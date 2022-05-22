Танк, БМД и "Тигр": в центре Киева проходит выставка демилитаризованной техники российских оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На столичной Михайловской площади устроили выставку изуродованной и уничтоженной техники российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Желающие могут увидеть танк Т-72Б3, башню от БМД-4, машину радиоэлектронной борьбы.
Также на выставке представлена часть внедорожника "Тигр" российских оккупантов.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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+10 Dust
показать весь комментарий22.05.2022 14:52
+9 Garry Dron #477536
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+8 Ivan Iktor
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тушками и чучелами
у кацапа дві дупи - одна з ротом, інша з заднім проходом )))))