Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" украинским военнослужащим, которым присвоено звание Героя Украины, а также членам семей погибших защитников, удостоенных этого звания посмертно.
Церемония состоялась в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент поблагодарил каждого защитника, защищающего Украину. "Мы должны сделать все необходимое, чтобы их имена помнили все мы и все последующие поколения украинцев", - подчеркнул глава государства.
Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" старшему лейтенанту Кириллу Агасиеву, группа которого при разведке местности возле населенного пункта Малая Рогань Харьковской области обнаружила и уничтожила технику и личный состав противника. Благодаря этому были разоблачены позиции врага, что позволило уничтожить их артиллерийским огнем.
Награду также получил полковник Родион Кулагин, под командованием которого подразделения артиллерии уничтожают вражеские колонны бронетехники и автомобили в окрестностях Харькова и области.
Президент Украины вручил ордена "Золотая Звезда" подполковнику Александру Шемету – начальнику по воздушно-огневой и тактической подготовке 12-й отдельной бригады армейской авиации, и капитану Александр Ляшенко – штурману-летчику вертолетного звена 12-й отдельной бригады, которые в начале апреля осуществили перевозку боеприпасов, высадку разведывательной группы и эвакуацию раненых по маршруту Мариуполь – Днепр. При заходе на посадку и взлете в Мариуполе были обстреляны противником из стрелкового оружия и ЗРК "ТОР", но выполнили задание в полном объеме.
Глава государства также вручил орден старшему лейтенанту Евгению Пальченко, который в конце февраля, управляя взводом танков, помог личному составу бригады выйти из окружения под Олешками, три дня удерживал оборону местного моста, уничтожил вражескую технику, а также оборонял Мишково-Погорелово на въезде в Николаев.
Орден получил старший лейтенант Владимир Сидунец, подразделение которого устроило огневую засаду на колонну техники противника в районе населенного пункта Припутне Прилукского района Черниговской области. В результате был уничтожен дивизион ракетных комплексов "Искандер".
Награжден полковник медицинской службы, начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун. С началом вооруженной агрессии России под постоянными обстрелами и бомбардировкой, в условиях частичного окружения Харькова он организовывал работу центра, который в первые дни войны принял около 150 военнослужащих и 80 гражданских, в том числе 12 детей. Под его руководством была налажена работа с гражданскими учреждениями здравоохранения, что позволило увеличить коечный фонд почти на 300 коек.
Орден от Президента получил подполковник Евгений Шаматалюк. Он обнаружил огневые точки противника и возможности его обороны, в результате чего были получены необходимые сведения о враге и взяты в плен более 10 военнослужащих противника и оружие. Кроме того, в районе Каменки Харьковской области его подразделения выполняли задачи по недопущению прорыва врага в направлении Малая Комышеваха – Долина.
Награду получил и майор-разведчик Андрей Царенко, благодаря умелым действиям которого в Харьковской области было уничтожено большое количество личного состава и военной техники противника, что позволило украинским подразделениям вести боевые действия с минимальными потерями.
Зеленский также вручил ордена родным военных, которые были удостоены звания Героя Украины посмертно. В частности, награду получила супруга майора Олега Адамовского, командовавшего подразделением при освобождении от российских оккупантов перекрестка в направлении объездной дороги в Харьковской области. В марте его подразделение попало в засаду, во время боя Олег Адамовский прикрывал уход группы минирования и погиб.
Награду также вручили семье начальника службы безопасности полетов майора Александра Бринжала, пилотировавшего МиГ-29. Он участвовал в воздушных боях над Киевом, Васильковом и Житомиром. На его счету несколько уничтоженных вражеских истребителей Су-30. Погиб во время отражения массированного авиационного удара над Васильковом.
Сапер, матрос Виталий Скакун находился в составе сил, которые одними из первых давали отпор врагу на Крымском перешейке. Виталий был добровольцем, совершившим минирование и подрыв автомобильного моста Геническ – Арабатская Стрелка. Погиб при взрыве. Благодаря героическому поступку Виталия было значительно замедлено продвижение танковой колонны врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону. Награду из рук Президента получила его сестра Наталья.
Глава государства также передал орден "Золотая Звезда" супруге старшего сержанта Алексей Скобля, который участвовал в боевых действиях вблизи Бучи, Ирпеня и Мощуна. Он осуществлял эвакуацию раненых с поля боя, оказывал медпомощь военным и гражданским. В середине марта группа Алексея попала во вражескую засаду близ Мощуна. Потерпев огнестрельное ранение, он решил ценой своей жизни остаться и прикрывать уход группы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А він хоч когось з Азову, 36 бригади морпіхів та 109 бригади ТерОборони, що захищали Мариуполь нагородив?!
Чи чекає коли зможе це зробити "посмертно"?!
Шана - живим.
Уклін нашим Захисникам.
СЛАВА НАЦИИ!!!
героям слава.
Розуміти треба що це велика честь бачити його і дихати з ним одним повітрям.
На задньому плані чи то його жінка, чи то його чоловік стоїть,
дЄрмак, фіг їх розбереш з їх зеленою орієнтацієй.