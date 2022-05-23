Угроза эпидемии превращается в реальность. Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации, - Андрющенко. ФОТО
Угроза эпидемии в городе превращается в реальность с каждой грозой, но оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото".
Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Ожидаемо - дожди превратили город в Венецию. Забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения и трупным ядом по всему городу. Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой", - отметил он.
По его словам, в то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото" с выдуманным "жизнь улучшилась".
Андрющенко подчеркнул, что Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации.
"Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофическими", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж сотні наших воїнів-співвітчизників, якось дивно...
він агента Соколовського-мертвечука по третьому колу юзає,
хоче Порошенку дозолити - аж їсти не може
Медведчук розповів подробиці у справах виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в «Л/ДНР»
Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива.
Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.
«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту - власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна - всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», - повідомив Медведчук.
Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп - до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.
Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР», практично - у ватажків бойовиків.
«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», - пояснив затриманий.
Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, - колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.
Служба безпеки продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.
Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.
У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.
Інша - незаконне заволодіння ТОВ «Прикарпатзахідтранс» ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.
https://t.me/operativnoZSU/25481
А это ООН.
Сравнение с гетто не корректное. В гетто нацисты держали евреев, а рашисты- всех подряд, в т.ч. сторонников своего же "сруського мира". Дебилы, б*я.
Когда 80 дней Мариуполь был под украинским контролем, то никто
так сильно не переживал за жителей
Шо они ели,шо пили.
А щас,когда они свободно с Мариуполя
выехать могут сразу озаботились.
Окупант отвечает за окупированных.
Нам шо Расею едой,водой,лекарствами снабжать?
Нажаль про їх долю будуть все рідше згадувати в наших новинах та телеефірах, у властних кабінетах.
Якщо згадати історію, то при здачі Львівського Гарнізона у 1939р були таки самі обіцянки до Польського Гарнізона від червоних командирів. Передати у разі здачі весь особовий склад до Польші. Там також були високі погони із Червоної Армії та гарантії під запоруку офіцерської честі.
Після здачі у Полон - весь польский гарнізон був відправлений у радянські канцтабори у Сибирі.
Із приблизно 10.000 осіб Львівського Гарнізону до Полщі повернулися не більше 100 осіб.
Нажаль ми так погано вивчаємо уроки історії. Та не розуміємо що на Війні всі засоби хороши.