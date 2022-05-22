РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11151 посетитель онлайн
Новости Фото Война
14 265 34

РФ вывела в море две трети своих подлодок с ракетами, - СМИ. ФОТО

У причалов в Южной бухте Севастополя стоят две подводные лодки проекта "Варшавянка", составляющие треть действующих подводных лодок Черноморского флота России.

Об этом сообщают "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б- 268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Таким образом, в море в настоящее время находятся четыре из шести подлодок, что составляет две трети", - отмечает издание.

У причала также стоит украинская подлодка "Запорожье". В марте 2014 года во время оккупации Крыма российские войска взяли подлодку штурмом.

РФ вывела в море две трети своих подлодок с ракетами, - СМИ 01

Читайте также: Российским морпехам не хватает личного состава, - Братчук

"Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 уз. 45 суток. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров.

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые в различных модификациях по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Отмечается, что Россия наносит удары ракетами со своих подлодок из морской акватории рядом с оккупированным Крымом.

Смотрите также: Россия вывела из Севастополя в Черное море почти все корабли с крылатыми ракетами на борту, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крым (26380) Черноморский флот РФ (1560)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
22.05.2022 10:32
+23
От би ще підводний човен ЗСУ **#нули.... краще усі шість.
показать весь комментарий
22.05.2022 10:32
+17
ждём гарпуны со дня на день,накроем тада весь орковский флот в чёрном море мокрым рядном
показать весь комментарий
22.05.2022 10:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.05.2022 10:32 Ответить
Саме тому гебня його і стратила, видавши це за самогубство.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:39 Ответить
От би ще підводний човен ЗСУ **#нули.... краще усі шість.
показать весь комментарий
22.05.2022 10:32 Ответить
Чекаємо на підводні феєрверки.
показать весь комментарий
22.05.2022 10:36 Ответить
будуть знов бомбити міста , там де проходить допомога з-за кордону
показать весь комментарий
22.05.2022 10:36 Ответить
Где наша Ольха и Нептуны? Теперь можно только фиги им показывать. Или забросать все Черное море дрейфующими минами и пускай плавают испытывая удачу
показать весь комментарий
22.05.2022 10:39 Ответить
давно пора было.., и почему не видно их..
показать весь комментарий
22.05.2022 10:41 Ответить
ждём гарпуны со дня на день,накроем тада весь орковский флот в чёрном море мокрым рядном
показать весь комментарий
22.05.2022 10:45 Ответить
і HIMARSы тоже ждём ..уже как второй месяц ждём..
показать весь комментарий
22.05.2022 12:50 Ответить
Уже складывается ощущение, что реальнее самим начать разработку подобного вооружения, чем дождаться.
показать весь комментарий
22.05.2022 13:19 Ответить
реальнее было не выбирать зелёное гавно - тогда и подобное вооружение уже бы года три как выпускалось серийно
показать весь комментарий
22.05.2022 19:42 Ответить
А наші Нептуни де? Вони не гірші за Гарпуни, проте в рази дешевші.
показать весь комментарий
22.05.2022 14:16 Ответить
Нептуни гірші за гарпуни, і набагато. Ви навіть не знаєте скільки було пусків Нептуна і який малий процент влучань, банально через те голова наведення погано захоплює ціль.
показать весь комментарий
22.05.2022 14:42 Ответить
давай вот только не кизди! это было из за саботажа на производстве! а после того как исправили в Нептунах искусственно внесенный дефект наведения - две ракеты сразу же влупили крейсер Маасква, дуплетом!
показать весь комментарий
22.05.2022 19:44 Ответить
Та ******* вже по цьому севастополю, одразу зміниться хід війни.

Орки зрозуміли, що їм нічого не буде, тому й абарзєлі.
показать весь комментарий
22.05.2022 10:40 Ответить
ЗСУ порадуйте бичків свіжи мяском. Ніколи не бачив як тоне підводне корито.
показать весь комментарий
22.05.2022 10:42 Ответить
крабы больше такое любят, они же падальщики
а на суше вороны их едят и шакалы
показать весь комментарий
22.05.2022 12:04 Ответить
Бычок черноморский в томатном соусе. Ждёмс...
показать весь комментарий
22.05.2022 12:18 Ответить
бичок асвальт не їсть
показать весь комментарий
22.05.2022 12:34 Ответить
стоїмо і боїмося.., а час спливає..
показать весь комментарий
22.05.2022 10:42 Ответить
Шість(!) гівняних човнів. Невже не можна їх знищити???
показать весь комментарий
22.05.2022 10:42 Ответить
ПЛ можно грохнуть только в момент загрузки\заправки и то если дадут ракеты, способные достать до балаклавы. Но по какой-то причине по крыму не упал НИ один снаряд за всю войну, видимо тут какое-то политическое решение. В море достать ПЛ нечем - ни флота ни авиации для этого нет
показать весь комментарий
22.05.2022 10:55 Ответить
Так нет такой авиациию Для этого нужны специальные самолеты ПЛО и подавить ПВО противника.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:51 Ответить
У нас есть Байрактары , чтобы вывести из строя можно и с них ударить по кораблям и подлодкам на поверхности.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1P8C-oFQVOA
показать весь комментарий
22.05.2022 10:46 Ответить
Цікаво, а рибалки з "електрогонами" не могли би? )))
показать весь комментарий
22.05.2022 10:47 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2022 10:51 Ответить
Читаю про судно Алроса,яке так і не відремонтували. Виходить плавать можуть,воювати ні.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:01 Ответить
А шо наша подводная лодка " Зеленский" их не победит?
Хорошо хоть вовремя её построили.
показать весь комментарий
22.05.2022 11:19 Ответить
Будем всех бамбить!
показать весь комментарий
22.05.2022 11:21 Ответить
Дизель-электрические - класс посуды идентичный тому, что с паровым движком. Они давно должны быть посажены в музеи или прочно на дно.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:04 Ответить
Ну вивела , ну .. іпаште їх . чи шо нема чим, асвальт не долітає ?
показать весь комментарий
22.05.2022 12:48 Ответить
По телику показуют великие достижения Вовчика,14 тыс км дорог.
Эх жаль не 140 тыс км,мы бы дали кацам дорогами по рылу.
показать весь комментарий
22.05.2022 12:58 Ответить
 
 