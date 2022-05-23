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Новости Фото Война
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Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, а также членам семей погибших защитников, удостоенных этого звания посмертно.

Церемония состоялась в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 01

Президент поблагодарил каждого защитника, защищающего Украину. "Мы должны сделать все необходимое, чтобы их имена помнили все мы и все последующие поколения украинцев", - подчеркнул глава государства.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 02

Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Кириллу Агасиеву, группа которого при разведке местности возле населенного пункта Малая Рогань Харьковской области обнаружила и уничтожила технику и личный состав противника. Благодаря этому были разоблачены позиции врага, что позволило уничтожить их артиллерийским огнем.

Награду также получил полковник Родион Кулагин, под командованием которого подразделения артиллерии уничтожают вражеские колонны бронетехники и автомобили в окрестностях Харькова и области.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 03
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 04
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 05

Президент Украины вручил ордена "Золотая Звезда" подполковнику Александру Шемету – начальнику по воздушно-огневой и тактической подготовке 12-й отдельной бригады армейской авиации, и капитану Александр Ляшенко – штурману-летчику вертолетного звена 12-й отдельной бригады, которые в начале апреля осуществили перевозку боеприпасов, высадку разведывательной группы и эвакуацию раненых по маршруту Мариуполь – Днепр. При заходе на посадку и взлете в Мариуполе были обстреляны противником из стрелкового оружия и ЗРК "ТОР", но выполнили задание в полном объеме.

Глава государства также вручил орден старшему лейтенанту Евгению Пальченко, который в конце февраля, управляя взводом танков, помог личному составу бригады выйти из окружения под Олешками, три дня удерживал оборону местного моста, уничтожил вражескую технику, а также оборонял Мишково-Погорелово на въезде в Николаев.

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Орден получил старший лейтенант Владимир Сидунец, подразделение которого устроило огневую засаду на колонну техники противника в районе населенного пункта Припутне Прилукского района Черниговской области. В результате был уничтожен дивизион ракетных комплексов "Искандер".

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 06
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 07
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 08
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 09

Награжден полковник медицинской службы, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун. С началом вооруженной агрессии России под постоянными обстрелами и бомбардировкой, в условиях частичного окружения Харькова он организовывал работу центра, который в первые дни войны принял около 150 военнослужащих и 80 гражданских, в том числе 12 детей. Под его руководством была налажена работа с гражданскими учреждениями здравоохранения, что позволило увеличить коечный фонд почти на 300 коек.

Орден от Президента получил подполковник Евгений Шаматалюк. Он обнаружил огневые точки противника и возможности его обороны, в результате чего были получены необходимые сведения о враге и взяты в плен более 10 военнослужащих противника и оружие. Кроме того, в районе Каменки Харьковской области его подразделения выполняли задачи по недопущению прорыва врага в направлении Малая Комышеваха – Долина.

Награду получил и майор-разведчик Андрей Царенко, благодаря умелым действиям которого в Харьковской области было уничтожено большое количество личного состава и военной техники противника, что позволило украинским подразделениям вести боевые действия с минимальными потерями.

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Зеленский также вручил ордена родным военных, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно. В частности, награду получила супруга майора Олега Адамовского, командовавшего подразделением при освобождении от российских оккупантов перекрестка в направлении объездной дороги в Харьковской области. В марте его подразделение попало в засаду, во время боя Олег Адамовский прикрывал уход группы минирования и погиб.

Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 10
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 11
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 12
Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 13

Награду также вручили семье начальника службы безопасности полетов майора Александра Бринжала, пилотировавшего МиГ-29. Он участвовал в воздушных боях над Киевом, Васильковом и Житомиром. На его счету несколько уничтоженных вражеских истребителей Су-30. Погиб во время отражения массированного авиационного удара над Васильковом.

Сапер, матрос Виталий Скакун находился в составе сил, которые одними из первых давали отпор врагу на Крымском перешейке. Виталий был добровольцем, совершившим минирование и подрыв автомобильного моста Геническ – Арабатская Стрелка. Погиб при взрыве. Благодаря героическому поступку Виталия было значительно замедлено продвижение танковой колонны врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону. Награду из рук Президента получила его сестра Наталья.

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Зеленский вручил ордена Золотая Звезда военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины 14

Глава государства также передал орден "Золотая Звезда" супруге старшего сержанта Алексей Скобля, который участвовал в боевых действиях вблизи Бучи, Ирпеня и Мощуна. Он осуществлял эвакуацию раненых с поля боя, оказывал медпомощь военным и гражданским. В середине марта группа Алексея попала во вражескую засаду близ Мощуна. Потерпев огнестрельное ранение, он решил ценой своей жизни остаться и прикрывать уход группы.

Герой Украины (456) награда (1798)


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Топ комментарии
+8
РАПТОВЕ ПИТАННЯ:
А він хоч когось з Азову, 36 бригади морпіхів та 109 бригади ТерОборони, що захищали Мариуполь нагородив?!

Чи чекає коли зможе це зробити "посмертно"?!
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23.05.2022 20:04
+6
бакланову,******,подляку і хренодіктовій забув.. вручити...
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23.05.2022 19:52
+5
А Тищенко за те що звалив в Закарпаття коли кацапи були біля Києву дав орден?
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23.05.2022 19:55
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бакланову,******,подляку і хренодіктовій забув.. вручити...
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23.05.2022 19:52 Ответить
Це напевно далеко не та тема,де доречний тролінг й стьоб...все ж таки тут про наших Героїв,у тому числі які свої життя віддали за нас з Вами
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23.05.2022 19:57 Ответить
Їм буде золотий серп і молот, за особливі заслуги
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23.05.2022 20:24 Ответить
бакланову,******,подляку і хренодіктовій народ нагородить пиз...лінами
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23.05.2022 19:53 Ответить
А Тищенко за те що звалив в Закарпаття коли кацапи були біля Києву дав орден?
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23.05.2022 19:55 Ответить
Я так розумію що на нього може ,,Влиять" будь-хто. Тому він такий ЛОХ
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23.05.2022 20:03 Ответить
РАПТОВЕ ПИТАННЯ:
А він хоч когось з Азову, 36 бригади морпіхів та 109 бригади ТерОборони, що захищали Мариуполь нагородив?!

Чи чекає коли зможе це зробити "посмертно"?!
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23.05.2022 20:04 Ответить
Боневтік, що там по Азовцям, де обмін?!
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23.05.2022 20:06 Ответить
Героям Слава!
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23.05.2022 20:08 Ответить
Героям Слава!!!А чому не Золотий Тризуб?
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23.05.2022 20:15 Ответить
це точно. зекоманда ненавидить все українське і боїться української символіки, як чорт ладана.
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23.05.2022 21:41 Ответить
«Маріїнському палаці», схоже, російського імперського походження. Чи не варто це принаймні перейменувати та переоформити?
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23.05.2022 20:53 Ответить
Світла пам'ять полеглим Героям.
Шана - живим.

Уклін нашим Захисникам.
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23.05.2022 20:55 Ответить
Горжусь своим земляком! ИншаЛлах победа за Украиной!
СЛАВА НАЦИИ!!!
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23.05.2022 21:32 Ответить
міг би і костюма вдягти заради героїв, щоб шану їм висловити. а то як поц у спортивних штанях і в майці.
героям слава.
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23.05.2022 21:38 Ответить
Це ж спєцовка БоНеВтіка, ії військовий варіант.
Розуміти треба що це велика честь бачити його і дихати з ним одним повітрям.
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24.05.2022 11:34 Ответить
Ну - Залужный понятно...
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23.05.2022 22:22 Ответить
Всех награжденных героев обыскали и разоружили прежде чем допустили к телу?
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23.05.2022 23:41 Ответить
А Орден Асфальтового Генералісімуса 1 ступеня буде ?
На задньому плані чи то його жінка, чи то його чоловік стоїть,
дЄрмак, фіг їх розбереш з їх зеленою орієнтацієй.
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24.05.2022 11:31 Ответить
це його парафія - нагороджувати. все інше - то дрібниці
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25.05.2022 01:08 Ответить
 
 