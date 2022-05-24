В Мариуполе при разборе завалов многоэтажки в подвале обнаружили около 200 тел погибших. Оккупанты отказываются их хоронить. ФОТО
При разборе завалов многоэтажки в районе пригородной АЗС-2 по пр. Мира в подвале обнаружили около 200 тел погибших под завалами с высокой степенью разложения. Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, МЧС РФ покинуло место работ.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь слышна почти во всем квартале. Из-за введения работы по захоронению и эксгумации так называемой "государственной корпорации "ритуал" из Донецка, процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен."
Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", выдав, что тело погибшего только найдено или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище", - говорится в сообщении.
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Ну так виходьте пiд мiни.
Ты это, адресок свой чиркани. Чтобы было куда санитаров из психушки вызывать.
При этом отдавать какие-либо территории стране-агрессору не хотят в том числе люди, проживающие в районах интенсивных боевых действий. Об этом https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1111&page=1 свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Опрос проводился в период с 13 по 18 мая среди 2000 респондентов. Результаты показали, что для 82% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы. На такой вариант соглашаются всего 10% украинцев и лишь для достижения мира и сохранения независимости.
Примечательно, что против любых территориальных уступок выступают большинство населения во всех регионах Украины. Даже на востоке, который сейчас испытывает интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки - только 19%), а на юге - 83% против уступок (готовы - только 9%).
Также важно отметить, что среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки - 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки - только 5%).
ты, Венедиктова, Бакланов или Мертвечук "вот сейчас на карте покажете"?
новый асфальт не слишком помог Украине.. и Беня Каток куда-то пропал с вашего голубого экрана ******** новын..(
а боти все перенаправляють на іншу сторону
РУСКІЙ МІР ЦЕ САТАНІЗМ, САТАНІЗМ ПОТРЕБУЄ ЛЮДСЬКИХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНЬ.
МИР ПРАХУ ЗАГИБЛИМ МАРІУПОЛЬЦЯМ
Был бы он обычным лохером - да и фиг с ним, но он всетаки официальное лицо!
ЗАВАЖАВ АРМІЮ РОБИТИ СИЛЬНОЮ СВОЇМ ВУГЛЕМ З ОРДЛО І НАФТОВОЮ
ТРУБОЮ МЕДВЕДЧУКА.