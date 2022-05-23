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Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью обстреливали территорию Сумской области

Об этом в Telegram сообщает глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь сегодня враг обстреливал мирный город Белополье и окрестности. Со своей территории россияне выпускали ракеты, били из САУ и около часа ночи был авиаудар.

В результате – пострадали частные дома гражданских жителей города, по меньшей мере 11 домов серьезно повреждены. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Также враг со своей территории ночью вел минометный огонь по северной части Шосткинского района", – рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты из "Ураганов" обстреляли Днепропетровщину, - ОВА

Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв 01

Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв 02
Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв 03
Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв 04
Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв 05
Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв 06
Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв 07
Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв 08
Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв 09
Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв 10

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обстрел (27129) Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242)


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а у відповідь тиша ??? Бо ж вдруге ще пукін нападе ???
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23.05.2022 09:04 Ответить
Щось давно у воронеже тихо
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23.05.2022 09:38 Ответить
Руйнувати шляхи у той бік (фізично), в першу чергу автостради та залізниці. Окапуватись та будувати довгострокові вогневі точки.
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23.05.2022 09:07 Ответить
покажіть фото розбитих ізб Теткино яке нібито ми обстреляли вчора де фотодокази?
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23.05.2022 09:08 Ответить
Поедь сфотографируй
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23.05.2022 09:13 Ответить
Пожар на складе с семенами подсолнечника в Пензенской обл.
(это вам суки Божья кара, шоб не тырили украинское зерно!!)

мац-ква. 22 мая. INTERFAX.RU -Информация о возгорании на складе с семенами подсолнечника в городе Каменка Пензенской области поступила накануне в 19:30 по мацковскому времени. Площадь возгорания составила более 1,2 тыс. кв. м.

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23.05.2022 09:15 Ответить
Сємкі піджарилися?))))
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23.05.2022 09:24 Ответить
Для "зрадофилов":
Отвечать нечем и некем. Все что есть и приходит с Запада, отправляется на горячие участки фронта. Приоритеты очевидны.

Вооружение поставляется медленно и в очень ограниченных количествах. Кому не нравиться - предлагаю поехать в США, стать президентом и увеличить объем поставок в Украину. Но т.к. в США президент это не царь (там есть еще Сенат), то советую взять с собой толпу друзей, которые станут сенаторами и сразу поддержат ваше решение. Но в США, помимо президента и Сената, есть еще американцы, которым может очень не понравиться огромные и затратные поставки вооружения в Украину. Тут я уже посоветовать ничего не могу. Вряд ли вы найдете 330 млн. друзей, чтобы заменить всех американцев.
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23.05.2022 09:44 Ответить
Оголосити евакуацію? Нєєє, все норм, шашлики! І вообще там пєтя купляв уголь і трубу украв!
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23.05.2022 11:36 Ответить
 
 