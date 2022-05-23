Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, а также членам семей погибших защитников, удостоенных этого звания посмертно.

Церемония состоялась в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент поблагодарил каждого защитника, защищающего Украину. "Мы должны сделать все необходимое, чтобы их имена помнили все мы и все последующие поколения украинцев", - подчеркнул глава государства.

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Кириллу Агасиеву, группа которого при разведке местности возле населенного пункта Малая Рогань Харьковской области обнаружила и уничтожила технику и личный состав противника. Благодаря этому были разоблачены позиции врага, что позволило уничтожить их артиллерийским огнем.

Награду также получил полковник Родион Кулагин, под командованием которого подразделения артиллерии уничтожают вражеские колонны бронетехники и автомобили в окрестностях Харькова и области.







Президент Украины вручил ордена "Золотая Звезда" подполковнику Александру Шемету – начальнику по воздушно-огневой и тактической подготовке 12-й отдельной бригады армейской авиации, и капитану Александр Ляшенко – штурману-летчику вертолетного звена 12-й отдельной бригады, которые в начале апреля осуществили перевозку боеприпасов, высадку разведывательной группы и эвакуацию раненых по маршруту Мариуполь – Днепр. При заходе на посадку и взлете в Мариуполе были обстреляны противником из стрелкового оружия и ЗРК "ТОР", но выполнили задание в полном объеме.

Глава государства также вручил орден старшему лейтенанту Евгению Пальченко, который в конце февраля, управляя взводом танков, помог личному составу бригады выйти из окружения под Олешками, три дня удерживал оборону местного моста, уничтожил вражескую технику, а также оборонял Мишково-Погорелово на въезде в Николаев.

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Орден получил старший лейтенант Владимир Сидунец, подразделение которого устроило огневую засаду на колонну техники противника в районе населенного пункта Припутне Прилукского района Черниговской области. В результате был уничтожен дивизион ракетных комплексов "Искандер".









Награжден полковник медицинской службы, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун. С началом вооруженной агрессии России под постоянными обстрелами и бомбардировкой, в условиях частичного окружения Харькова он организовывал работу центра, который в первые дни войны принял около 150 военнослужащих и 80 гражданских, в том числе 12 детей. Под его руководством была налажена работа с гражданскими учреждениями здравоохранения, что позволило увеличить коечный фонд почти на 300 коек.

Орден от Президента получил подполковник Евгений Шаматалюк. Он обнаружил огневые точки противника и возможности его обороны, в результате чего были получены необходимые сведения о враге и взяты в плен более 10 военнослужащих противника и оружие. Кроме того, в районе Каменки Харьковской области его подразделения выполняли задачи по недопущению прорыва врага в направлении Малая Комышеваха – Долина.

Награду получил и майор-разведчик Андрей Царенко, благодаря умелым действиям которого в Харьковской области было уничтожено большое количество личного состава и военной техники противника, что позволило украинским подразделениям вести боевые действия с минимальными потерями.

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Зеленский также вручил ордена родным военных, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно. В частности, награду получила супруга майора Олега Адамовского, командовавшего подразделением при освобождении от российских оккупантов перекрестка в направлении объездной дороги в Харьковской области. В марте его подразделение попало в засаду, во время боя Олег Адамовский прикрывал уход группы минирования и погиб.









Награду также вручили семье начальника службы безопасности полетов майора Александра Бринжала, пилотировавшего МиГ-29. Он участвовал в воздушных боях над Киевом, Васильковом и Житомиром. На его счету несколько уничтоженных вражеских истребителей Су-30. Погиб во время отражения массированного авиационного удара над Васильковом.

Сапер, матрос Виталий Скакун находился в составе сил, которые одними из первых давали отпор врагу на Крымском перешейке. Виталий был добровольцем, совершившим минирование и подрыв автомобильного моста Геническ – Арабатская Стрелка. Погиб при взрыве. Благодаря героическому поступку Виталия было значительно замедлено продвижение танковой колонны врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону. Награду из рук Президента получила его сестра Наталья.

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Глава государства также передал орден "Золотая Звезда" супруге старшего сержанта Алексей Скобля, который участвовал в боевых действиях вблизи Бучи, Ирпеня и Мощуна. Он осуществлял эвакуацию раненых с поля боя, оказывал медпомощь военным и гражданским. В середине марта группа Алексея попала во вражескую засаду близ Мощуна. Потерпев огнестрельное ранение, он решил ценой своей жизни остаться и прикрывать уход группы.