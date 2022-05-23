Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью обстреливали территорию Сумской области

Об этом в Telegram сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь сегодня враг обстреливал мирный город Белополье и окрестности. Со своей территории россияне выпускали ракеты, били из САУ и около часа ночи был авиаудар.

В результате – пострадали частные дома гражданских жителей города, по меньшей мере 11 домов серьезно повреждены. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Также враг со своей территории ночью вел минометный огонь по северной части Шосткинского района", – рассказал он.

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