На Харьковской кольцевой дороге скоро обеспечат проезд, - "Укравтодор". ФОТО

"Укравтодор" работает над обеспечением проезда вокруг Харькова по кольцевой дороге.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

"Работы выполняются на отрезке от Пятихатской транспортной развязки в сторону Роганьского жилмассива, а также на дороге М-20 Харьков - Щербаковка в районе Экопарка", - отметили в Укравтодоре. В настоящее время около 20 человек и 10 единиц спецтехники очищают уже разминированные участки дороги от остатков техники, посторонних предметов и грязи, после чего дорожники приступят к аварийному ремонту пострадавших участков дороги, ремонту ограждения и автопавильонов, замене дорожных знаков и т. п.

В Укравтодоре подчеркнули, что Харьковская кольцевая дорога является стратегически важным транспортным коридором для города, состоит из отрезков 5 государственных дорог общей протяженностью 82 км.

В прошлом году здесь восстановили дорожное покрытие на 3-х участках общей протяженностью более 55 км, а в текущем году планировали полностью завершить ремонт.





"Но из-за полномасштабного военного вторжения россии в нашу страну все инфраструктурные объекты на паузе", - добавили в ведомстве.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в некоторых освобожденных населенных пунктах Харьковщины приступают к работе мобильные пункты Укрпочты, а в Чугуеве и Северной Салтовке планируют построить новое жилье.

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