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Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. Разрушения получили 74 гражданских объекта - жилые дома, школа, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты жизнеобеспечения.

Об этом сообщают в полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Враг ударил по населенным пунктам – Бахмут, Лиман, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Железное, Ягодное, Клиновое, Краснополье, Нью-Йорк, Орловка, Берестово.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии. Всего за сутки зафиксировано 18 ударов. На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст.438.

Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 01

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Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 02
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 03


Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 04
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 05
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 06
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 07
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 08
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 09
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 10
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 11
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 12
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 13
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 14
Россияне за сутки убили 6 мирных жителей Донбасса, 11 ранили, - Нацполиция 15

обстрел (27129) Нацполиция (16459) Донецкая область (9642)


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Ще трохи і з'явитися повинен сенсанційний матеріал, як Медведчук здав Порошенко. Значить моє що іде знищення усіх політичних і проукраїнських партій і сил правда. Ще ніщо не доведено,а Ату уже прокричали. Війна, не розслідують ні один злочин про зраду кордонів України, а знову ловлять Порошенко. Значить Війна була запланована разом оп з ботоксним, щоб сам зе за зраду України не потрапив під слідство. Тримайтесь і бережіть себе. Україна понад усе
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23.05.2022 11:22 Ответить
 
 