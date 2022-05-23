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Новости Фото Война
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Наев поздравил морпехов с профессиональным праздником и передал им приборы ночного видения: "Вы героически защищаете независимость Украины". ФОТОрепортаж

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделения морской пехоты, защищающие позиции на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, в День морской пехоты он поздравил личный состав с профессиональным праздником, а также передал морпехам приборы ночного видения.

"Очень важно, чтобы каждую ночь те, кто несет дежурство на наблюдательных постах, чувствовали себя как можно безопаснее. Уверен, что это оборудование не только добавит вам возможностей для ведения боя в темное время суток, но и обязательно принесет значимое преимущество и пользу", - подчеркнул генерал-лейтенант.

По словам Наева, во время выполнения боевых задач каждый морпех демонстрирует высокий моральный дух, профессиональное мастерство, самоотверженность и ответственность.

"От всего сердца благодарю вас за верность воинскому долгу, образцовую службу и мужество. Вы героически защищаете независимость нашей страны на одном из самых главных направлений и даете достойный отпор врагу, часто рискуя собственным здоровьем и даже жизнью", - добавил он.

Также командующий вручил лучшим военнослужащим ведомственные знаки отличия и ценные подарки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети из внутренне перемещенных семей получили помощь от украинских военных, - Наев. Фоторепортаж

Наев поздравил морпехов с профессиональным праздником и передал им приборы ночного видения: Вы героически защищаете независимость Украины 01
Наев поздравил морпехов с профессиональным праздником и передал им приборы ночного видения: Вы героически защищаете независимость Украины 02
Наев поздравил морпехов с профессиональным праздником и передал им приборы ночного видения: Вы героически защищаете независимость Украины 03
Наев поздравил морпехов с профессиональным праздником и передал им приборы ночного видения: Вы героически защищаете независимость Украины 04

ВСУ (6587) Наев Сергей (347) Объединенные силы (607)


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З новини стається таке враження, що якби не професійне свято у морпіхів, то вони ніколи б не ООО тримали ці прилади. 🤔
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23.05.2022 12:17 Ответить
То Монастырский дарит снайперскую винтовку в количестве одна штука бойцам КОРДа, то вот теперь Наев передаёт аж 3 ночника ( из своей зарплаты или спонсоры подогнали? ) морпехам с обязательным фотографированием и упоминанием в СМИ. Ребятки, вам не стыдно за такой мелочный пиар? Кстати экипировка у морпехов весьма скудная. Интересно куда идут миллионы долларов помощи собираемой по всему миру?...
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23.05.2022 12:22 Ответить
это писец .. война идет , да те приборы давно должны быть у них !! еще кило печенья прикупили б и показали на всю страну !!
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23.05.2022 12:35 Ответить
Було б смішно і сумно якщо вони зробили як всі роблять щоб похизуватись своєю роботою,для фотографії сфотографували апісля забрали і поїхали на іншу точку.
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23.05.2022 12:29 Ответить
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23.05.2022 12:30 Ответить
Згадую, як він проводив навчання перед Кримом... красиво виглядало.,
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23.05.2022 13:01 Ответить
 
 