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Новости Фото Война
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В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе. ФОТОрепортаж

23 мая в Виннице провожали в последний полет военных летчиков 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины подполковника Игоря Хмару и майора Илью Негара.

Об этом сообщают в Командовании воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"19 мая 2022 года, выполняя боевое задание, экипаж украинского бомбардировщика Су-24М героически погиб на востоке страны. Оба пилота родом из Винницкой области, оба с детства мечтали о небе и желали связать свою жизнь с военной авиацией. Офицеры учились в разное время в Харьковском университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Игорь Витальевич был командиром авиационной эскадрильи, а Илья Борисович – старшим штурманом авиационной эскадрильи", - говорится в сообщении.

В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе 01

В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе 02
В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе 03

В Командовании воздушных сил отмечают, что с начала широкомасштабной российской агрессии в составе экипажа лётчики выполнили 14 боевых вылетов, уничтожили десятки единиц военной техники, сотни рашистских оккупантов. За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной Присяге, Указом Президента Украины подполковник Хмара Игорь Витальевич и майор Негар Илья Борисович отмечены государственными наградами Украины орденом "За мужество" ІІІ.


В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе 04
В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе 05

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В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе 06

"Мы все сегодня в глубокой скорби, война забирает у нас лучших сыновей. Сейчас мне трудно подобрать слова для родных, близких, для всех нас. Нет большего горя, когда родители хоронят своих детей. Мы обязательно отомстим оккупантам за каждого побратима. За горе и смерть, которые принесла коварная орда на нашу землю.Уверяю всех присутствующих, оккупанты не завоевали воздушное пространство и не имеют тотального преимущества в воздухе именно благодаря нашим защитникам неба, летчикам, штурманам, зенитчикам и другим воинам. …Не нужно их пугаться. Это наши самолеты! Это наши летчики! Они отдают последнее уважение нашим Героям!", - сказал в своей речи Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе 07
В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе 08
В Виннице проводили в последний полет военных лётчиков Игоря Хмару и Илью Негара. Отдали дань уважения и боевые самолеты в небе 09

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Винница (726) похороны (1528) смерть (9222) Воздушные силы (2296)


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Топ комментарии
+38
Пам'ятаймо всіх героїв полеглих за волю України...
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23.05.2022 15:29
+38
Вічне Небо забрало собі найкращих... назавжди...


ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2022 15:30
+18
Вічна пам'ять Героям.
Клята росія забирає кращих синв України.
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23.05.2022 15:37
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Пам'ятаймо всіх героїв полеглих за волю України...
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23.05.2022 15:29 Ответить
Вічне Небо забрало собі найкращих... назавжди...


ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.05.2022 15:30 Ответить
R.I.P
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23.05.2022 15:33 Ответить
Це наша біль...
Вічна Пам'ять Героям!
Слава Україні!
Смерть російським окупантам!
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23.05.2022 15:36 Ответить
Воїни неба, всім хто віддав життя за батьківщину вічна слава і пам'ять.
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23.05.2022 15:36 Ответить
Вічна пам'ять Героям.
Клята росія забирає кращих синв України.
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23.05.2022 15:37 Ответить
Пошана героям, стільки життів врятували.
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23.05.2022 17:09 Ответить
Героям України низький уклін і вічна пам'ять! Слава Героям !
Навіть звання Героїв України не отримали....А Федорук, мер Бучі- отримав Героя України, мабудь, за те, що навіть ТРО не створив, він просто слуга. Як цей жах задовбав...
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23.05.2022 17:11 Ответить
Ничего лучше не придумано, чтобы хоть немного посрать? В туалет надо дома ходить, а не в комментариях это делать.
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23.05.2022 23:08 Ответить
Це жах...коли вшанувати пам*ять всього десять коментарів, а в пості за зізнання Мертвечука насрали аж на 6 сторінок, так рвали дупи зрадоботи. Вічна пам*ять та пошана нашим Героям, які віддають за Україну найдорожче, що в них є - своє життя! Низький вам уклін, Герої України!
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24.05.2022 14:29 Ответить
ВІЧНА ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАЇНИ!!
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23.05.2022 18:35 Ответить
 
 