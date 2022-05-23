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С территории России обстреляли из минометов и артиллерии Мезеновку на Сумщине, - Живицкий. ФОТОрепортаж

С территории РФ агрессоры обстреляли село Мезеновка Краснопольской громады Сумской области из минометов и артиллерии.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сумщина. Последствия обстрелов Краснопольской громады. Враг с территории России бил из минометов и артиллерии по селу Мезеновка и окрестностям. В результате попаданий начался пожар на старой ферме. В жилых домах иссечены заборы, разбиты окна. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - рассказал Живицкий.

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С территории России обстреляли из минометов и артиллерии Мезеновку на Сумщине, - Живицкий 01
С территории России обстреляли из минометов и артиллерии Мезеновку на Сумщине, - Живицкий 02
С территории России обстреляли из минометов и артиллерии Мезеновку на Сумщине, - Живицкий 03
С территории России обстреляли из минометов и артиллерии Мезеновку на Сумщине, - Живицкий 04

Автор: 

армия РФ (19224) обстрел (27151) россия (95526) Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242)


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Відповідь в решті-решт БУДЕ?!!!
Чи у нас не війна?
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23.05.2022 20:59 Ответить
100 відсотків не на часі) бабки пішли, треба грабувати поки тут не рашка
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23.05.2022 21:05 Ответить
кацапські ракети запрограмовані на гімно як всі ви вже замітили, то в нужник в Одесі попадуть, то в нужник на Сумщині, по запаху йдуть вєлікоскрєпному.
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23.05.2022 21:01 Ответить
У них этих ракет-по 2 на каждый нужник Украины.Так что они не экономят.
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23.05.2022 21:25 Ответить
хєр там.
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23.05.2022 21:38 Ответить
 
 