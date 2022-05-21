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Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки, - Шмыгаль. ФОТО

Финансовая поддержка от Португалии будет предоставляться Украине преимущественно через Международный валютный фонд, но возможно привлечение других государств - членов ЕС и многосторонних институций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал по результатам подписания меморандума о взаимопонимании на счет финансовой поддержки в связи с агрессией Российской Федерации против Украины.

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Португалии Антониу Кошта в ходе встречи в Киеве 21 мая.

"Эта важная договоренность поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит быстрее восстановиться после ее завершения. Победа будет за нами, у нас нет сомнения. Нас поддерживает вся Европа и весь цивилизованный мир", - отметил Шмыгаль.

Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки, - Шмыгаль 01

Меморандум, в частности, предусматривает выделение Украине правительством Португалии в размере до 250 млн евро. Первый транш в размере до 100 млн. евро Украина должна получить уже в этом году. Средства будут преимущественно предоставляться через МВФ. Также возможно привлечение других государств-членов ЕС и многосторонних институтов.

Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки, - Шмыгаль 02

Премьер-министр Украины поблагодарил правительство Португалии за уже оказанную поддержку в борьбе с российским агрессором: финансовую, гуманитарную, оборонно-техническую.

"Это помогает украинскому народу уверенно отстаивать свою свободу, землю и демократию", - подчеркнул Шмыгаль.

Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финансовой поддержки, - Шмыгаль 03

Глава украинского правительства поблагодарил Португалию за прием украинских граждан, за решение возобновить работу посольства Португалии в Киеве и лично Антониу Коште за визит в Киев и Ирпень.

Премьер-министр Португалии отметил, что это первый визит главы правительства его страны в Украину за историю двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Португалия стоит рядом с Украиной в этой войне.

МВФ (3334) Португалия (197) финансы (344) поддержка (679)


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Португалія та Іспанія взагалі тихенько співпрацюють з Україною..без пафосу .без лишніх дзвінків.. до )(уйла не дзвонять.як той Шольц і особливо нарцис Макрон
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21.05.2022 18:02 Ответить
І звідки в Португалії бандерівці? Це нікому невідомо.
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21.05.2022 18:04 Ответить
Украинская диаспора в Португалии составляет почти 45 тыс. человек, это вторая по величине диаспора, уступает только бразильской. Население Португалии - 10 млн.
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21.05.2022 18:21 Ответить
в США - 500 000-550 000 українців; в Канаді - понад 100 000 українців; в Бразилії - близько 50 000 українців; в Аргентині - 15 000-20 000 українців.
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21.05.2022 19:13 Ответить
В рядах зелених крадіїв пожвавлення.
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21.05.2022 18:18 Ответить
Португалія, маленька, але стійка і мужня країна. протистояла жадібній іспанській імперії, яка весь час намагалася захопити її або скинути в море її захисників.
Португалія, на чиїй мові розмовляє ціла Бразилія.
Теж от за нас.
Всі за нас.
крім північної кореї, еритреї і інших убогих відщепенців.
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21.05.2022 18:20 Ответить
 
 