В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ. ФОТО

В Киеве СБУ разоблачила приспешника российских оккупантов, призывавшего арестовать и расстреливать украинских пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Как отмечается, Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила противоправную деятельность пророссийского пропагандиста, создавшего сеть антиукраинских информационных ресурсов. Общая аудитория их составляла более 150 тысяч пользователей.

"Киберспециалисты спецслужбы установили, что аккаунты в социальных сетях и телеграм-каналах администрировал житель столицы – бывший военный. Созданные сети пропагандист использовал для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, публиковал материалы о планировании обстрелов железнодорожных объектов", - говорится в сообщении. .

















Кроме того, правоохранители обнаружили в мобильных устройствах злоумышленника переписку с бывшими военнослужащими РФ, проживающими на территории временно оккупированного Крыма. Здесь предатель выражал поддержку российским оккупантам, призывал к уничтожению любой страны ядерным оружием, высадке вражеского десанта в столице нашего государства, называл украинцев и американцев искусственными нациями.

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Также с начала вооруженной агрессии РФ злоумышленник рассказывал о движении транспорта в столице, призывал арестовать и расстреливать украинских пленных.

В ходе проведения обыска по месту жительства в Печерском районе столицы работники СБУ изъяли компьютерную и мобильную технику, посредством которой осуществлялось администрирование ресурсов.

Следователи Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.