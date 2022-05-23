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Спасатели ликвидируют последствия вражеских ударов по жилому сектору в Сумской области. ФОТО

В результате ночных обстрелов города Белополье Сумской области пострадали частные дома гражданских жителей города, по меньшей мере 11 домов серьезно повреждены.

Об этом сообщают в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня спасатели работают в г.Белополье, который пострадал в результате вражеских ударов. Спасатели проводят аварийно-восстановительные работы в поврежденных домах и зданиях частного сектора. Совместно с представителями других служб сотрудники ГСЧС разбирают частично разрушенные жилые дома и хозяйственные сооружения. В настоящее время восстановлен доступ к тем помещениям  граждан, входы в которые были заблокированы обломками", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный обстрел и авиаудар: Оккупанты ночью били по Сумской области, повреждены дома, обошлось без жертв. Фоторепортаж

Спасатели ликвидируют последствия вражеских ударов по жилому сектору в Сумской области 01
Спасатели ликвидируют последствия вражеских ударов по жилому сектору в Сумской области 02
Спасатели ликвидируют последствия вражеских ударов по жилому сектору в Сумской области 03

обстрел (27129) Сумская область (3125) ГСЧС (4966)


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Фігачать по прикордонникам і мирним із-за кордону? Нєєє он пєтя вугілля купував і трубу вкрав! Фу ***
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23.05.2022 18:37 Ответить
Оце потужна позиція військово-політичного керівнитцва з проблеми щоденного обстрілу орками прикордонних районів Чернігівської та Сумської: обстріляли - ну і х..й з ним, тупо ліквідуємо наслідки...

І так ближчі півроку, а може і довше!

Молодці! Мабуть це було важке рішення?
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23.05.2022 19:39 Ответить
 
 