Погиб водитель трактора, наехавший на российскую мину в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Во время проведения полевых работ в Черниговской области трактор наехал на взрывное устройство, водитель погиб

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

В сообщении отмечается: "23 мая в 17:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о взрыве на поле возле с. Киенка Черниговского района. К месту вызова направлен расчет группы пиротехнических работ и подводного разминирования Аварийно-спасательного отряда спецназначения. Пиротехники ГСЧС вместе со взрывотехниками Национальной полиции проверили прилегающую местность на наличие других взрывоопасных предметов и обнаружили еще 1 противотанковую мину ТМ-62М. Водитель трактора, 1963 года, по дороге в больницу скончался".

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