треба формувати консолідовану думку ЄС, поки її не сформували кремлівські консерви.
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21.05.2022 15:07 Ответить
А чому ви їх на Сумщину не возите, чи Чернігівщину чи Харківщину?? В Миколаєві чи Зеленодольську, наприклад, піар туристи можуть відчути занурення у війну в 3D. Може прилетить щось якщо пощастить!
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21.05.2022 16:03 Ответить
Тому й не возять. Що може прилетіть.
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21.05.2022 16:13 Ответить
А чому іноземці взагалі повинні кудись їздити і наражатись на не безпеку, якщо обранці наріду - слуги роз'їжджають по ЄС або сидять в західній Україні. Західні держави нам помагають, а слуги хіба все "про*обують".
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21.05.2022 16:31 Ответить
Я так вижу, что тут никто не слышал, что Португалия очень быстро организовала транспорт и приём беженцев? https://portugalforukraine.gov.pt/en/pagina-inicial-english/
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21.05.2022 17:19 Ответить
У нас тільки чути Зеленського, Єрмака, Арестовича, Подоляка і решти покидьків, бєнємарафон світить тільки їх *балами.
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21.05.2022 17:53 Ответить
Bine hecho.
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21.05.2022 20:58 Ответить
 
 