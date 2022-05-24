В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ. ФОТО
В Киеве СБУ разоблачила приспешника российских оккупантов, призывавшего арестовать и расстреливать украинских пленных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Как отмечается, Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила противоправную деятельность пророссийского пропагандиста, создавшего сеть антиукраинских информационных ресурсов. Общая аудитория их составляла более 150 тысяч пользователей.
"Киберспециалисты спецслужбы установили, что аккаунты в социальных сетях и телеграм-каналах администрировал житель столицы – бывший военный. Созданные сети пропагандист использовал для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, публиковал материалы о планировании обстрелов железнодорожных объектов", - говорится в сообщении. .
Кроме того, правоохранители обнаружили в мобильных устройствах злоумышленника переписку с бывшими военнослужащими РФ, проживающими на территории временно оккупированного Крыма. Здесь предатель выражал поддержку российским оккупантам, призывал к уничтожению любой страны ядерным оружием, высадке вражеского десанта в столице нашего государства, называл украинцев и американцев искусственными нациями.
Также с начала вооруженной агрессии РФ злоумышленник рассказывал о движении транспорта в столице, призывал арестовать и расстреливать украинских пленных.
В ходе проведения обыска по месту жительства в Печерском районе столицы работники СБУ изъяли компьютерную и мобильную технику, посредством которой осуществлялось администрирование ресурсов.
Следователи Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
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- або пожиттеве з конфіскацією;
- або виїзд в РФ з конфіскацією і без права відвідувати Україну пожиттево.
Хай вибирає свою Росію і їде туди з кульочком своїх речей.
Потрібно показово судити це продажне бидло , щоб інші бачили , що з ними буде за зраду !
Чому воно не лежить мордою в підлогу?!
московия раньше была в пределах московской области.
потом они много земель захватили у азиатских народов и расселились на эти земли.
например, Башкирия. там сейчас 60% башкир живет и 40 % русских. Хоть на момент захвата там жило 100% башкир.
В 1991 году Украина объявила о выходе из состава ссср. За это на референдуме проголосовало чуть ли не 95% людей в каждой области Украины.
Это не похоже на процесс дарки.
земли им всё мало!
так и будут похоронены в этой земле.
а мне, наоборот, этот разговор похож на разговор двух русских фашиков.
Очень похоже. Если да - то это "хорошо, и хорошо весьма!"
щоб три роки тільки цим і займався, під прицілом охоронця.
а після трьох років - депортувати в "родниє *****" з конфіскацією майна.
а то ви ганяєтесь за Порошенком , як скажені пси , на догоду путлєру !