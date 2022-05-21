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Новости Фото Война
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От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

20 мая с применением стратегической авиации враг нанес очередной ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования по Одесщине. Ударили по промышленному предприятию с удобрениями.

Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 01

В результате попадания на территорию предприятия образовалась воронка диаметром 12 и глубиной 3 метра. Разрушены промышленные объекты.

От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 02
От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 03
От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 04
От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 05

Читайте: Враг ударил по Одесщине. Попал в пляжный сортир

От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 06

"Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС его быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде и здоровью гражданского населения - нет", - говорится в сообщении.

От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 07
От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 08
От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 09
От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 10
От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракета оккупантов попала в объект инфраструктуры на Одесщине, возник пожар, - ОК "Південь"

От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК Південь 12

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 438 ч. 1 УК Украины.

крылатые ракеты (881) обстрел (27129) Одесская область (3567)


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Топ комментарии
+14
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21.05.2022 17:39
+11
Это был военный объект. Для рабссиян стрелять куда попало все цели "военный объект". У путлера не получится сделать из Украины проект "Чечня №3". Будет "Москва №1 и насовсем". Кремль должен быть разрушен, рабссеяне должны платить за восстановление Украины!!!
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21.05.2022 17:29
+8
Кучма дякую що наші ракети бьють по нам
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21.05.2022 17:42
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х-22
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21.05.2022 17:28 Ответить
Это был военный объект. Для рабссиян стрелять куда попало все цели "военный объект". У путлера не получится сделать из Украины проект "Чечня №3". Будет "Москва №1 и насовсем". Кремль должен быть разрушен, рабссеяне должны платить за восстановление Украины!!!
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21.05.2022 17:29 Ответить
Москву придётся снести от слова совсем. С кремлём, небоскрёбами, капищем Шойгу итд. И посадить там хлеб. Чтобы на том месте опять не появился какой нибудь обитель зла.
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21.05.2022 17:43 Ответить
Правильніше знести і засипати сіллю на півметра - запасів озера Баскунчак має вистачити.
Або принаймні привести до початкового стану "москва": мо - бо мокро, с - бо сиро, і ква - бо жаби квакають
А взагалі - типова практика ще з часів Київської Русі: "сему месту быти пусту", - тобто поселення запеклого ворога знищувалося до голої землі із забороною надалі будь-кому там селитися. Так, Святослав зрівняв з землею Саркел і остаточно вирішив хозарське питання.
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21.05.2022 18:35 Ответить
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21.05.2022 17:38 Ответить
їх постійно шось на добрива тягне..то туалет природнє добриво,то міндобриво, вже самі стають добривом в землі
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21.05.2022 18:06 Ответить
В чому-чому провина ЄС та ООН, це що не заставили відповісти парашу за малазійський боінг!
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21.05.2022 17:39 Ответить
в тому і немає впевненості в Гаагський...час пройде, все згладиться і забудеться...
З Боїнгом теж було крику--та ми їх посадимо..та вони будуть відповідати..та це буде процес століття...та )(уйло буде на лаві підсудних...А в результаті?
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21.05.2022 18:11 Ответить
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21.05.2022 17:39 Ответить
нюанс.. то були не зелені чоловічки (нло), а російські вояки... тому зара "на мене бочку не катіть" (с)
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21.05.2022 18:23 Ответить
Кучма дякую що наші ракети бьють по нам
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21.05.2022 17:42 Ответить
Ну знаєте.. не знаю якого ви політсповідання, та до якої політконфесії відносяться ті, що "вподобали" ваш коментар... Але всім був недобрий єдиний політик в кого на порядку денному було: "Армія, мова, віра"!
Ще й в такій першочерговості. Алі ні Шароїбські вкиди у вас викликали хвилю невдоволення: "Ліпецка фабріка", "Свінарчукі" " Амеріканскіє хазяєва", "Внукам віплачівать"...
Як вам зараз дороги в які вкладені не тільки тяжкі пандемічні кошти, недоплачені в медінфраструктуру.. коли в них були тяжкі часи.. Але ж ні то всьо "свєсвітній загород фармкомпаній!!!"..
А винен Кучма, виявлється.. Вині ви дурні, що за Кучму голосували, коли була альтернатива, за Кравчука, коли був Чорновіл, за "гаражного", та за величного... А зараз всі заткнулись! Тихо сіли... Та помолились за командування ЗСУ.. Яке "таке кляте продажне ще з 2014-року"...
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21.05.2022 18:32 Ответить
Фашистская харя?
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21.05.2022 17:52 Ответить
а скільки дохлих мацкалів можна там прикопати .. і не паскудити рефи на залізниці
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21.05.2022 17:46 Ответить
Кожен російський "мухосранськ", включаючи Чмоскву повинен мати такий саме вигляд!
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21.05.2022 17:50 Ответить
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21.05.2022 18:05 Ответить
А руZZкие кажуть, шо цэ пьяные водопроводчики водопровод ремонтировали и натолкнулись на газопровод. Врут наверное. (сомнение)
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21.05.2022 18:14 Ответить
 
 