Наев поздравил морпехов с профессиональным праздником и передал им приборы ночного видения: "Вы героически защищаете независимость Украины". ФОТОрепортаж

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев посетил подразделения морской пехоты, защищающие позиции на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Командование объединенных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, в День морской пехоты он поздравил личный состав с профессиональным праздником, а также передал морпехам приборы ночного видения.

"Очень важно, чтобы каждую ночь те, кто несет дежурство на наблюдательных постах, чувствовали себя как можно безопаснее. Уверен, что это оборудование не только добавит вам возможностей для ведения боя в темное время суток, но и обязательно принесет значимое преимущество и пользу", - подчеркнул генерал-лейтенант.

По словам Наева, во время выполнения боевых задач каждый морпех демонстрирует высокий моральный дух, профессиональное мастерство, самоотверженность и ответственность.

"От всего сердца благодарю вас за верность воинскому долгу, образцовую службу и мужество. Вы героически защищаете независимость нашей страны на одном из самых главных направлений и даете достойный отпор врагу, часто рискуя собственным здоровьем и даже жизнью", - добавил он.

Также командующий вручил лучшим военнослужащим ведомственные знаки отличия и ценные подарки

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