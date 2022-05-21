За сутки враг совершил 111 обстрелов зданий на Донбассе, - МВД. ФОТОрепортаж

В сутки на территории Луганской и Донецкой областей было разрушено более 100 зданий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МВД Луганщины.

В сообщении отмечается: "В минувшие сутки, полицией зарегистрировано 35 вражеских обстрелов населенных пунктов области. В результате этих обстрелов погибли и ранены местные жители. Среди раненых - волонтер. Повреждены 58 объектов инфраструктуры, частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки.

Во время артиллерийского вражеского обстрела г. Северодонецка, снаряд попал в здание общеобразовательной школы в результате чего погибли 65-летняя женщина и ее 44-летний сын. Также в результате указанного обстрела граждане получили минно-взрывные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Кроме этого, оккупанты попали в предприятие, из-за чего произошло возгорание одного из помещений.

В условиях войны полицейские продолжают удерживать правопорядок, раскрывать преступления, а также занимаются эвакуацией и доставкой гуманитарной помощи местным жителям.

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В свою очередь, Национальная полиция Донецкой области сообщает: "В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов - полиция открыла уголовные производства

Оккупанты убили троих мирных жителей, семеро получили травмы. Разрушения получили 53 гражданских объекта - жилые дома, школа, автовокзал, религиозное сооружение, фермерские хозяйства.

Враг ударил по населенным пунктам Бахмут, Лиман, Авдеевка, Красногоровка, Светлодарск, Звановка, Елизаветовка, Очеретино, Нью-Йорк, Сухая Балка, Яковлевка, Покровское, Соловьево, село Красногоровка.

Отмечается, что российские войска вели огонь по мирному населению по авиации, танкам и тяжелой артиллерии.

Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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