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Погиб водитель трактора, наехавший на российскую мину в Черниговской области. ФОТОрепортаж

Во время проведения полевых работ в Черниговской области трактор наехал на взрывное устройство, водитель погиб

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС.

В сообщении отмечается: "23 мая в 17:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о взрыве на поле возле с. Киенка Черниговского района. К месту вызова направлен расчет группы пиротехнических работ и подводного разминирования Аварийно-спасательного отряда спецназначения. Пиротехники ГСЧС вместе со взрывотехниками Национальной полиции проверили прилегающую местность на наличие других взрывоопасных предметов и обнаружили еще 1 противотанковую мину ТМ-62М. Водитель трактора, 1963 года, по дороге в больницу скончался".

Читайте: На Киевщине на противотанковой мине подорвался трактор, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Погиб водитель трактора, наехавший на российскую мину в Черниговской области 01
Погиб водитель трактора, наехавший на российскую мину в Черниговской области 02
Погиб водитель трактора, наехавший на российскую мину в Черниговской области 03
Погиб водитель трактора, наехавший на российскую мину в Черниговской области 04
Погиб водитель трактора, наехавший на российскую мину в Черниговской области 05

минирование (1446) трактор (64) Черниговщина (1485)


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важко таке читати, людина хоче створювати, а .... зло пришло .... нагле та безглузде.
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23.05.2022 20:24 Ответить
Твари российские
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23.05.2022 20:30 Ответить
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23.05.2022 20:39 Ответить
буквально как сказал Бог Адаму и потом и кровью..
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23.05.2022 20:39 Ответить
Вот цена, которую платит Украина каждый день,чтобы накормить весь мир.Наверное,миру нужно и поголодать немного.Может очнулись бы быстрее.Бензина нет,люди гибнут ,а сколько ещё таких будет.А в итоге кацапы всё крадут.
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23.05.2022 20:48 Ответить
Я не могу понять, а там что не проверили что мин нету? или все впереди паровоза лезут.
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23.05.2022 21:31 Ответить
Кстати тут идея в голову пришла, это же россияне лиса заминировали надо военнопленных русских полису этому и погонять на поводке
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23.05.2022 21:33 Ответить
тепер я зрозумів, чому часто орки через поле чухрали і застрявали там по весні - мін на дорогах біля посадок боялися.
Перш ніж виїхати на поле - визви саперів. та пшениця не варта людського життя. тим більше росла б і без внесення добрив чи пестицидів. ну класом нижче, значить дешевше. Але трактор пропав, з оприскувачем скорше за все теж проблеми. А сімья осталася без годувальника. Це не героїзм, це - бездумство.
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23.05.2022 21:56 Ответить
 
 