Оккупанты пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты начали ремонт железнодорожного полотна в Мариуполе для того, чтобы вывезти остатки зерна из порта.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за проблем с возобновлением работы порта, оккупанты предприняли попытки вывоза металлопроката и остатков зерна с территории Мариупольского порта по железной дороге. Срочно приступили к работе по ремонту железнодорожного полотна в Мариуполе и ст. Сартана. Также сообщают об одновременной попытке восстановления железнодорожных путей в районе Волновахи.

Несколько десятков миллионов долларов США – достаточная мотивация и настоящая цель оккупационных властей Мариуполя. Россия – страна-мародер. Российский мир – только уничтожение и ограбление", - говорится в сообщении.

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