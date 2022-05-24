За сутки россияне нанесли 14 ударов по Донетчине. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов. Разрушения получили 40 гражданских объектов - жилые дома, детский сад, сельскохозяйственное предприятие, религиозное здание, критическая инфраструктура. Полиция задокументировала военные преступления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Нацполиции.

Враг ударил по населенным пунктам – Бахмут, Лиман, Соледар, Авдеевка, Райгородок, Луганское, Заря, Орловка, Калиново, Адамовка, Нью-Йорк, Северное, Сидоровое, Тонечко.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок.





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На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.