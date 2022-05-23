Идентифицирован командир 138-й бригады ВС РФ Максимов, из-за приказов которого на Харьковщине погибла 13-летняя девочка, - Венедиктова. ФОТО

Идентифицирован командир армии РФ, по приказу которого из огнеметов обстреливали мирные села в Харьковской области.

Об этом в фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Это Максимов Сергей Викторович - командир 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа вс рф. По иронии судьбы, родился полковник в Ужгороде на Закарпатье. Убивать украинцев прибыл на Харьковщину. В его подчинении находились артиллерийские и ракетыные дивизионы с вооружением. Теперь он подозреваемый в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством", - написала Венедиктова.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры и следователи СБУ установили, что 26 марта этот российский командир приказал подчиненным использовать тяжелую систему огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка. Огонь зажигательными снарядами по установке велся по домам мирных жителей.

"Ему было достоверно известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты. К тому же применение такого оружия в местах сосредоточения гражданского населения вообще запрещено международным правом", - отмечает генпрокурор.

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В результате атаки жилые дома, Малороганский лицей и молокозавод были повреждены. Из-за обстрела минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка, от которых через несколько дней скончалась в больнице.