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Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очередь протянулась от главпочтамта на Майдане Незалежности до улицы Бориса Гринченко. Некоторые киевляне пришли занимать очередь со стульями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По словам блогера Александра Рудоманова, около полудня в очереди было 1242 человека.

Марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" выпустят в продажу сегодня с 14:00. Ее можно будет приобрести в 1500 отделениях Укрпочты. Один человек сможет приобрести 2 блока по 3 марки.

В отделении главпочтамта на Майдане марок должно хватить на 7 тыс. человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая марка Укрпочты будет называться "Доброго вечора, ми з Украіни!"

Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 01
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 02
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 03
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 04
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 05
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 06
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 07
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 08
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 09
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 10
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 11
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 12
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 13
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 14
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 15
Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой Русскій воєнний корабль… ВСЬО! 16

очередь (250) Укрпочта (310) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+11
Сьогодні ходив до військомату (втретє з початку війни). Отримав чергове: "чекайте". Там такої черги не було.

Але розумію, що "партіотизм" буває різним.
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23.05.2022 13:24
+10
какой то треш . носятся с єтой маркой типа путина победили и больше никаких других проблем нет.
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23.05.2022 13:27
+9
...більше бл... в умовах війни займатись нічим... і це Україна сьогодні !!!! бл... схаменіться!!!! ...****... в марафоні цю херню транслюють ....а треба -коктейлями ...
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23.05.2022 13:43
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чё столпились, прилёта ждут?
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23.05.2022 13:23 Ответить
Торгаші-спекулянти вистроїлися.
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23.05.2022 14:09 Ответить
не, дают только по 5 штук , и наминал большой , около 8 миллионов , этими марками скоро срать будут , они через пол года ни кому не нужны будут .
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23.05.2022 14:38 Ответить
Сьогодні ходив до військомату (втретє з початку війни). Отримав чергове: "чекайте". Там такої черги не було.

Але розумію, що "партіотизм" буває різним.
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23.05.2022 13:24 Ответить
умирай с голоду хотели сказать.... либо морить голодом чтобы более агресивным был
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23.05.2022 13:48 Ответить
Це не патріотизм - це спекулянти стоять, а не патріоти.
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23.05.2022 15:22 Ответить
Ждут прилета "Искандера" ?
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23.05.2022 13:26 Ответить
какой то треш . носятся с єтой маркой типа путина победили и больше никаких других проблем нет.
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23.05.2022 13:27 Ответить
Люди, яким немає чим зайнятися, гроші заробляють. 99% з тих, хто там стоїть - планують ці марки перепродати значно дорожче.
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23.05.2022 15:24 Ответить
Це звичайні спекулянти. А марки, як завжди, окрім Києва х.р де купиш. В регіонах працівники пошти роздіялють їх між своїми і виставляють на аукціон.
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23.05.2022 13:30 Ответить
ну да в киеве вся соль а регионы пусть сидят и терпят
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23.05.2022 13:50 Ответить
не знав що в країні стільки філателистів...
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23.05.2022 13:36 Ответить
...більше бл... в умовах війни займатись нічим... і це Україна сьогодні !!!! бл... схаменіться!!!! ...****... в марафоні цю херню транслюють ....а треба -коктейлями ...
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23.05.2022 13:43 Ответить
И в основном её перепродать на ebay
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23.05.2022 13:44 Ответить
Омелянская дура вышла на площадь и сказала что постараемся всех , """, обслужить ..... Тупо продолжает ржать и издеваться над людьми...
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23.05.2022 13:59 Ответить
в такое тяжелое время, занимаются х..ей
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23.05.2022 14:53 Ответить
В Кропивницком тоже очередь у почты,..Яку велику силу має ця марка !
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23.05.2022 15:57 Ответить
краще б вони стояли в черзі щоб ********** "зелених" за розмінування Енергодару та мостів і кордону з Кримом, за знищену ракетну програму, за злив вагнерівців.
Війна українців нічому не вчить
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23.05.2022 16:29 Ответить
был митинг за спасение солдат из Азовстали. Все стояли на майдане. Приехало два автозака и повязало людей, продержали всех 4 часа и выдали повестку в военкомат всем мужикам. Тут же все норм... никаких запретов на массовые скопления во время военного положения. Полиция наша как и аваков - черт
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23.05.2022 16:52 Ответить
Соромно за чоловіків у черзі за фантиком.
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24.05.2022 18:16 Ответить
 
 