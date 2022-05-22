Армия РФ уничтожила или повредила 353 объекта культурного наследия, больше всего - на Харьковщине, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

Наибольшие разрушения из-за российских обстрелов потерпело культурное наследие Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу министра культуры и информполитики Александра Ткаченко.

"Лишь за прошедшие несколько дней рашисты попали ракетой в недавно отреставрированный Дом культуры в Лозовой на Харьковщине, разрушили школу на Донетчине, которую помогло восстановить правительство Японии, разрушили скит в честь иконы Божьей Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской области , фиксируем разрушение почти каждый день.

Есть уже зафиксированные 353 эпизода против нашего культурного наследия.

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Больше всего разрушений потерпело культурное наследие Харьковщины. По области зафиксировано – 94 эпизода, из них – 78 в городе Харькове и его окрестностях.

В Донецкой области задокументировано – 72 преступления, из них 52 – в г. Мариуполе.

О 65 эпизодах известно в Киевской области, 37 – в Черниговской, 24 – в Луганской, 26 – в Сумской, 8 – в Запорожской, 6 – в Житомирской, по 5 – в г. Киеве и Херсонской области. Также 4 – в Николаевской, 3 – в Днепропетровской, 2 – в Одесской, 1 – во Львовской областях.

Постоянные обстрелы, ракетные и бомбовые удары привели к разрушениям 21 памятника национального значения, 88 – местного значения и 7 – только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Уже сейчас мы работаем с международными партнерами по плану восстановления нашего культурного наследия", - сообщил министр.

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