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В селе Бузова на Киевщине обнаружили еще двух убитых российскими оккупантами мирных жителей, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 21 мая, следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова. Гражданские люди были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

В селе Бузова на Киевщине обнаружили еще двух убитых российскими оккупантами мирных жителей, - Нацполиция 01

"В конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище", - говорится в сообщении.

В селе Бузова на Киевщине обнаружили еще двух убитых российскими оккупантами мирных жителей, - Нацполиция 02

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На сегодняшний день полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.

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Киевская область (4132) жертвы (2072) военные преступления (1435)


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21.05.2022 22:55 Ответить
Прості питання:
- Чому Зеленський евакуював свою сім'ю напередодні війни, якщо він всій країні розповідав про шашлики?
- Чим життя Олени, Олександра, Рими Зеленських цінніше, ніж житті тисяч мешканців Бучі, Гостомеля, Маріуполя, Харкова?
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21.05.2022 22:58 Ответить
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21.05.2022 23:01 Ответить
Рашисти прйшли убивати Український Народ.
https://youtu.be/lePd8GqcPmU
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21.05.2022 23:13 Ответить
 
 