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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Оккупанты грузят краденое зерно на суда: это видно на ФОТО со спутника

Спутниковые снимки зафиксировали, как захватчики в оккупированном Севастополе грузят на российские суда украденное в Украине зерно.

Соответствующие фото с 19 и 21 мая публикует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

На снимках - суда "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка", пришвартованные рядом с объектом, похожим на зерновой силос. Из ленты в открытые трюмы судов сыплется зерна.

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба судна покинули порт. "Матрос Позинич" плывет по Эгейскому морю и направляется в столицу Ливана Бейрута, а "Матрос Кошка" пока находится в Черном море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Если не вывезем из Украины зерно в ближайшие месяцы, то будет катастрофа

Оккупанты грузят краденое зерно на суда: это видно на 01Оккупанты грузят краденое зерно на суда: это видно на 02

CNN отмечает, что точное место происхождения зерна, которое грузят на корабли, неизвестно. Но оккупированный Крым производит очень мало своего собственного зерна – в отличие от богатых сельскохозяйственным производством Херсонской и Запорожской областей. Украинские чиновники и промышленные источники сообщили CNN, что российские войска в оккупированных районах разорили несколько силосов и перевезли зерно на юг.

В начале этого месяца "Матрос Позинич" уже перевозил зерно из Черного моря в Средиземное. Сначала он направлялся в Египет со своим грузом, но после предупреждения украинских официальных лиц его вернули из Александрии. Судну также был запрещен въезд в Бейрут, а в конце концов оно пришвартовалось в порт Латакии в Сирии, где Россия годами поддерживает режим Башара Асада.

Также читайте: Захватчики вывозят зерно из оккупированной Запорожской области

Оккупанты грузят краденое зерно на суда: это видно на 03
Оккупанты грузят краденое зерно на суда: это видно на 04

зерно (1070) Крым (26384) оккупация (10137) россия (95526) город Севастополь (1760)


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Топ комментарии
+5
А мені двоюрідний не брат з Білорусі каже шо то ми зерно вивозимо в Европу і міняємо на зброю, гівна кусок.
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24.05.2022 10:24
+3
А що про це думає пані Венедіктова?
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24.05.2022 10:15
+3
CNN зазначає, що точне місце походження зерна, яке вантажать на кораблі, невдіоме. Джерело:

(бомбл*ть) офіс СНН, СНН видає в ефір - Походження бомб невідоме(може Гондурас? а робл*ть все це гваделупські повстанці, що боряться за щасливе дідовство дітей Гвінеї?)
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24.05.2022 10:17
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А що про це думає пані Венедіктова?
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24.05.2022 10:15 Ответить
там немає чим думать, її головне завдання виконувать вказівки з банкової
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24.05.2022 10:42 Ответить
CNN зазначає, що точне місце походження зерна, яке вантажать на кораблі, невдіоме. Джерело:

(бомбл*ть) офіс СНН, СНН видає в ефір - Походження бомб невідоме(може Гондурас? а робл*ть все це гваделупські повстанці, що боряться за щасливе дідовство дітей Гвінеї?)
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24.05.2022 10:17 Ответить
мы опять терпилы? власть ни о чем не способна думать, или специально это делает?
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24.05.2022 10:19 Ответить
Щурячої отрути би їм у те зерно.
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24.05.2022 10:21 Ответить
А мені двоюрідний не брат з Білорусі каже шо то ми зерно вивозимо в Европу і міняємо на зброю, гівна кусок.
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24.05.2022 10:24 Ответить
А мені один пророросійський поц казав, що раіся на другому місті у світі по зерну, їм не треба нічого красти. У них свого зерна вдосталь.
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24.05.2022 11:02 Ответить
те саме ******* і пупкін...
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24.05.2022 11:05 Ответить
То він такий "розумний" бо гівно-блогерів на кшталт Шмарія передивився....
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24.05.2022 15:07 Ответить
И чему удивляться?! Сущность кацапни - это воровство! воровать чужое, землю или имущество у них в крови!
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24.05.2022 10:28 Ответить
Справжній господар береже та захищає своє добро.
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24.05.2022 13:06 Ответить
а ворог все рывно порошенко
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24.05.2022 10:41 Ответить
не пропадать же добру? раз українській владі зерно не потрібно і вона йоко там покинула.
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24.05.2022 10:43 Ответить
На превеликий жаль , в чомусь ***** правий -- усе в світі й досі вирішує "НЕ сила права" , але "право сили" . Спом"ятаємо питання шибенника Сраліна "А скільки в того Папи дивізій" ...

Зона дії "права" вона лише номінально всеосвітня , а по факту обмежується тонким шаром того самого "золотого міліарда" , тобто країнами ЕС , США , Україна , британського походження , Японії , Півд. Кореї й Ізраїлю -- це приблизно 60 країн з більше ніж 200. Трохи й частково в пів. Америці -- а далі ніде . Ніде нема в інших країнах "сили права" . Що хто б не вигукував .

Приклад -- то же ж Ліван . Єдина здорова й адекватна частина суспільства - це християне , та й то далеко не усі . Трохи є в сунитів .

Тобто в мене нема жодного сумніву , що абсолютно вкраденне українське зерно успішно зникне в цій чорній дірі зникаючої цівілізації . Бо "Хізбалла" там що хоче то й робить . Й перепродасть це зерно потім кому завгодно , а за посередництво отримає ту ж саму розконсерванну зброю .
А "Хізбалла" як усі терорісти з великим стажем мають вихід на чорні ринки зброї . Я посередник , Хізбалла може сбувати стару зброю зі складів РФії й купувати для себе й для РФії зброю більш нову -- тіж самі "Джевіліни" й "NLAV" , які блескуче зарекомендували себе , я до ринку яких в ***** доступу нема прямого ... Або безпілотники , яких зараз великий дефіцит в *****сосії !
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24.05.2022 10:51 Ответить
Та ******* вже по цьому севастополю, орки одразу заспокояться та й без флоту вони взагалі припинять блокаду українських териториальних вод. Севастополь - це ракова пухлина України і завжди нею був, з нього все й почалось. Під воду його треба відправити.
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24.05.2022 10:58 Ответить
 
 