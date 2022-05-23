Оккупанты всю ночь обстреливали Авдеевку, под утро рашисты нанесли авиаудар, ранены трое гражданских, - ОВА. ФОТОрепортаж

Войска РФ ночью обстреливали Авдеевку в Донецкой области, ранения получили трое гражданских.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Всю ночь под вражеским огнем - Авдеевка. Вечером россияне обстреливали город из артиллерии. Повреждены, по меньшей мере, 20 жилых домов и детсад. Под утро российская авиация нанесла авиаудар по старой части города. Последствия удара устанавливаем.

В целом по городу за эти сутки уже известно о, по меньшей мере, трех раненых гражданских", - отметил он.

По словам Кириленко, оккупанты разрушают населенные пункты по всей линии фронта от Угледара до Лимана, бьют по городам, расположенным в относительном тылу, как Бахмут и Соледар.

"Призываю всех: эвакуируйтесь! Не превращайте себя в мишень для российской армии!" – подытожил глава ОВА.

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