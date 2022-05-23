Более 1200 украинцев стоят в очереди за маркой "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Очередь протянулась от главпочтамта на Майдане Незалежности до улицы Бориса Гринченко. Некоторые киевляне пришли занимать очередь со стульями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

По словам блогера Александра Рудоманова, около полудня в очереди было 1242 человека.

Марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!" выпустят в продажу сегодня с 14:00. Ее можно будет приобрести в 1500 отделениях Укрпочты. Один человек сможет приобрести 2 блока по 3 марки.

В отделении главпочтамта на Майдане марок должно хватить на 7 тыс. человек.

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