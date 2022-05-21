ВСУ ликвидировали российского капитана Хамхоева – племянника замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова
ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Антона Геращенко, об этом сообщают ингушские СМИ.
Отмечается, что в Украине погиб племянник заместителя министра обороны России.
Капитан Адам Хамхоев, бывший командир десантно-штурмовой роты, погиб в ночь с 20 на 21 мая.
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закінчуйте вже тей цирк - довічне пітухання без права апелляціії
не станешь "грузом 200"!
Слава Україні! - Героям Слава!
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Ukraine will win!
P.S. У этих чурок,которых даже впадло различать по национальностям народностей в семьях по 1000 детей,троюродных племенеякобратьев и ТД.Ну захотел поехать Хохлов поубивать,ну теперь на ноги тоже встанет,дай ему бог здоровья и котел в аду со свинным салом)))
хам-хуєв..
Українська земля не виносить свінособак з таким прізвищем