С территории России обстреляли из минометов и артиллерии Мезеновку на Сумщине, - Живицкий. ФОТОрепортаж
С территории РФ агрессоры обстреляли село Мезеновка Краснопольской громады Сумской области из минометов и артиллерии.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Сумщина. Последствия обстрелов Краснопольской громады. Враг с территории России бил из минометов и артиллерии по селу Мезеновка и окрестностям. В результате попаданий начался пожар на старой ферме. В жилых домах иссечены заборы, разбиты окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - рассказал Живицкий.
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