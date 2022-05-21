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ВСУ ликвидировали российского капитана Хамхоева – племянника замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова

ВСУ ликвидировали племянника замминистра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеграм-канал Антона Геращенко, об этом сообщают ингушские СМИ.

Отмечается, что в Украине погиб племянник заместителя министра обороны России.

Капитан Адам Хамхоев, бывший командир десантно-штурмовой роты, погиб в ночь с 20 на 21 мая.

Смотрите также: Захоронение 6 российских военных, в частности подполковника Герасимова, найдено в Золочевском районе Харьковской области. ФОТОрепортаж

ВСУ ликвидировали российского капитана Хамхоева – племянника замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова 01

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+67
Всім українським ліквідаторам кацапських вбивць-респект.Не зупиняйтесь...
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21.05.2022 20:52
+65
Земля бетоном ,орку
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21.05.2022 20:50
+63
Жил как скотина - сдох свинособака кровожадная
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21.05.2022 20:56
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«Ибо нєх»
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21.05.2022 20:50 Ответить
Жил как скотина - сдох свинособака кровожадная
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21.05.2022 20:56 Ответить
шастать
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21.05.2022 20:59 Ответить
Навіть слів шкода на цю мразот
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21.05.2022 21:03 Ответить
Хам ****
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21.05.2022 21:42 Ответить
Я спершу так і прочитав. )
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21.05.2022 21:45 Ответить
Земля бетоном ,орку
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21.05.2022 20:50 Ответить
Харошему росіянину - хароший пакєт, поганому - поганий
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22.05.2022 00:38 Ответить
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21.05.2022 20:50 Ответить
капітан-капітан улибнитесь- ведь улибка ето ..
що помогло тобі ***** родство??
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21.05.2022 20:51 Ответить
"Глубокіє саболєзнаванія"
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21.05.2022 20:51 Ответить
глубокие - 2 м вниз ?? )))))
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21.05.2022 21:06 Ответить
и крепкого здоровья новоприставленному
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21.05.2022 21:25 Ответить
ну і йух з ним, земля йому бетоном
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21.05.2022 20:51 Ответить
Всім українським ліквідаторам кацапських вбивць-респект.Не зупиняйтесь...
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21.05.2022 20:52 Ответить
*******? )))
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21.05.2022 20:53 Ответить
Ахахах
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21.05.2022 20:58 Ответить
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21.05.2022 20:54 Ответить
орк всавсяшикін вбив мужика тому що він орк і тому що хотів його вбити.....
закінчуйте вже тей цирк - довічне пітухання без права апелляціії
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21.05.2022 20:54 Ответить
Лучшие
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21.05.2022 20:55 Ответить
ЮнусБек Євкуров-Рюзкій только глаз узькій.
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21.05.2022 20:55 Ответить
Не погиб, а подох,так правильно.
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21.05.2022 20:56 Ответить
"Сиди, дурак, на месте -
не станешь "грузом 200"!

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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21.05.2022 20:57 Ответить
Сестра може подякувати брату за утилізованого сина.
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21.05.2022 20:58 Ответить
Капитан, капитан - улыбнитесь... только смелым покоряются поля... Украины. Посевная...
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21.05.2022 21:00 Ответить
"- желаю встать на ноги", хочется сказать и трупу племяннка, как его дядя безногому в госпитале советовал ))
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21.05.2022 21:01 Ответить
Бек - добекався
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21.05.2022 21:02 Ответить
Теперь очередь дона...
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21.05.2022 21:43 Ответить
А вот все пишут правильно поделом свинье... Но кто от подумал? Племянник замминистра обороны... У нас как вы думаете племянник Резникова например где....или Ермака.... Или какой нибудь даже всратый товарищ орохамии...
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21.05.2022 21:06 Ответить
21.05.2022🤦
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21.05.2022 21:08 Ответить
Тогда это другое дело.Нужно написать письмо извинений и сожалений.
P.S. У этих чурок,которых даже впадло различать по национальностям народностей в семьях по 1000 детей,троюродных племенеякобратьев и ТД.Ну захотел поехать Хохлов поубивать,ну теперь на ноги тоже встанет,дай ему бог здоровья и котел в аду со свинным салом)))
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21.05.2022 21:19 Ответить
Гори в аду, монобровец. Вместо того чтобы сбросить московитское ярмо,черножопые манкурты им прислуживают. Тьфу.
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21.05.2022 21:06 Ответить
Прямо стисняюсь спросить, а юнус-бек евкуров точно руzzкий?
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21.05.2022 21:09 Ответить
А его племянник адам *********?
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21.05.2022 21:13 Ответить
Истинний. Исконно-посконный. Других там нет.
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21.05.2022 21:13 Ответить
Он ингуш. Я фамилию его дяди слышал ранее. Большая шишка.
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21.05.2022 21:22 Ответить
Евкуров помоему даже был главой Ингушетии..покушение на него было серьезное..не знал что он замминистра.
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21.05.2022 21:29 Ответить
Да, наверное.
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21.05.2022 21:31 Ответить
такі да, глаз узге значіт рузге.
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22.05.2022 20:21 Ответить
Ну це курва, самі рузге, тварі узкоморди, чім більше здохне того лайна кацапського, тім повітря буде чистіше. Слава України !!! Смерть Москві та москалям !!!
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21.05.2022 21:10 Ответить
Братья славяне, адиннарот.
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21.05.2022 21:14 Ответить
Это все классно , а что на Бахмутовской трассе
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21.05.2022 21:16 Ответить
Успокойтесь зрадофилы. Всё что сейчас происходит это медленное натягивание ваших нервов. День за днем. Никуда от этого не деться. Это война.
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21.05.2022 21:30 Ответить
така мацкальська хвамілійо
хам-хуєв..
Українська земля не виносить свінособак з таким прізвищем
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21.05.2022 21:20 Ответить
Отримав нагороду від Українців кулю в тіло
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21.05.2022 21:24 Ответить
Одним Осло*бом меньше.
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21.05.2022 21:27 Ответить
Никада,капитан, ты не станешь маером...
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21.05.2022 21:32 Ответить
це просто свято якесь*)
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21.05.2022 21:33 Ответить
Примите мои искренние "И х@й с ним!"...
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21.05.2022 21:35 Ответить
Елітноє удобреніє!
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21.05.2022 21:40 Ответить
Такое же дерьмо- навоз и перегной,как и остальные 28 тыщ.Наша земля их принимает без званий
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21.05.2022 21:45 Ответить
Да ну и *** с ним!
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21.05.2022 21:56 Ответить
я і справді подумав хтось із мацкви якогось іванова- петрова .... який нафер зам міністра оборони з гір з своїм обізянським киздюком ??? простий черговий ослодрюч яких лягло тищі .....
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21.05.2022 22:14 Ответить
Стесняюсь спросить, на расии, среди так сказать наших брацццев ивановы, петровы,сидоровы остались. Или исключительно шойги с хамхоевыми?
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21.05.2022 22:30 Ответить
Юнус-Бек Євкуров, генерал, герой Приштины. Будучи главой Ингушетии позорно просрал территориальный спор с Чечней, за что получил должность заместителя МО РФ.
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21.05.2022 23:56 Ответить
не позорно просрав, а успішно здав, за хабар, за посаду.
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22.05.2022 20:22 Ответить
Пацанчик шел к успеху,хотел сделать карьеру на крови,не фартануло,сам захлебнулся кровью,животное *****
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22.05.2022 01:00 Ответить
Анус-Бєк
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22.05.2022 01:39 Ответить
Рашисти ніколи не зможуть ліквідувати жодного плимінника, брата, чи родича нашего ОП, бо дипутата! Бо для цього їм прийдеться або по Європі, чи по штатам гатити, бо в Україні їз нема!
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22.05.2022 02:10 Ответить
Отака собі нежданка -"погиб"...і хто б сподівався?
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22.05.2022 06:22 Ответить
 
 