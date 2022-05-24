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Военному мобильному госпиталю на восточном направлении обороны передан гуманитарный груз, - Наев. ФОТО

В рамках гуманитарных инициатив командующего Сил обороны генерал-лейтенанта Сергея Наева, военного мобильного госпиталя, оказывающего помощь военнослужащим на восточном направлении обороны государства, передан гуманитарный груз.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Командования объединенных сил ВС Украины.

Как сообщил командующий, груз состоял из лекарств, дезинфицирующих растворов, перевязочных материалов, медицинских расходников, средств для временной остановки кровотечения, пищевых продуктов, спальных мешков и карематов.

"Эта помощь позволит медицинскому персоналу поддерживать высокую эффективность лечения, а также обеспечить в военном госпитале комфортное пребывание защитников, получивших ранения в результате российской агрессии", - отметил Наев.

Он добавил, что сегодня очень важно оказывать поддержку военным медикам в благородном деле спасения человеческих жизней.

Военному мобильному госпиталю на восточном направлении обороны передан гуманитарный груз, - Наев 01
Военному мобильному госпиталю на восточном направлении обороны передан гуманитарный груз, - Наев 02
Военному мобильному госпиталю на восточном направлении обороны передан гуманитарный груз, - Наев 03

"Этот мобильный госпиталь предназначен для предоставления пациентам первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи, а также стабилизации, временной госпитализации нетранспортабельных больных, их лечению и подготовке к эвакуации в лечебные учреждения высшего уровня", - добавил Наев.

Следует отметить, что это не первый случай оказания помощи военному медицинскому учреждению, ведь в госпиталь неоднократно поступали современное медицинское оборудование, медицинская мебель, кровати, специализированные матрасы, одежда для медицинского персонала, средства гигиены и т.д.

"В настоящее время наши гуманитарные инициативы продолжают функционировать и организовывать работу по оказанию помощи военным госпиталям. В ближайшее время гуманитарный груз медицинского назначения поступит в медицинские учреждения, расположенные на запорожском направлении", - резюмирует Наев.

больница (1439) помощь (7800) гуманитарная помощь (1261) Наев Сергей (347)


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Наєв,як завжди на своєму місці. Настоящий Генерал.
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24.05.2022 10:05 Ответить
Нифига себе новость. Это уровень командующего. Напоминает Залужного, когда он лично вдруг запостил удары Байрактарами по Змеиному. Видимо других хороших новостей нет.
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24.05.2022 10:15 Ответить
 
 