Военному мобильному госпиталю на восточном направлении обороны передан гуманитарный груз, - Наев. ФОТО

В рамках гуманитарных инициатив командующего Сил обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева, военного мобильного госпиталя, оказывающего помощь военнослужащим на восточном направлении обороны государства, передан гуманитарный груз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

Как сообщил командующий, груз состоял из лекарств, дезинфицирующих растворов, перевязочных материалов, медицинских расходников, средств для временной остановки кровотечения, пищевых продуктов, спальных мешков и карематов.

"Эта помощь позволит медицинскому персоналу поддерживать высокую эффективность лечения, а также обеспечить в военном госпитале комфортное пребывание защитников, получивших ранения в результате российской агрессии", - отметил Наев.

Он добавил, что сегодня очень важно оказывать поддержку военным медикам в благородном деле спасения человеческих жизней.







"Этот мобильный госпиталь предназначен для предоставления пациентам первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи, а также стабилизации, временной госпитализации нетранспортабельных больных, их лечению и подготовке к эвакуации в лечебные учреждения высшего уровня", - добавил Наев.

Следует отметить, что это не первый случай оказания помощи военному медицинскому учреждению, ведь в госпиталь неоднократно поступали современное медицинское оборудование, медицинская мебель, кровати, специализированные матрасы, одежда для медицинского персонала, средства гигиены и т.д.

"В настоящее время наши гуманитарные инициативы продолжают функционировать и организовывать работу по оказанию помощи военным госпиталям. В ближайшее время гуманитарный груз медицинского назначения поступит в медицинские учреждения, расположенные на запорожском направлении", - резюмирует Наев.