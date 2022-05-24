Оккупанты грузят краденое зерно на суда: это видно на ФОТО со спутника

Спутниковые снимки зафиксировали, как захватчики в оккупированном Севастополе грузят на российские суда украденное в Украине зерно.

Соответствующие фото с 19 и 21 мая публикует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

На снимках - суда "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка", пришвартованные рядом с объектом, похожим на зерновой силос. Из ленты в открытые трюмы судов сыплется зерна.

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба судна покинули порт. "Матрос Позинич" плывет по Эгейскому морю и направляется в столицу Ливана Бейрута, а "Матрос Кошка" пока находится в Черном море.

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CNN отмечает, что точное место происхождения зерна, которое грузят на корабли, неизвестно. Но оккупированный Крым производит очень мало своего собственного зерна – в отличие от богатых сельскохозяйственным производством Херсонской и Запорожской областей. Украинские чиновники и промышленные источники сообщили CNN, что российские войска в оккупированных районах разорили несколько силосов и перевезли зерно на юг.

В начале этого месяца "Матрос Позинич" уже перевозил зерно из Черного моря в Средиземное. Сначала он направлялся в Египет со своим грузом, но после предупреждения украинских официальных лиц его вернули из Александрии. Судну также был запрещен въезд в Бейрут, а в конце концов оно пришвартовалось в порт Латакии в Сирии, где Россия годами поддерживает режим Башара Асада.

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