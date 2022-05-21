От вражеских ракетных обстрелов по Одесщине образовалась воронка диаметром 12 метров, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж
20 мая с применением стратегической авиации враг нанес очередной ракетный удар крылатой ракетой воздушного базирования по Одесщине. Ударили по промышленному предприятию с удобрениями.
Об этом сообщает оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
В результате попадания на территорию предприятия образовалась воронка диаметром 12 и глубиной 3 метра. Разрушены промышленные объекты.
"Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС его быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде и здоровью гражданского населения - нет", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 438 ч. 1 УК Украины.
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+14 Voc Vox
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+11 Сергей Гусаченко #510887
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+8 Autorare Autorare
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Або принаймні привести до початкового стану "москва": мо - бо мокро, с - бо сиро, і ква - бо жаби квакають
А взагалі - типова практика ще з часів Київської Русі: "сему месту быти пусту", - тобто поселення запеклого ворога знищувалося до голої землі із забороною надалі будь-кому там селитися. Так, Святослав зрівняв з землею Саркел і остаточно вирішив хозарське питання.
З Боїнгом теж було крику--та ми їх посадимо..та вони будуть відповідати..та це буде процес століття...та )(уйло буде на лаві підсудних...А в результаті?
Ще й в такій першочерговості. Алі ні Шароїбські вкиди у вас викликали хвилю невдоволення: "Ліпецка фабріка", "Свінарчукі" " Амеріканскіє хазяєва", "Внукам віплачівать"...
Як вам зараз дороги в які вкладені не тільки тяжкі пандемічні кошти, недоплачені в медінфраструктуру.. коли в них були тяжкі часи.. Але ж ні то всьо "свєсвітній загород фармкомпаній!!!"..
А винен Кучма, виявлється.. Вині ви дурні, що за Кучму голосували, коли була альтернатива, за Кравчука, коли був Чорновіл, за "гаражного", та за величного... А зараз всі заткнулись! Тихо сіли... Та помолились за командування ЗСУ.. Яке "таке кляте продажне ще з 2014-року"...