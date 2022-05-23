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Военнослужащему РФ сообщили о подозрении в совершении военных преступлений в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

Следователи Нацполиции сообщили военнослужащему РФ о подозрении в совершении военных преступлений в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, правоохранители инкриминируют злоумышленнику лишение свободы мирных жителей с. Мощун, насилие над населением в районе военных действий, хищение имущества и т.д. Также следователи проверяют вероятную причастность подозреваемого к убийству двух гражданских лиц.

Военнослужащему РФ сообщили о подозрении в совершении военных преступлений в Киевской области, - Нацполиция 01

"Сотрудники Управления организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Главного следственного управления Национальной полиции Украины осуществляют досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 438 (Нарушения законов и обычаев войны) Уголовный кодекс Украины. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что на территории с. Мощун Бучанского района Киевской области военнослужащие РФ совершали преступления в отношении мирного населения. В ходе расследования полицейские установили, что 29-летний житель г. Кострома совместно с другими оккупантами лишал свободы местных жителей. Захваченных граждан Украины держали в хозяйственных помещениях, к ним регулярно применялось насилие. Также оккупанты забирали у людей продукты питания, мобильные телефоны, транспортные средства, гражданскую одежду и оружие.

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армия РФ (19210) Киевская область (4132) Нацполиция (16459) военные преступления (1435) подозрение (490)


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Навіщо пику знову закрили, можливо я чи мої знайомі його знають.
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23.05.2022 11:13 Ответить
ну шо за дурнуваті формулювання..аж шляк трафляє...підозра
так само ,як дурнуватий вислів ....українське визвольне змагання..яке змагання?.....є чудове слово--боротьба.
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23.05.2022 11:13 Ответить
А зачем ***** заблурили?
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23.05.2022 11:17 Ответить
АГА... НЕХАЙЙОМУСТАНЕСОРОМНО. ПРИДУРКИ,***...
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23.05.2022 11:34 Ответить
 
 