В Бахмуте задержали мужчину, который ставил метки о местах дислокации ВСУ. ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры житель г.Бахмута разоблачен в совершении государственной измены в условиях военного положения. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, в мае 2022 гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам. Мужчина через Интернет передавал представителю силового ведомства РФ информацию о расположении и перемещении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины, а также снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на территории г.Бахмут Донецкой области.

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Кроме того, сообщается, что подозреваемый ставил метки на электронных картах и ​​сообщал захватчикам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.