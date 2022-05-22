За минувшие сутки в результате обстрелов РФ в Николаевской области загорелись дома, - ГСЧС. ФОТО

21 мая около девяти утра в пгт Первомайское, что на Николаевщине, в результате попадания российских боеприпасов и их обломков загорелась кровля двухэтажного дома, а также квартира на втором этаже соседнего дома.

Об этом информирует в фейсбуке Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

В 09:29 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре квартиры на втором этаже и кровле двухэтажного жилого дома по ул. Заводской пгт Первомайское Николаевского района.

Причиной возгорания стало попадание боеприпасов и их обломков в результате боевых действий.

В 10:16 пожар удалось локализовать и в 11:31 ликвидировать на площади 80 кв. м", – говорится в сообщении.

Пиротехническая группа ГСЧС Николаевской области за сутки изъяла 56 взрывоопасных предметов. Всего с начала полномасштабной российской агрессии обнаружено 2883 боеприпаса.

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