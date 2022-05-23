Оккупанты пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта, - Андрющенко. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты начали ремонт железнодорожного полотна в Мариуполе для того, чтобы вывезти остатки зерна из порта.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за проблем с возобновлением работы порта, оккупанты предприняли попытки вывоза металлопроката и остатков зерна с территории Мариупольского порта по железной дороге. Срочно приступили к работе по ремонту железнодорожного полотна в Мариуполе и ст. Сартана. Также сообщают об одновременной попытке восстановления железнодорожных путей в районе Волновахи.
Несколько десятков миллионов долларов США – достаточная мотивация и настоящая цель оккупационных властей Мариуполя. Россия – страна-мародер. Российский мир – только уничтожение и ограбление", - говорится в сообщении.
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