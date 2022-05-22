Бойцы 3-й роты 80 ОМБр уничтожили российский самолет Су-25 в Луганской области, - Геращенко. ФОТО
Сегодня, 22 мая, защитники Украины сбили с ПЗРК Stinger российский самолет Су-25.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вдалеке догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 Рота 80 ОМБр на Луганщине час назад. Stinger сработал на отлично!" – написал он.
По его словам, пилот истребителя катапультироваться не успел.
Позже информацию об уничтожении вражеского самолета подтвердили в Генштабе ВСУ.
По данным Генштаба, он был поражен ПЗРК "Игла".
"Сегодня в одном из районов выполнения задач подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла", – говорится в сообщении.
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респект.
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чи я щось не зрозумів, ****???
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