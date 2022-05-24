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В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить. ФОТО

При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по пр. Мира в подвале обнаружили около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС РФ покинуло место работ.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить 01
В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить 02

"Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь слышна почти во всем квартале. Из-за введения работы по захоронению и эксгумации так называемой "государственной корпорации "ритуал" из Донецка, процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен."

Читайте на "Цензор.НЕТ": При разминировании "Азовстали" подорвались четверо российских саперов, - Андрющенко

Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", выдав, что тело погибшего только найдено или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище", - говорится в сообщении.

захоронения (218) Мариуполь (5712) смерть (9222) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+77
Нещасні люди, повірили у ЗЕлені казочки про шашлики.
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24.05.2022 10:17
+51
який кошмар,який п..ець,і це лише верхівка айсбергу,скільки таких багатоповерхівок там ще є...
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24.05.2022 10:20
+46
Зеленский, это опять Порошенко виноват?..
ты, Венедиктова, Бакланов или Мертвечук "вот сейчас на карте покажете"?
новый асфальт не слишком помог Украине.. и Беня Каток куда-то пропал с вашего голубого экрана ******** новын..(
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24.05.2022 10:31
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Нещасні люди, повірили у ЗЕлені казочки про шашлики.
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24.05.2022 10:17 Ответить
В подвал говорят прятаться.
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24.05.2022 10:51 Ответить
Підвал панельного будинку - це могила.
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24.05.2022 11:07 Ответить
так русскіє не давали проводити рятувальні операції, коли ще там було кому їх проводити, не просто так. Вони спеціально так зробили, можливо люди й були живі під завалами, але скільки можна так протягнути? То ж русскіє зробили це щоб потім мати можливість знімати свої по...ні відосіки, для своїх кончених виплодків.
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24.05.2022 11:23 Ответить
Падлюки.
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24.05.2022 17:31 Ответить
""Підвал панельного будинку - це могила. "

Ну так виходьте пiд мiни.
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26.05.2022 01:37 Ответить
Вон оно что ... А я думал это рашистские нелюди людей уничтожили.
Ты это, адресок свой чиркани. Чтобы было куда санитаров из психушки вызывать.
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24.05.2022 10:56 Ответить
нелюди знищили, а придуркі, які тільки про свою вертикаль влади дбають, позволили їм то зробити максимально ефективно.
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24.05.2022 11:31 Ответить
Ви Дебіл? Люди загинули а Ви тут політикою займаєтесь...
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24.05.2022 11:21 Ответить
саме так, люди загинули, у людей горе, влада в політику вдарилася і прямо головою, то що чекати від пересічних?
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24.05.2022 11:25 Ответить
Те люди не занимались политикой и умерли
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24.05.2022 18:33 Ответить
Немає слів
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24.05.2022 10:18 Ответить
який кошмар,який п..ець,і це лише верхівка айсбергу,скільки таких багатоповерхівок там ще є...
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24.05.2022 10:20 Ответить
це наше національне Горе.
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24.05.2022 11:26 Ответить
😰
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24.05.2022 11:50 Ответить
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24.05.2022 10:28 Ответить
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24.05.2022 10:32 Ответить
Хет трік !!!
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24.05.2022 10:33 Ответить
Это мир в глазах Путина так выглядит, результат разведения сторон и разминирования территорий.
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24.05.2022 10:28 Ответить
Большинство граждан Украины выступают против территориальных уступок России ради достижения мира. Лишь 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

При этом отдавать какие-либо территории стране-агрессору не хотят в том числе люди, проживающие в районах интенсивных боевых действий. Об этом https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1111&page=1 свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрос проводился в период с 13 по 18 мая среди 2000 респондентов. Результаты показали, что для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. На такой вариант соглашаются всего 10% украинцев и лишь для достижения мира и сохранения независимости.

Примечательно, что против любых территориальных уступок выступают большинство населения во всех регионах Украины. Даже на востоке, который сейчас испытывает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки - только 19%), а на юге - 83% против уступок (готовы - только 9%).

Также важно отметить, что среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки - 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки - только 5%).
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24.05.2022 10:31 Ответить
Але "обрані", що із кругу спілкування найвпливовішого, мають іншу думку, яку постійно звучує президент.
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24.05.2022 11:13 Ответить
але не в будь-якому вигляді, бо якщо поступатися територіями, це ніколи не закінчиться, русскім по цимбалах скільки людей вбити своїх і чужих, вони ж імперія, щоб їм повивертало. Крім того "дай русскому палець, і він відгризе руку. По саму голову". Ми вже в тому пересвідчилися.
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24.05.2022 11:29 Ответить
Ну да.. отдали Крым - ради мира! Отдали Донбас , что б не было войны! А импонравилось… лезут за следующими кусками Украины !
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24.05.2022 17:38 Ответить
Зеленский, это опять Порошенко виноват?..
ты, Венедиктова, Бакланов или Мертвечук "вот сейчас на карте покажете"?
новый асфальт не слишком помог Украине.. и Беня Каток куда-то пропал с вашего голубого экрана ******** новын..(
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24.05.2022 10:31 Ответить
і добре що пропав, бо зараз би знову базікав би що росіює треба дружити, тьфу!
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24.05.2022 11:32 Ответить
порох вор, а ты его холуй
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24.05.2022 12:30 Ответить
в тебе мізки вкрав не Порох, а доля.
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24.05.2022 21:25 Ответить
Геноцид московитами українців..
а боти все перенаправляють на іншу сторону
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24.05.2022 10:31 Ответить
На Зеленского все перекидают, сейчас это в тренде у ботов.
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24.05.2022 12:25 Ответить
Дивно. Бо у 2014-15рр Порох був винен.
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24.05.2022 15:32 Ответить
А тобі яке діло, каZап?
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24.05.2022 18:34 Ответить
А что им еще остается? Все надеются поссорить украинцев и разделить Украину. Наивные! Сегодня их презирают и ненавидят абсолютно ВСЕ жители Украины.
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24.05.2022 12:45 Ответить
Кто там говорил что не важно на каком языке разговаривать главное чтобы мир был? Ну как вам ваш мир? У меня уже ваш *мир* ассоциируется с кошмаром и аппокалипсом
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24.05.2022 10:34 Ответить
ТАМ ДЕ ХОЧ КОЛИСЬ ПОВАЖАВСЯ РУСКІЙ МІР РАНО ЧИ ПІЗНО БУДЕ ГОРА ТРУПІВ.
РУСКІЙ МІР ЦЕ САТАНІЗМ, САТАНІЗМ ПОТРЕБУЄ ЛЮДСЬКИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНЬ.
МИР ПРАХУ ЗАГИБЛИМ МАРІУПОЛЬЦЯМ
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24.05.2022 10:36 Ответить
Вот незнаю, и почему я вспомнил слова Арестовича что Марик невозможно взять(((
Был бы он обычным лохером - да и фиг с ним, но он всетаки официальное лицо!
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24.05.2022 10:42 Ответить
має купу підписчиків, які за те, щоб він і далі їх колисав, любого готові захейтити.
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24.05.2022 11:33 Ответить
А чего это ты решил, что вы его взяли, Косабы? Вы просто уничтожили город! Тактика Чингиз-хана. Теперь вами сделанные горы трупов убирать воняет.!!!
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24.05.2022 12:47 Ответить
Арестович это тик токер, но никак не официальное лицо!
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24.05.2022 17:07 Ответить
АСФАЛЬТОВИЙ ГЕНЕРАЛІСІМУС ЗАРАЗ ВІДОСІК ЗАБАБАХАЄ ЯК ЙОМУ ПОРОХ
ЗАВАЖАВ АРМІЮ РОБИТИ СИЛЬНОЮ СВОЇМ ВУГЛЕМ З ОРДЛО І НАФТОВОЮ
ТРУБОЮ МЕДВЕДЧУКА.
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24.05.2022 10:42 Ответить
Ну що дамбаські піонєри-намкришевці та інші "путенввідісти", куди ж ви зникаєте при перших же бомбардуваннях рашкомиром?
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24.05.2022 10:46 Ответить
ну так вони ж не чекали такого, вони ж думали прийде "русскій парєнь і все вместе поганою метлою", а прийшов кончений ви...ок, дегенерат, педофіл і вбивця.
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24.05.2022 11:36 Ответить
Ну, там же всі такі, на кого ж було сподіватися? Зєлєбобікі вони ж такі зєлєбобіки...
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24.05.2022 22:03 Ответить
Ці "шашлички" вже повинні Зеленському в горлі стояти, ночами снитись...
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24.05.2022 11:42 Ответить
нет слов. неужели есть такие люди.
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24.05.2022 12:29 Ответить
Про геноцид рашистів проти украінського народу має знати весь світ ,про Маріуполь Волноваху ,Бучу ,Ірпінь Бородянку такого не було з часів другоі світовоі і що б кожен росіянин був ізгоєм в кожній краіні світу включно з "хорошими русскими" це варвари 21 століття.
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24.05.2022 12:38 Ответить
А как туда Гутерроша привезти ? И вдобавок Красный Крест !
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24.05.2022 16:30 Ответить
Кроме того что орки, злые и все человеское у них отсутствует, так ко всему ,они ещё и Ттупые , Запад все и так знает висят спутники , на которых видно даже прыщи на заднице орка ,когда он срать ходит . Украина и так все знает , а на ваших ватников, абсолютно ложить , они поверят во все ,что им ***** скажет
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24.05.2022 16:59 Ответить
Відповідальність за ці невинні жертви мають нести організатори розмінування Чонгарського перешийку та учасники від України переговорів по розмінуванню в рамках ТКГ
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24.05.2022 17:08 Ответить
От, не треба нам тут!.. Звичайно, і Чонгар розслідуватиметься, і асфальт замість "Нептунів", але, винен у вбивствах - Путлєр, не треба відводити стрєлкі на когось в Україні, нехай це і зєля...
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24.05.2022 22:07 Ответить
Бедные мариупольцы. Мои самые искренние соболезнования.
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24.05.2022 18:53 Ответить
А Херсонщина сейчас под кацапами. Шо делается там, одному богу известно
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24.05.2022 20:12 Ответить
 
 