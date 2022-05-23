Погиб водитель трактора, наехавший на российскую мину в Черниговской области. ФОТОрепортаж
Во время проведения полевых работ в Черниговской области трактор наехал на взрывное устройство, водитель погиб
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.
В сообщении отмечается: "23 мая в 17:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о взрыве на поле возле с. Киенка Черниговского района. К месту вызова направлен расчет группы пиротехнических работ и подводного разминирования Аварийно-спасательного отряда спецназначения. Пиротехники ГСЧС вместе со взрывотехниками Национальной полиции проверили прилегающую местность на наличие других взрывоопасных предметов и обнаружили еще 1 противотанковую мину ТМ-62М. Водитель трактора, 1963 года, по дороге в больницу скончался".
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Перш ніж виїхати на поле - визви саперів. та пшениця не варта людського життя. тим більше росла б і без внесення добрив чи пестицидів. ну класом нижче, значить дешевше. Але трактор пропав, з оприскувачем скорше за все теж проблеми. А сімья осталася без годувальника. Це не героїзм, це - бездумство.