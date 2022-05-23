Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 мая, бойцы 112-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев всех времен и эпох по случаю Дня героев.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Как отмечается, военные возложили цветы и венок, изготовленный собственноручно киевскими школьниками, к памятнику Старшинам Армии УНР, уроженцам города Киева во дворе храма Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина", улица Маршала Малиновского, 6.

Дети подарили защитникам Украины собственноручно сделанные сине-желтые обереги.















































































Боец Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, народный артист Украины Тарас Компаниченко исполнил песни, написанные им во время обороны Киева от российских оккупантов.

На празднике присутствовали украинские герои - участники обороны Киева от московских ордынцев.

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День Героев — ежегодный праздник в Украине, установленный в честь борцов за свободу Украины, прежде всего - рыцарей Киевской Руси, казаков Гетьманской эпохи, гайдамаков, опришков, сечевых стрельцов, воинов Армии УНР, ОУН-УПА, а также Героев Небесной Сотни и нынешней российско-украинской войны.

В 1941 году Второе Большое Собранеи Организации Украинских Националистов постановило ежегодно 23 мая праздновать День Героев. Праздник был приурочен к печальному дню - 23 мая 1938 года, когда в Роттердаме был убит Евгений Коновалец. Было также оговорено, что именно в мае ушли из жизни "лучшие сыновья Украины XX века": Николай Михновский, Симон Петлюра и Евгений Коновалец.

Видео и ФОТО: Олег Богачук