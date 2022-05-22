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Новости Фото Война
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За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

За сутки войска РФ разрушили 58 гражданских объектов Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов региона. Есть погибшие и раненые. Разрушения получили более 40 жилых домов, школа, музыкальная школа, институт, предприятия, объекты жизнеобеспечения.

Враг ударил по населенным пунктам: Бахмут, Соледар, Авдеевка, Святогорск, Николаевка, Торецк, Железное, Райгородок, Ласточкино, Первомайское, Яровая, Соль.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град".

Полицейские задокументировали военные преступления РФ. Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 01
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 02
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 03
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 04
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 05
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 06
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 07
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 08
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 09
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 10
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 11
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 12
За сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области. Разрушены 58 гражданских объектов, - Нацполиция 13

армия РФ (19210) обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642)


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гори в аду тварь
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22.05.2022 10:53 Ответить
Коли воно вже сдохне(
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22.05.2022 10:55 Ответить
 
 