РФ вывела в море две трети своих подлодок с ракетами, - СМИ. ФОТО
У причалов в Южной бухте Севастополя стоят две подводные лодки проекта "Варшавянка", составляющие треть действующих подводных лодок Черноморского флота России.
Об этом сообщают "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.
"В общей сложности в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б- 268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".
Таким образом, в море в настоящее время находятся четыре из шести подлодок, что составляет две трети", - отмечает издание.
У причала также стоит украинская подлодка "Запорожье". В марте 2014 года во время оккупации Крыма российские войска взяли подлодку штурмом.
"Подводные лодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода в подводном положении: 400 миль на трех узлах, в режиме РДП на скорости 7 уз. 45 суток. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров.
Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые в различных модификациях по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.
Отмечается, что Россия наносит удары ракетами со своих подлодок из морской акватории рядом с оккупированным Крымом.
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Орки зрозуміли, що їм нічого не буде, тому й абарзєлі.
а на суше вороны их едят и шакалы
Хорошо хоть вовремя её построили.
Эх жаль не 140 тыс км,мы бы дали кацам дорогами по рылу.