Более 70 домов разрушили рашисты за сутки в Луганской области, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону украинских защитников в Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты за сутки разрушили более 70 домов, самые большие разрушения - в Новодружеске. В Днепре умер ребенок из Приволья, который был ранен еще в начале мая. Рашисты не оставляют попыток прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области. Все силы орки бросили на захват Северодонецка. Вечером россияне хотели подойти ближе к городу через села Пурдовка и Александровка, шли бои.Без успеха для орков. Ночью росармия начала штурмовать Тошковку. Бой продолжается до сих пор.

За минувшие сутки на Донбассе отбиты 11 атак врага, уничтожены шесть танков, 10 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа "Орлан-10" и вражеский самолет Су-25", - говорится в сообщении.

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