Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ночью обстреливали территорию Сумской области
Об этом в Telegram сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Всю ночь сегодня враг обстреливал мирный город Белополье и окрестности. Со своей территории россияне выпускали ракеты, били из САУ и около часа ночи был авиаудар.
В результате – пострадали частные дома гражданских жителей города, по меньшей мере 11 домов серьезно повреждены. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Также враг со своей территории ночью вел минометный огонь по северной части Шосткинского района", – рассказал он.
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(это вам суки Божья кара, шоб не тырили украинское зерно!!)
мац-ква. 22 мая. INTERFAX.RU -Информация о возгорании на складе с семенами подсолнечника в городе Каменка Пензенской области поступила накануне в 19:30 по мацковскому времени. Площадь возгорания составила более 1,2 тыс. кв. м.
Отвечать нечем и некем. Все что есть и приходит с Запада, отправляется на горячие участки фронта. Приоритеты очевидны.
Вооружение поставляется медленно и в очень ограниченных количествах. Кому не нравиться - предлагаю поехать в США, стать президентом и увеличить объем поставок в Украину. Но т.к. в США президент это не царь (там есть еще Сенат), то советую взять с собой толпу друзей, которые станут сенаторами и сразу поддержат ваше решение. Но в США, помимо президента и Сената, есть еще американцы, которым может очень не понравиться огромные и затратные поставки вооружения в Украину. Тут я уже посоветовать ничего не могу. Вряд ли вы найдете 330 млн. друзей, чтобы заменить всех американцев.