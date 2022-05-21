В селе Бузова на Киевщине обнаружили еще двух убитых российскими оккупантами мирных жителей, - Нацполиция. ФОТО
Сегодня, 21 мая, следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова. Гражданские люди были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"В конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.
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- Чому Зеленський евакуював свою сім'ю напередодні війни, якщо він всій країні розповідав про шашлики?
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https://youtu.be/lePd8GqcPmU