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Новости Фото Война
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Армия РФ уничтожила или повредила 353 объекта культурного наследия, больше всего - на Харьковщине, - Ткаченко. ИНФОГРАФИКА

Наибольшие разрушения из-за российских обстрелов потерпело культурное наследие Харьковщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу министра культуры и информполитики Александра Ткаченко.

"Лишь за прошедшие несколько дней рашисты попали ракетой в недавно отреставрированный Дом культуры в Лозовой на Харьковщине, разрушили школу на Донетчине, которую помогло восстановить правительство Японии, разрушили скит в честь иконы Божьей Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской области , фиксируем разрушение почти каждый день.

Есть уже зафиксированные 353 эпизода против нашего культурного наследия.

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Больше всего разрушений потерпело культурное наследие Харьковщины. По области зафиксировано – 94 эпизода, из них – 78 в городе Харькове и его окрестностях.

В Донецкой области задокументировано – 72 преступления, из них 52 – в г. Мариуполе.

О 65 эпизодах известно в Киевской области, 37 – в Черниговской, 24 – в Луганской, 26 – в Сумской, 8 – в Запорожской, 6 – в Житомирской, по 5 – в г. Киеве и Херсонской области. Также 4 – в Николаевской, 3 – в Днепропетровской, 2 – в Одесской, 1 – во Львовской областях.

Постоянные обстрелы, ракетные и бомбовые удары привели к разрушениям 21 памятника национального значения, 88 – местного значения и 7 – только что обнаруженных объектов культурного наследия.

Уже сейчас мы работаем с международными партнерами по плану восстановления нашего культурного наследия", - сообщил министр.

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Армия РФ уничтожила или повредила 353 объекта культурного наследия, больше всего - на Харьковщине, - Ткаченко 01

культура (841) Ткаченко Александр (429)


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Топ комментарии
+2
Пишуть що нарешті....родили таки...
Німеччина передасть Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські ********** та засоби перехоплення. Відповідне рішення вже ухвалено, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
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22.05.2022 17:20
+1
Леди Гаага 22

@LGeizha

·
https://twitter.com/LGeizha/status/1528079147024654339 19 ч

Борис Гребенщиков перевёл 12 миллионов евро в фонд помощи Украине. Рок-музыкант собрал такую сумму на концерте в столице Германии.
Goga Schenk
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22.05.2022 17:11
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Леди Гаага 22

@LGeizha

·
https://twitter.com/LGeizha/status/1528079147024654339 19 ч

Борис Гребенщиков перевёл 12 миллионов евро в фонд помощи Украине. Рок-музыкант собрал такую сумму на концерте в столице Германии.
Goga Schenk
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22.05.2022 17:11 Ответить
ЦЕНЗОР ПОЧЕМУ МОЛЧИМ ПРО ПАСКУДСТВО БЕЗМОЗГЛО (Безуглой)Й В РАДЕ И "СЛУЖИВЫХ ПРОСТИУТКАХ"??!! ТО ДАВАЙТЕ ГРАЖДАНСТВА ЛИШАТЬ ТО ДАВАЙТЕ ДАДИМ ПРАВО РАССТРЕЛИВАТЬ!!!!!!!! БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ НА ПЕРЕДОВОЙ????

https://dumskaya.net/news/esli-net-tcennostey-to-za-chto-my-voyuem-mysli-p-164703/

Если нет ценностей, то за что мы воюем? Мысли по поводу «расстрельного» законопроекта от «слуг народа» (колонка главного редактора) ....
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22.05.2022 17:19 Ответить
Оливер Стоун, американский режиссер, автор 4-х серийного фильма "Интервью с Путиным, личный друг и большой поклонник Путина

"И не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что (вторжение в Украину) будет быстрым решением", - добавил Стоун.
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22.05.2022 17:20 Ответить
уже лет десять про рак, альцгеймер и проч. Но как-то на выходе ничего
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22.05.2022 17:32 Ответить
Оливер Стоун - продажная шлюха и зоофил.
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22.05.2022 17:49 Ответить
Тем более ценное его свидетельство.
Одно дело, когда скрытую правду про Путина говорят враги его режима, и совсем другое, когда это говорят личные путинские друзья .
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22.05.2022 18:05 Ответить
Пишуть що нарешті....родили таки...
Німеччина передасть Україні летальну зброю, а також гроші на закупівлю необхідного, артилерійські ********** та засоби перехоплення. Відповідне рішення вже ухвалено, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.
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22.05.2022 17:20 Ответить
может будет "отскок"
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22.05.2022 17:33 Ответить
Придет время и сравняем с землей Кремль, Зимний, Смольный, Останкино, а в Мавзолее устроим трибунал...
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22.05.2022 17:52 Ответить
Это они специально делают, что бы уничтожить украинство.
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22.05.2022 21:15 Ответить
 
 