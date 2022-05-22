На три квадрокоптера для фронта осталось собрать 110 тысяч гривен, - Юсупова. ФОТОрепортаж
На фронт нужно выкупить три квадрокоптера "Аутел" по старой цене 53 тыс. грн за каждый, общая сумма 159 тыс. грн.
Приобщиться к сбору средств призывает в фейсбуке волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.
Она указывает, что 49 тыс. грн. уже собрали.
"Курс валюты стремительно растет, завтра будет повышение цены. Люди, прошу, кто имеет возможность, давайте купим дроны, они очень нужны на фронте! Вчера уже выкупила два дорогих дрона "Аутел" 2 по 142 тыс., осталось всего три коптера и их нужно выкупить", – подчеркивает Юсупова.
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ДОЛАРІВ НЕ ВИДІЛЯВ БИ ВАШНГТОН НА ЗАКУПКУ ОЗБРОЄНЬ, А ЇХ БИ ЗКВЖДИ
БУВ БИ ЧОМУСЬ ДЕФІЦИТ У ЗСУ
https://censor.net/ua/photo_news/3341928/********************************************************************************************