Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Разрушения получили 74 гражданских объекта - жилые дома, школа, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты жизнеобеспечения.
Об этом сообщают в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Враг ударил по населенным пунктам – Бахмут, Лиман, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Железное, Ягодное, Клиновое, Краснополье, Нью-Йорк, Орловка, Берестово.
Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии. Всего за сутки зафиксировано 18 ударов. На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438.
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Валентина Саюн
показать весь комментарий23.05.2022 11:22 Ответить Мне нравится 0
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