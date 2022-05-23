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Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 мая, бойцы 112-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев всех времен и эпох по случаю Дня героев.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ".

Как отмечается, военные возложили цветы и венок, изготовленный собственноручно киевскими школьниками, к памятнику Старшинам Армии УНР, уроженцам города Киева во дворе храма Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина", улица Маршала Малиновского, 6.

Дети подарили защитникам Украины собственноручно сделанные сине-желтые обереги.

Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 01
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 02
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 03
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 04
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 05
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 06
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 07
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 08
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 09
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 10
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 11
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 12
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 13
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 14
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 15
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 16
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 17
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 18
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 19
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 20
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 21
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 22
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 23
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 24
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 25
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 26
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 27
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 28
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 29
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 30
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 31
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 32
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 33
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 34
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 35
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 36
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 37
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 38
Бойцы 112-й бригады теробороны ВСУ вместе с киевскими школьниками почтили украинских Героев 39

Боец Территориальной обороны Вооруженных сил Украины, народный артист Украины Тарас Компаниченко исполнил песни, написанные им во время обороны Киева от российских оккупантов.

На празднике присутствовали украинские герои - участники обороны Киева от московских ордынцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы должны помнить, благодаря кому можем жить, учиться, работать и строить свою Украину", - марш Героев в Хмельницком. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

День Героев — ежегодный праздник в Украине, установленный в честь борцов за свободу Украины, прежде всего - рыцарей Киевской Руси, казаков Гетьманской эпохи, гайдамаков, опришков, сечевых стрельцов, воинов Армии УНР, ОУН-УПА, а также Героев Небесной Сотни и нынешней российско-украинской войны.

В 1941 году Второе Большое Собранеи Организации Украинских Националистов постановило ежегодно 23 мая праздновать День Героев. Праздник был приурочен к печальному дню - 23 мая 1938 года, когда в Роттердаме был убит Евгений Коновалец. Было также оговорено, что именно в мае ушли из жизни "лучшие сыновья Украины XX века": Николай Михновский, Симон Петлюра и Евгений Коновалец.

Видео и ФОТО: Олег Богачук

героизм (162) Киев (25518) Богачук Олег (1462) День Героев (6) тероборона (340)


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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2022 13:05 Ответить
 
 