В селе Бузова на Киевщине обнаружили еще двух убитых российскими оккупантами мирных жителей, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 21 мая, следователи и криминалисты полиции Киевской области провели эксгумацию тел двух жителей села Бузова. Гражданские люди были убиты оккупантами во время боевых действий на Бучанщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"В конце февраля во время обстрелов на собственном дворе погибла пожилая женщина, а в начале марта оккупанты убили и ее 27-летнего внука. Родственники похоронили погибших на местном кладбище", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киевской области нашли тело убитого российскими оккупантами жителя села Колонщина, - Нацполиция

На сегодняшний день полицейские Киевщины уже обнаружили и осмотрели 1290 тел граждан, погибших во время боевых действий в области.