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Танк, БМД и "Тигр": в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На столичной Михайловской площади устроили выставку изуродованной и уничтоженной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Желающие могут увидеть танк Т-72Б3, башню от БМД-4, машину радиоэлектронной борьбы.

Также на выставке представлена часть внедорожника "Тигр" российских оккупантов.

Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 01

Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 02
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 03
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 04
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 05
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 06
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 07
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 08
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 09
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 10
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 11
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 12
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 13
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 14
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 15
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 16
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 17
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 18
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 19
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 20
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 21
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 22
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 23
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 24
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 25
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 26
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 27
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 28
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 29
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 30
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 31
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 32
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 33
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 34
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 35
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 36
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 37
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 38
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 39
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 40
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 41
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 42
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 43
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 44
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 45
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 46
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 47
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 48
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 49
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 50
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 51
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 52
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 53
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 54
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 55
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 56
Танк, БМД и Тигр: в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов 57

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Личные вещи оккупантов, части вражеского оружия и техники передали в музей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (25518) техника (1736) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+10
"Взяли Киев"

тушками и чучелами
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22.05.2022 14:52
+9
ЧОМУ В ХАРКОВІ НЕМАЄ ВИСТАВКИ СПАЛЕНОЇ КАЦАПСЬКОЇ ТЕХНІКИ, А ТЄРЄХОВ ?
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22.05.2022 15:05
+8
Голова Вінницької ОДА Борзов, що ти на це скажеш?? Також будеш шукати винних хто техніку поставив, як це було у Вінниці??!!
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22.05.2022 14:38
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Правила форума Совет форумчан
Голова Вінницької ОДА Борзов, що ти на це скажеш?? Також будеш шукати винних хто техніку поставив, як це було у Вінниці??!!
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22.05.2022 14:38 Ответить
О чем говорить, если в Виннице до сих пор есть Ленинский район? Там до сих пор подрачивают на совок, и льют слезы по памятнику буденовцам в сквере Козицкого.
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22.05.2022 16:29 Ответить
"Взяли Киев"

тушками и чучелами
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22.05.2022 14:52 Ответить
КрасівоЄ, ніц не скажеш!
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22.05.2022 19:06 Ответить
Zажаренньіе тигрьі - гарна пісенька
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22.05.2022 15:00 Ответить
ЧОМУ В ХАРКОВІ НЕМАЄ ВИСТАВКИ СПАЛЕНОЇ КАЦАПСЬКОЇ ТЕХНІКИ, А ТЄРЄХОВ ?
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22.05.2022 15:05 Ответить
буде - із часом буде....- того прокацапського гандона терехова правда вже не буде
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22.05.2022 18:46 Ответить
Хорошо бы еще рядом поставить клетку с пленными рашистами особенно летчиками бомбившими украинские города и клетку с Мертвечуком который звал вону в Украину.
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22.05.2022 15:19 Ответить
Летчиков давно втихаря выменяли на депутатов СН в оккупации.
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22.05.2022 16:30 Ответить
Шапка є, а де голова з тієї шапки?
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22.05.2022 15:22 Ответить
а її там і не було )))
у кацапа дві дупи - одна з ротом, інша з заднім проходом )))))
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22.05.2022 17:16 Ответить
Ні це потрібно і навіть дуже, для розвінчування міфу про другу армію світу та її потужну техніку "аналоговнєт". На парадах орки марширували в спорядженні "ратник" на фоні танків армата, а до нас приперлися в сталевих касках на совкових Т-72.
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22.05.2022 15:52 Ответить
Это Т-72, но не Б3... Или автор просто других названий не знает?
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22.05.2022 16:06 Ответить
Доцільність цієї виставки в цей час дуже сумнівна
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22.05.2022 17:33 Ответить
А кацапа дохлого перед виставкою з танку вишкрібли ?
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22.05.2022 18:32 Ответить
Щось не дуже розумію, для чого в центрі Києва це звалище кацапського сміття? За два місяці не надивилися ще?
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22.05.2022 19:05 Ответить
Ну, и зачем этот хлам, провоняный зажаренными кацапскими мудями притянули в центр Киева?
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22.05.2022 19:35 Ответить
шо с цыганами договорились забрать, то и привезли
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22.05.2022 22:10 Ответить
Можно кидать на раша-паблики с подписью "Русские танки уже в Киеве!"
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22.05.2022 21:29 Ответить
оо
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23.05.2022 02:50 Ответить
Красота!
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23.05.2022 09:28 Ответить
 
 