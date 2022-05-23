Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Разрушения получили 74 гражданских объекта - жилые дома, школа, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты жизнеобеспечения.

Об этом сообщают в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Враг ударил по населенным пунктам – Бахмут, Лиман, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Железное, Ягодное, Клиновое, Краснополье, Нью-Йорк, Орловка, Берестово.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии. Всего за сутки зафиксировано 18 ударов. На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438.

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