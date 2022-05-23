Спасатели ликвидируют последствия вражеских ударов по жилому сектору в Сумской области. ФОТО

В результате ночных обстрелов города Белополье Сумской области пострадали частные дома гражданских жителей города, по меньшей мере 11 домов серьезно повреждены.

Об этом сообщают в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня спасатели работают в г.Белополье, который пострадал в результате вражеских ударов. Спасатели проводят аварийно-восстановительные работы в поврежденных домах и зданиях частного сектора. Совместно с представителями других служб сотрудники ГСЧС разбирают частично разрушенные жилые дома и хозяйственные сооружения. В настоящее время восстановлен доступ к тем помещениям граждан, входы в которые были заблокированы обломками", - говорится в сообщении.

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