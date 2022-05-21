Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки, - Шмыгаль. ФОТО

Финансовая поддержка от Португалии будет предоставляться Украине преимущественно через Международный валютный фонд, но возможно привлечение других государств - членов ЕС и многосторонних институций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал по результатам подписания меморандума о взаимопонимании на счет финансовой поддержки в связи с агрессией Российской Федерации против Украины.

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Португалии Антониу Кошта в ходе встречи в Киеве 21 мая.

"Эта важная договоренность поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит быстрее восстановиться после ее завершения. Победа будет за нами, у нас нет сомнения. Нас поддерживает вся Европа и весь цивилизованный мир", - отметил Шмыгаль.

Меморандум, в частности, предусматривает выделение Украине правительством Португалии в размере до 250 млн евро. Первый транш в размере до 100 млн. евро Украина должна получить уже в этом году. Средства будут преимущественно предоставляться через МВФ. Также возможно привлечение других государств-членов ЕС и многосторонних институтов.

Премьер-министр Украины поблагодарил правительство Португалии за уже оказанную поддержку в борьбе с российским агрессором: финансовую, гуманитарную, оборонно-техническую.

"Это помогает украинскому народу уверенно отстаивать свою свободу, землю и демократию", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава украинского правительства поблагодарил Португалию за прием украинских граждан, за решение возобновить работу посольства Португалии в Киеве и лично Антониу Коште за визит в Киев и Ирпень.

Премьер-министр Португалии отметил, что это первый визит главы правительства его страны в Украину за историю двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Португалия стоит рядом с Украиной в этой войне.