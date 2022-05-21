ВСУ ликвидировали российского капитана Хамхоева – племянника замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова

ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Антона Геращенко, об этом сообщают ингушские СМИ.

Отмечается, что в Украине погиб племянник заместителя министра обороны России.

Капитан Адам Хамхоев, бывший командир десантно-штурмовой роты, погиб в ночь с 20 на 21 мая.

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