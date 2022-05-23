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Идентифицирован командир 138-й бригады ВС РФ Максимов, из-за приказов которого на Харьковщине погибла 13-летняя девочка, - Венедиктова. ФОТО

Идентифицирован командир армии РФ, по приказу которого из огнеметов обстреливали мирные села в Харьковской области.

Об этом в фейсбуке сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Идентифицирован командир 138-й бригады ВС РФ Максимов, из-за приказов которого на Харьковщине погибла 13-летняя девочка, - Венедиктова 01

"Это Максимов Сергей Викторович - командир 138-й отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии Западного военного округа вс рф. По иронии судьбы, родился полковник в Ужгороде на Закарпатье. Убивать украинцев прибыл на Харьковщину. В его подчинении находились артиллерийские и ракетыные дивизионы с вооружением. Теперь он подозреваемый в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством", - написала Венедиктова.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры и следователи СБУ установили, что 26 марта этот российский командир приказал подчиненным использовать тяжелую систему огнеметного огня "ТОС-1 Буратино" по жилым массивам поселков Малая Рогань и Ольховка. Огонь зажигательными снарядами по установке велся по домам мирных жителей.

"Ему было достоверно известно, что там отсутствуют какие-либо военные объекты. К тому же применение такого оружия в местах сосредоточения гражданского населения вообще запрещено международным правом", - отмечает генпрокурор.

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В результате атаки жилые дома, Малороганский лицей и молокозавод были повреждены. Из-за обстрела минно-взрывные травмы получила 13-летняя девочка, от которых через несколько дней скончалась в больнице.

армия РФ (19224) Харьковщина (5577) Венедиктова Ирина (726) военные преступления (1435)


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Топ комментарии
+24
как эти зегниды задрали имитацией деятельности.

та каждый незаконно пересёкший границу и тем более с оружием в руках ест ь преступник и по законам военного времени...

а эти всё мозги засирают мудрому быдлоэлекторату имитацией деятельности...
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23.05.2022 21:20
+16
И шо? 3 года условно заочно? Вы,блеать лучше аналог Моссада создавайте,дегенераты зелёные.
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23.05.2022 21:25
+15
Найголовніший терорист -- це той, що керує всим цим кодлом. Але він для Зеленського не терорист, а прізідєнт, с которим обязатєльно надо лічно встрєтіцца абгаваріть Крим на 15 лєт.

До речі, військовий стан, а військової прокуратури в країні нема.. Ліквідована законопроєктом авторства професійного юриста (багато років пропрацював по спеціальності) Володимира Зеленського.
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23.05.2022 21:27
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Правила форума Совет форумчан
как эти зегниды задрали имитацией деятельности.

та каждый незаконно пересёкший границу и тем более с оружием в руках ест ь преступник и по законам военного времени...

а эти всё мозги засирают мудрому быдлоэлекторату имитацией деятельности...
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23.05.2022 21:20 Ответить
А в цей час для більше 1000 захисників з Азовсталі мавпи готують трибунал.
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23.05.2022 21:24 Ответить
так а інакше і бути не могло.., хіба можна було повірити??Хоча і виходу не було.., але тепер хто зна , що і чекати..
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23.05.2022 21:36 Ответить
Найголовніший терорист -- це той, що керує всим цим кодлом. Але він для Зеленського не терорист, а прізідєнт, с которим обязатєльно надо лічно встрєтіцца абгаваріть Крим на 15 лєт.

До речі, військовий стан, а військової прокуратури в країні нема.. Ліквідована законопроєктом авторства професійного юриста (багато років пропрацював по спеціальності) Володимира Зеленського.
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23.05.2022 21:27 Ответить
это какая-то игра по типу "Зазеркалья".., по-другому и не сказать..
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23.05.2022 21:35 Ответить
Одного дурачка показательно засудили до пожизненного, а где остальные десятки тысяч??
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23.05.2022 21:34 Ответить
Где выродки и насильники из Бучи и другие? неужели ни один из тварюк в плен не попал?
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23.05.2022 21:53 Ответить
Так, це все зроблено для відведення очей. Одного рядового упиря показово засудили (задля імітації бурхливої діяльності), а інших, мабуть, вже обміняли на наших цивільних. Думаю, і рашистські пілоти, і рашистське офіцерйо вже давно тю-тю.
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23.05.2022 23:08 Ответить
Быдлоелекторат это ты про себя? Тебе уже заметно моЦк подзасрало . Может простим доблестному комбригу смерти украинцев? Собирай единомышлеников и катай петюху, активист диванный
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23.05.2022 23:45 Ответить
Невинные жертвы требуют возмездия....
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23.05.2022 21:22 Ответить
Аааа.... Переговоры?
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23.05.2022 21:24 Ответить
И шо? 3 года условно заочно? Вы,блеать лучше аналог Моссада создавайте,дегенераты зелёные.
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23.05.2022 21:25 Ответить
тільки кончений виб...к може народитися в Україні, а потім повернутися щоб вбивати.
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23.05.2022 21:35 Ответить
На палю,потвору!!!)))
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23.05.2022 21:35 Ответить
Дарагой сєргєй віктаравіч, тєбє піzд@
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23.05.2022 21:42 Ответить
Потвору треба вбити і ми її вб"ємо!
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23.05.2022 21:43 Ответить
у п....сов типа этого полковника свои законы в жизни
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23.05.2022 22:20 Ответить
СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ДЛЯ КОМАНДИРОВ УБИЙЦ. МИНИМУМ ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СУД ДОЛЖЕН ПРОХОДИТ В УКРАИНЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.05.2022 09:39 Ответить
повна імітація роботи . задрали вже своїми підозрами. Ви шукайте зрадників у своїй владі. які здали південь. а не забалакувайте ці питання . Ідинтифікування кацапів - і це все. що стосується ваших повноважень та роботи ?!!
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25.05.2022 01:16 Ответить
"... народився полковник в Ужгороді на Закарпатті ..." - при СССР в Ужгороде дислоцировался танковый полк и еще какие-то воинские части. Дети у офицеров там рождались не один десяток лет. А офицеры там проходили службу со всего Союза. Вот и место рождения - Ужгород отсюда.
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25.05.2022 03:50 Ответить
Цікаво, а ця Геніальна Покурва вузькоока щось крім клепання справ на Пороха ЗДАТНА дієвого зробити?!!
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25.05.2022 09:34 Ответить
 
 