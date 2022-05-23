Угроза эпидемии превращается в реальность. Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации, - Андрющенко. ФОТО

Угроза эпидемии в городе превращается в реальность с каждой грозой, но оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото".

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Ожидаемо - дожди превратили город в Венецию. Забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения и трупным ядом по всему городу. Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой", - отметил он.

По его словам, в то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото" с выдуманным "жизнь улучшилась".

Андрющенко подчеркнул, что Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации.

"Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофическими", – добавил он.

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