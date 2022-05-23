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Угроза эпидемии превращается в реальность. Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации, - Андрющенко. ФОТО

Угроза эпидемии в городе превращается в реальность с каждой грозой, но оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото".

Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Ожидаемо - дожди превратили город в Венецию. Забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения и трупным ядом по всему городу. Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой", - отметил он.

По его словам, в то же время оккупанты продолжают игнорировать санитарные вызовы и занимаются исключительно формированием "хороших фото" с выдуманным "жизнь улучшилась".

Андрющенко подчеркнул, что Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации.

"Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофическими", – добавил он.

Угроза эпидемии превращается в реальность. Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации, - Андрющенко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На улицах Мариуполя потопы, для приготовления пищи используют техническую воду, - Андрющенко. ВИДЕО

Угроза эпидемии превращается в реальность. Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации, - Андрющенко 02

Мариуполь (5712) оккупация (10137) эвакуация (2072) эпидемия (789) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+5
а що з азовцями? все, забули?
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23.05.2022 09:24
+3
А справді, азовці з інфопростору просто щезли(
Це ж сотні наших воїнів-співвітчизників, якось дивно...
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23.05.2022 09:42
+2
А може Маріуполю конче потрібне звільнення від окупантів? Чи ні?
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23.05.2022 09:46
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а що з азовцями? все, забули?
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23.05.2022 09:24 Ответить
А справді, азовці з інфопростору просто щезли(
Це ж сотні наших воїнів-співвітчизників, якось дивно...
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23.05.2022 09:42 Ответить
Один хрипатый еврей взял это дело на личный контроль.
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23.05.2022 09:44 Ответить
у нього зараз нагальніші справи:
він агента Соколовського-мертвечука по третьому колу юзає,
хоче Порошенку дозолити - аж їсти не може

Медведчук розповів подробиці у справах виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в «Л/ДНР»

Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок» для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Описуючи суть схеми, Медведчук деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. А саме, що той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

«Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту - власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна - всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка», - повідомив Медведчук.

Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп - до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих «Л/ДНР», практично - у ватажків бойовиків.

«У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему», - пояснив затриманий.

Він назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, - колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

Служба безпеки продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.

Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Інша - незаконне заволодіння ТОВ «Прикарпатзахідтранс» ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.
https://t.me/operativnoZSU/25481
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23.05.2022 10:34 Ответить
азовців ніхто на обмін не віддасть це було зрозуміло і дураку, азовці це була головна ціл,ь вони їх шукали всюди, шукали наколки катували людей, випитували де хто знає, розгромили ротдом в Маріуполі причина казали там вагітних нема там ховаються азовці ,буде публічне покарання приниження як вони кажуть трібунал але обміна не буде хтось там каже на поступки теріторіїї якщо віддадуть по перше тільки населення самої Херсонск обл більше 1млн+Запорізька обл частина заради 2000 полонених дарувати і дати катувати більше мілліона людей нашіх ніхто не піде да і через місяц вони знову нахватають і скажуть віддайте нам Одесу в обмін на полонених
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23.05.2022 09:49 Ответить
А Украина откуда это знать может,только от тех кто об этом договаривался по просьбе Украины.
А это ООН.
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23.05.2022 09:53 Ответить
"Наслідки перетворення Маріуполя в гетто будуть катастрофічними"
Сравнение с гетто не корректное. В гетто нацисты держали евреев, а рашисты- всех подряд, в т.ч. сторонников своего же "сруського мира". Дебилы, б*я.
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23.05.2022 09:24 Ответить
Коректно. В гетто росіяни тримають громадян України. Там немає громадян ерефії, ваших братів громадян білорусів. Росіяни чинять геноцид українського народу, яке називають вирішенням українського питання. "Нет там всех подряд". І ніхто з них ще не запитав так нормально, що таке "фільтраційні лагеря". І не ввів смертну кару для їх працівників.
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23.05.2022 09:47 Ответить
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23.05.2022 12:50 Ответить
А нам шо до этого?
Когда 80 дней Мариуполь был под украинским контролем, то никто
так сильно не переживал за жителей
Шо они ели,шо пили.
А щас,когда они свободно с Мариуполя
выехать могут сразу озаботились.
Окупант отвечает за окупированных.
Нам шо Расею едой,водой,лекарствами снабжать?
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23.05.2022 09:35 Ответить
Давай краще про АЗОВЦІВ....
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23.05.2022 09:45 Ответить
А може Маріуполю конче потрібне звільнення від окупантів? Чи ні?
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23.05.2022 09:46 Ответить
Почему про правый сектор не разу не упоминали,запрещено?
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23.05.2022 09:54 Ответить
Бійці полку АЗОВ стали заручниками Загарбників та Ворогів України.
Нажаль про їх долю будуть все рідше згадувати в наших новинах та телеефірах, у властних кабінетах.

Якщо згадати історію, то при здачі Львівського Гарнізона у 1939р були таки самі обіцянки до Польського Гарнізона від червоних командирів. Передати у разі здачі весь особовий склад до Польші. Там також були високі погони із Червоної Армії та гарантії під запоруку офіцерської честі.
Після здачі у Полон - весь польский гарнізон був відправлений у радянські канцтабори у Сибирі.
Із приблизно 10.000 осіб Львівського Гарнізону до Полщі повернулися не більше 100 осіб.

Нажаль ми так погано вивчаємо уроки історії. Та не розуміємо що на Війні всі засоби хороши.
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02.06.2022 11:23 Ответить
 
 