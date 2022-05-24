Оккупанты грузят краденое зерно на суда: это видно на ФОТО со спутника
Спутниковые снимки зафиксировали, как захватчики в оккупированном Севастополе грузят на российские суда украденное в Украине зерно.
Соответствующие фото с 19 и 21 мая публикует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
На снимках - суда "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка", пришвартованные рядом с объектом, похожим на зерновой силос. Из ленты в открытые трюмы судов сыплется зерна.
По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба судна покинули порт. "Матрос Позинич" плывет по Эгейскому морю и направляется в столицу Ливана Бейрута, а "Матрос Кошка" пока находится в Черном море.
CNN отмечает, что точное место происхождения зерна, которое грузят на корабли, неизвестно. Но оккупированный Крым производит очень мало своего собственного зерна – в отличие от богатых сельскохозяйственным производством Херсонской и Запорожской областей. Украинские чиновники и промышленные источники сообщили CNN, что российские войска в оккупированных районах разорили несколько силосов и перевезли зерно на юг.
В начале этого месяца "Матрос Позинич" уже перевозил зерно из Черного моря в Средиземное. Сначала он направлялся в Египет со своим грузом, но после предупреждения украинских официальных лиц его вернули из Александрии. Судну также был запрещен въезд в Бейрут, а в конце концов оно пришвартовалось в порт Латакии в Сирии, где Россия годами поддерживает режим Башара Асада.
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(бомбл*ть) офіс СНН, СНН видає в ефір - Походження бомб невідоме(може Гондурас? а робл*ть все це гваделупські повстанці, що боряться за щасливе дідовство дітей Гвінеї?)
Зона дії "права" вона лише номінально всеосвітня , а по факту обмежується тонким шаром того самого "золотого міліарда" , тобто країнами ЕС , США , Україна , британського походження , Японії , Півд. Кореї й Ізраїлю -- це приблизно 60 країн з більше ніж 200. Трохи й частково в пів. Америці -- а далі ніде . Ніде нема в інших країнах "сили права" . Що хто б не вигукував .
Приклад -- то же ж Ліван . Єдина здорова й адекватна частина суспільства - це християне , та й то далеко не усі . Трохи є в сунитів .
Тобто в мене нема жодного сумніву , що абсолютно вкраденне українське зерно успішно зникне в цій чорній дірі зникаючої цівілізації . Бо "Хізбалла" там що хоче то й робить . Й перепродасть це зерно потім кому завгодно , а за посередництво отримає ту ж саму розконсерванну зброю .
А "Хізбалла" як усі терорісти з великим стажем мають вихід на чорні ринки зброї . Я посередник , Хізбалла може сбувати стару зброю зі складів РФії й купувати для себе й для РФії зброю більш нову -- тіж самі "Джевіліни" й "NLAV" , які блескуче зарекомендували себе , я до ринку яких в ***** доступу нема прямого ... Або безпілотники , яких зараз великий дефіцит в *****сосії !