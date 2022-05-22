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Новости Фото Война
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На три квадрокоптера для фронта осталось собрать 110 тысяч гривен, - Юсупова. ФОТОрепортаж

На фронт нужно выкупить три квадрокоптера "Аутел" по старой цене 53 тыс. грн за каждый, общая сумма 159 тыс. грн.

Приобщиться к сбору средств призывает в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

Она указывает, что 49 тыс. грн. уже собрали.

"Курс валюты стремительно растет, завтра будет повышение цены. Люди, прошу, кто имеет возможность, давайте купим дроны, они очень нужны на фронте! Вчера уже выкупила два дорогих дрона "Аутел" 2 по 142 тыс., осталось всего три коптера и их нужно выкупить", – подчеркивает Юсупова.

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На три квадрокоптера для фронта осталось собрать 110 тысяч гривен, - Юсупова 01
На три квадрокоптера для фронта осталось собрать 110 тысяч гривен, - Юсупова 02
На три квадрокоптера для фронта осталось собрать 110 тысяч гривен, - Юсупова 03
На три квадрокоптера для фронта осталось собрать 110 тысяч гривен, - Юсупова 04

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беспилотник (3589) Юсупова Наталья (185)


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Заканчивался третий месяц войны....
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22.05.2022 20:28 Ответить
якщо розігнати верховну зраду хоч на місяць-можна купити набагато більше... але ж дупутати ні копіки не зібрали
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22.05.2022 20:29 Ответить
ЗА ЩО МЕНІ "ПОДОБАЄТЬСЯ" Зе ВЛАДА ЦЕ ЗА ТЕ ЩО СІЛЬКИ БИ МІЛІАРДІВ
ДОЛАРІВ НЕ ВИДІЛЯВ БИ ВАШНГТОН НА ЗАКУПКУ ОЗБРОЄНЬ, А ЇХ БИ ЗКВЖДИ
БУВ БИ ЧОМУСЬ ДЕФІЦИТ У ЗСУ
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22.05.2022 20:32 Ответить
Волонтерством займаються люди не далекі від політики, у 2014 на газони шукали запчастини, бо по документах все ок, а на справді з 6 на ходу один і 5 донорів. Дрони такого класу не є на озброєнні ЗСУ, тому їх постачають іншими шляхами, у тому числі через волонтерів.. але це ефективна розвідка.
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22.05.2022 20:52 Ответить
Можно на карточку, а то замахался заполнять?
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22.05.2022 21:07 Ответить
Начали собирать 17.05.22. Вот ссылка на реквизиты:
https://censor.net/ua/photo_news/3341928/********************************************************************************************
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22.05.2022 22:20 Ответить
 
 