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Оккупанты пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты начали ремонт железнодорожного полотна в Мариуполе для того, чтобы вывезти остатки зерна из порта.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за проблем с возобновлением работы порта, оккупанты предприняли попытки вывоза металлопроката и остатков зерна с территории Мариупольского порта по железной дороге. Срочно приступили к работе по ремонту железнодорожного полотна в Мариуполе и ст. Сартана. Также сообщают об одновременной попытке восстановления железнодорожных путей в районе Волновахи.

Несколько десятков миллионов долларов США – достаточная мотивация и настоящая цель оккупационных властей Мариуполя. Россия – страна-мародер. Российский мир – только уничтожение и ограбление", - говорится в сообщении.

Также читайте: Безопасно выехать из Херсона невозможно, - мэр Колыхаев

Оккупанты пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта, - Андрющенко 01
Оккупанты пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта, - Андрющенко 02
Оккупанты пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта, - Андрющенко 03

Мариуполь (5712)


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Топ комментарии
+5
Мда,Україну грабують, а оп про кордони 23 лютого. У мене запитання, яке не потребує відповіді-а чи є хоть один завод по випуску зброї, хоч чого небудь. Амуніція випускається для перепродажу, а ось зброя,яку постійно просять....Я регулярно допомагаю грошима ЗСУ і вам,хоч ви за правду так же регулярно блокуєте. Зато ніки з 22.05.22 спокійно пропагандують проти Європи,НАТО.....мда.
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23.05.2022 10:16
+2
"Руські піздять"https://youtu.be/Nu6CmWSk-FQ
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23.05.2022 10:14
+1
Валя,всё будет хорошо.русня будет ******* и высушена.
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23.05.2022 10:23
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"Руські піздять"https://youtu.be/Nu6CmWSk-FQ
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23.05.2022 10:14 Ответить
Мда,Україну грабують, а оп про кордони 23 лютого. У мене запитання, яке не потребує відповіді-а чи є хоть один завод по випуску зброї, хоч чого небудь. Амуніція випускається для перепродажу, а ось зброя,яку постійно просять....Я регулярно допомагаю грошима ЗСУ і вам,хоч ви за правду так же регулярно блокуєте. Зато ніки з 22.05.22 спокійно пропагандують проти Європи,НАТО.....мда.
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23.05.2022 10:16 Ответить
Валя,всё будет хорошо.русня будет ******* и высушена.
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23.05.2022 10:23 Ответить
Я теж хотів про це запитати. В період війни промисловчсть повинна працювати на озброєння.
А в нас? Де КБ "Луч" та інші? Важко налагодити випуск того, що вже випускали?
Чи так і будуть Стугни з арабським шрифтом?
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23.05.2022 10:41 Ответить
Там же де були вакцини, поки USA не втрутились і не надали безкоштовно вакцини українцям, там же де сьогодні бензин та валютний курс.
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23.05.2022 11:47 Ответить
 
 