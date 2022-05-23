Идентифицирован командир 138-й бригады ВС РФ Максимов, из-за приказов которого на Харьковщине погибла 13-летняя девочка, - Венедиктова. ФОТО
Идентифицирован командир армии РФ, по приказу которого из огнеметов обстреливали мирные села в Харьковской области.
Об этом в фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Это Максимов Сергей Викторович - командир 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа вс рф. По иронии судьбы, родился полковник в Ужгороде на Закарпатье. Убивать украинцев прибыл на Харьковщину. В его подчинении находились артиллерийские и ракетыные дивизионы с вооружением. Теперь он подозреваемый в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством", - написала Венедиктова.
Прокуроры Харьковской областной прокуратуры и следователи СБУ установили, что 26 марта этот российский командир приказал подчиненным использовать тяжелую систему огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка. Огонь зажигательными снарядами по установке велся по домам мирных жителей.
"Ему было достоверно известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты. К тому же применение такого оружия в местах сосредоточения гражданского населения вообще запрещено международным правом", - отмечает генпрокурор.
В результате атаки жилые дома, Малороганский лицей и молокозавод были повреждены. Из-за обстрела минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка, от которых через несколько дней скончалась в больнице.
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та каждый незаконно пересёкший границу и тем более с оружием в руках ест ь преступник и по законам военного времени...
а эти всё мозги засирают мудрому быдлоэлекторату имитацией деятельности...
До речі, військовий стан, а військової прокуратури в країні нема.. Ліквідована законопроєктом авторства професійного юриста (багато років пропрацював по спеціальності) Володимира Зеленського.