За сутки россияне нанесли 14 ударов по Донетчине. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов. Разрушения получили 40 гражданских объектов - жилые дома, детский сад, сельскохозяйственное предприятие, религиозное здание, критическая инфраструктура. Полиция задокументировала военные преступления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Нацполиции.
Враг ударил по населенным пунктам – Бахмут, Лиман, Соледар, Авдеевка, Райгородок, Луганское, Заря, Орловка, Калиново, Адамовка, Нью-Йорк, Северное, Сидоровое, Тонечко.
Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок.
На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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