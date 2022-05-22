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Новости Фото Война
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Бойцы 3-й роты 80 ОМБр уничтожили российский самолет Су-25 в Луганской области, - Геращенко. ФОТО

Сегодня, 22 мая, защитники Украины сбили с ПЗРК Stinger российский самолет Су-25.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вдалеке догорают остатки Су-25 сбитого бойцами 3 Рота 80 ОМБр на Луганщине час назад. Stinger сработал на отлично!" – написал он.

По его словам, пилот истребителя катапультироваться не успел.

Бойцы 3-й роты 80 ОМБр уничтожили российский самолет Су-25 в Луганской области, - Геращенко 01

Позже информацию об уничтожении вражеского самолета подтвердили в Генштабе ВСУ.

По данным Генштаба, он был поражен ПЗРК "Игла".

"Сегодня в одном из районов выполнения задач подразделением противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК "Игла", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель Су-34 сбили ВСУ на Харьковщине

самолет (3591) уничтожение (6916) Геращенко Антон (1438) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+42
Такі новини піднімають настрій! піся різних зрад
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22.05.2022 11:43
+32
Отлично
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22.05.2022 11:41
+18
ЗСУ Гут👍!
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22.05.2022 11:47
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Отлично
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22.05.2022 11:41 Ответить
Такі новини піднімають настрій! піся різних зрад
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22.05.2022 11:43 Ответить
ЗСУ Гут👍!
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22.05.2022 11:47 Ответить
Свежачок - 205-й ?
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22.05.2022 11:49 Ответить
Головне щоб пілоти здихали, металобрухту в них 4000 тисячі було до війни (по гуглу)
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22.05.2022 11:50 Ответить
Учитывая, что кацапы врут во всем, то явно пару нулей приписали.
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22.05.2022 12:53 Ответить
Из них боевых 1500. Из них боеготовых - 800. Из них привлечено к войне - 500-600.
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22.05.2022 13:57 Ответить
Су-25 - штурмовик, а не винищувач, поправте...
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22.05.2022 11:51 Ответить
Стінгер чи Ігла ілі какая разніца
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22.05.2022 15:34 Ответить
Moloci
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22.05.2022 11:52 Ответить
геніально, восхітітельно
респект.
але хлопці збивають літаки
а марія маріуполя збирається з орками відновлювати місто...
чи я щось не зрозумів, ****???
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22.05.2022 12:01 Ответить
80-ка - не механизированная, а десантно-штурмовая.
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22.05.2022 12:05 Ответить
Су-25 - це ШТУРМОВИК!!!
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22.05.2022 12:08 Ответить
205-й пішов, та ще й руzzкій пілот подох.
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22.05.2022 12:13 Ответить
І може летіти над самою поверхнею. ********** сокол на це і розраховував, але стінгера складно наібати, орк навіть не встиг дотягнутись до ручки катапульти, або катапульту розрядили щоб ще на підльоті не зібався
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22.05.2022 12:17 Ответить
Выпускай енота.
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22.05.2022 12:24 Ответить
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22.05.2022 12:45 Ответить
А слева 50 Ваттная солнечная панель. Дисонанс, когда у орков нет толчка, а ВСУ в окопах наукой заряжает рации...Добробатам соорудил 5 таких на авто розетке, помощная штука. Сорян фотопруф админ цензора почему-то не пускает(((
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22.05.2022 12:35 Ответить
22.05.22.
«Піон» плюс «SPECTATOR» дорівнює мінус техніка окупантів (відео)

http://www.facebook.com/watch/?v=739986587027708 www.facebook.com/watch/?v=739986587027708

BOOOM, результативний бойовий тест-драйв українського БПЛА SPECTATOR.
Про це повідомляє 45-та окрема артилерійська бригада!

В підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка як раз надала дані - є достойна ціль, ворожий об'єкт.
Оце злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили - працюємо!
Притримали «смачне» на ранній ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки гармати 2C7 чітко та обережно опрацювали.
Гарячий запах українського «Піону», а саме так називається ця гармата - останнє, що відчули окупанти.
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22.05.2022 12:44 Ответить
минус один *********** самаль
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22.05.2022 12:49 Ответить
коли вже вони будуть помирати на територii Раши не взлiтая
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22.05.2022 14:06 Ответить
 
 