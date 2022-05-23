В Бахмуте задержали мужчину, который ставил метки о местах дислокации ВСУ. ФОТО
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г.Бахмута разоблачен в совершении государственной измены в условиях военного положения. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Об этом сообщают в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в мае 2022 гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через Интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории г.Бахмут Донецкой области.
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Кроме того, сообщается, что подозреваемый ставил метки на электронных картах и сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.
Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
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Скільки він здав позицій ЗСУ? Скільки загинуло наших бійців ,через цю сволоту?
Іншого вибору немає. Як вариант - "місцевий народник месник" в балаклаві може насадити на вила, щоб не було питань до військових!
Також "Ку́п'янск" наголос на "у".
Поважайте себе насамперед.
Передайте Арестовичу, хай не позориться.
зрадника піймали,допросили і повішали,а наші правоохріневшії органи
їх відпускають.