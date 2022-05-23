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За 23 мая на Донетчине российскими оккупантами убиты 3 гражданских, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За 23 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Заре, Соледаре и Адамовке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, еще шесть человек сегодня получили ранения.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Читайте также: За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донбасса, - Кириленко

За 23 мая на Донетчине российскими оккупантами убиты 3 гражданских, - ОВА 01

Автор: 

Донецкая область (9642) Кириленко Павел (638)


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Що з Лиманом?
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23.05.2022 21:44 Ответить
 
 