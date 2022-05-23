В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе. ФОТОрепортаж

23 мая в Виннице провожали в последний полет военных летчиков 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины подполковника Игоря Хмару и майора Илью Негара.

Об этом сообщают в Командовании воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"19 мая 2022 года, выполняя боевое задание, экипаж украинского бомбардировщика Су-24М героически погиб на востоке страны. Оба пилота родом из Винницкой области, оба с детства мечтали о небе и желали связать свою жизнь с военной авиацией. Офицеры учились в разное время в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Игорь Витальевич был командиром авиационной эскадрильи, а Илья Борисович – старшим штурманом авиационной эскадрильи", - говорится в сообщении.





В Командовании воздушных сил отмечают, что с начала широкомасштабной российской агрессии в составе экипажа лётчики выполнили 14 боевых вылетов, уничтожили десятки единиц военной техники, сотни рашистских оккупантов. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной Присяге, Указом Президента Украины подполковник Хмара Игорь Витальевич и майор Негар Илья Борисович отмечены государственными наградами Украины орденом "За мужество" ІІІ.







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"Мы все сегодня в глубокой скорби, война забирает у нас лучших сыновей. Сейчас мне трудно подобрать слова для родных, близких, для всех нас. Нет большего горя, когда родители хоронят своих детей. Мы обязательно отомстим оккупантам за каждого побратима. За горе и смерть, которые принесла коварная орда на нашу землю.Уверяю всех присутствующих, оккупанты не завоевали воздушное пространство и не имеют тотального преимущества в воздухе именно благодаря нашим защитникам неба, летчикам, штурманам, зенитчикам и другим воинам. …Не нужно их пугаться. Это наши самолеты! Это наши летчики! Они отдают последнее уважение нашим Героям!", - сказал в своей речи Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.





