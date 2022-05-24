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В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ. ФОТО

В Киеве СБУ разоблачила приспешника российских оккупантов, призывавшего арестовать и расстреливать украинских пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Как отмечается, Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила противоправную деятельность пророссийского пропагандиста, создавшего сеть антиукраинских информационных ресурсов. Общая аудитория их составляла более 150 тысяч пользователей.

"Киберспециалисты спецслужбы установили, что аккаунты в социальных сетях и телеграм-каналах администрировал житель столицы – бывший военный. Созданные сети пропагандист использовал для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, публиковал материалы о планировании обстрелов железнодорожных объектов", - говорится в сообщении. .

В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ 01
В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ 02
В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ 03
В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ 04
В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ 05
В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ 06
В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ 07
В столице разоблачен приспешник российских оккупантов, призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных, - СБУ 08

Кроме того, правоохранители обнаружили в мобильных устройствах злоумышленника переписку с бывшими военнослужащими РФ, проживающими на территории временно оккупированного Крыма. Здесь предатель выражал поддержку российским оккупантам, призывал к уничтожению любой страны ядерным оружием, высадке вражеского десанта в столице нашего государства, называл украинцев и американцев искусственными нациями.

Смотрите: Задержан сторонник "русского мира" в Запорожье, - Нацполиция. ФОТО

Также с начала вооруженной агрессии РФ злоумышленник рассказывал о движении транспорта в столице, призывал арестовать и расстреливать украинских пленных.

В ходе проведения обыска по месту жительства в Печерском районе столицы работники СБУ изъяли компьютерную и мобильную технику, посредством которой осуществлялось администрирование ресурсов.

Следователи Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области объявили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч.2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Киев (25521) пропаганда (3675) расстрел (503) СБУ (19898) коллаборационизм (870) пленные (2139)


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Топ комментарии
+42
Сидит такое в Киеве и ноет за руским миром. подонок
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24.05.2022 11:34
+31
***** какие же русня тупые клоуны
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24.05.2022 11:32
+23
І це воно про тупих розмірковує? 😲Воно ж тупе, як безголова курка, якій голову відрубали, а вона ще кудись біжить. Воно справді вірить у ту всю чухню? 😲 Господи! Я думав, що все-таки вони за гроші, а виявляється - то клініка!
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24.05.2022 11:37
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***** какие же русня тупые клоуны
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24.05.2022 11:32 Ответить
Сєрарські продажні судді не тільки відпустять, але і на прикладі Сумського судді, там агент ще подав на СБУ до суду про перевищення сили, і суддя колаборант це освятив. Ані президента, ані вищу раду юстиції це не цікавить
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24.05.2022 12:09 Ответить
Сидит такое в Киеве и ноет за руским миром. подонок
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24.05.2022 11:34 Ответить
Москвоязичний.
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24.05.2022 12:05 Ответить
"..призывавший сажать за решетку и расстреливать украинских пленных", так его теперь надо сначала посадить а потом расстрелять, по его же методичке и по законам военного времени..
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24.05.2022 12:22 Ответить
русский, проживающий в украине.
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24.05.2022 12:33 Ответить
Русский=нацист.
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24.05.2022 12:42 Ответить
На Печерську
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24.05.2022 12:38 Ответить
І це воно про тупих розмірковує? 😲Воно ж тупе, як безголова курка, якій голову відрубали, а вона ще кудись біжить. Воно справді вірить у ту всю чухню? 😲 Господи! Я думав, що все-таки вони за гроші, а виявляється - то клініка!
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24.05.2022 11:37 Ответить
і тільки клізма...
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24.05.2022 11:58 Ответить
С
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24.05.2022 12:39 Ответить
А попрічників які закликають розстрілювати українських військових прямо з Верховної Ради, ще не викрито?!
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24.05.2022 11:41 Ответить
Повний треш. Намагаються ровалити військові підрозділи санкціоноааними вбивствами.Стравити офіцерський й рядовий склад. Перетворити армію на банду вбивць
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24.05.2022 12:43 Ответить
Надеюсь оно до суда не доживёт.
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24.05.2022 11:41 Ответить
Я тоже на это надеюсь 😠
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24.05.2022 11:50 Ответить
Такі люди не поміняються до смерті. Там один вихід: дати йому на вибір
- або пожиттеве з конфіскацією;
- або виїзд в РФ з конфіскацією і без права відвідувати Україну пожиттево.

Хай вибирає свою Росію і їде туди з кульочком своїх речей.
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24.05.2022 11:42 Ответить
Ні, це ворог не лише України, це ворог всього людства. До кобзона!
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24.05.2022 11:49 Ответить
вибір для вільних людей, які знають що таке демократія, ці вилупки до людей не відносяться.
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24.05.2022 11:50 Ответить
Небезпечний для живих. Де,б ,небув
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24.05.2022 12:45 Ответить
А почему нельзя изменить закон об ужестожении наказаний в военное время за измену и предательство (расстрел предателей и изменников - это логично, справедливо и очень даже правильно)?
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24.05.2022 11:42 Ответить
Якщо "хоче побачить" великое начало" - то на кордон з Росією І на трьохметровий кілок Зверху буде краще видно ТІльки не "великое начало", а "начало "великого конца Московии"
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24.05.2022 11:43 Ответить
КОЛИ ПОЧНЕМО РОЗСТРІЛЮВАТИ ЦЮ МЕРЗОТУ??? КОЛИ ВДРУГЕ КИЇВ ОБЛОЖАТЬ? ЧИ Й ТОДІ БУДЕ НЕ НА ЧАСІ?
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24.05.2022 11:44 Ответить
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24.05.2022 11:46 Ответить
Скільки ж цієї мразоти ще є по всій Украіні навіть страшно уявити !

Потрібно показово судити це продажне бидло , щоб інші бачили , що з ними буде за зраду !
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24.05.2022 11:47 Ответить
150к поплічників
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24.05.2022 12:48 Ответить
А хто ці 150 000 користувачів. Може їх також відловити - і як мінімум лишити всіх пенсій і інших привілеїв. А краще відправити до московії. Якщо б у нас не було колаборантів і потенційних колаборантів, то і війни не було б.
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24.05.2022 11:51 Ответить
А чому ця гнида на фото стоїть руки в боки?!
Чому воно не лежить мордою в підлогу?!
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24.05.2022 11:54 Ответить
так может тому кто восхищен так советской властью, сделать по-советски расстрелять к х₴ям? Все наши проблемы из за излишней миролюбивости к подонкам.
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24.05.2022 11:56 Ответить
Яке кончене ...
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24.05.2022 11:58 Ответить
Чому не показують фото таких виродків. Країна має знати таких героїв. Тварюка. Для таки має бути тільки одна міра покарання - розстріл. Ну так як він бажав для наших воїнів. А ще краще привселюдно, що іншим таким як він не хотілось сюди кликати орків.
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24.05.2022 11:59 Ответить
Щоб,ми непізнали коли випустять
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24.05.2022 12:49 Ответить
И я буду 12 лет эту суку кормить? Давайте я его сам грохну, сам закопаю и сэкономлю немножко денег.
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24.05.2022 12:00 Ответить
Вова, займите очередь, она у вас сто десятая. А вот на закопать вы где то третий.
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24.05.2022 12:08 Ответить
Так наградите эту мразь той же монетой, гуманисты!
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24.05.2022 12:07 Ответить
Пока такие "закликаторы" не будут вешаться в СИЗО, ничего не изменится. Власть должна показать жесткость , что бы другим любителям русского мира неповадно было.
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24.05.2022 12:07 Ответить
Выколоть глаза, отрезать ноги и руки, вырвать язык. И пусть себе живёт спокойно.
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24.05.2022 12:07 Ответить
Глаза надо оставить, что бы видела, гнида, как сдохнет его недогосударство РФ и вернётся в свои, исторические границы 1122 года.
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24.05.2022 12:11 Ответить
Мене особисто цікавить лише одне питання, чому це падло досі живе?
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24.05.2022 12:11 Ответить
это руцкие, проживающие в Украине. среди них часто такое встречается.
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24.05.2022 12:18 Ответить
на каких мы чужих землях живем? здесь наши предки жили.
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24.05.2022 12:20 Ответить
это русские живут на чужих землях.

московия раньше была в пределах московской области.

потом они много земель захватили у азиатских народов и расселились на эти земли.

например, Башкирия. там сейчас 60% башкир живет и 40 % русских. Хоть на момент захвата там жило 100% башкир.
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24.05.2022 12:23 Ответить
И как происходил процесс дарки?

В 1991 году Украина объявила о выходе из состава ссср. За это на референдуме проголосовало чуть ли не 95% людей в каждой области Украины.

Это не похоже на процесс дарки.
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24.05.2022 12:28 Ответить
Шо вже вичислили?
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24.05.2022 12:29 Ответить
Портянка , тебе чекає теж мотузка з милом на шиі , мразь ти кончена 😠
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24.05.2022 17:08 Ответить
для русских всё их земли! казахстан "их земли", украина "их земли"!

земли им всё мало!

так и будут похоронены в этой земле.
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24.05.2022 12:30 Ответить
называют украинцев фашистами.

а мне, наоборот, этот разговор похож на разговор двух русских фашиков.
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24.05.2022 12:31 Ответить
Таку паскуду під час війни розстріляти ,а скільки іх ще є ,багато з яких і всім відомі політики ,артисти олігархи ітп.
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24.05.2022 12:31 Ответить
А почему не воспользоваться его советом? Взять его и расстрелять!!!
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24.05.2022 12:35 Ответить
Эта ж тварь сама написала что такие не перевоспитываются...в расход кусок дерьма!
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24.05.2022 12:42 Ответить
А это случаем не YuraSumy ? Был такой мудак, в соцсетях с 14 года распространял кацапскую пропаганду..

Очень похоже. Если да - то это "хорошо, и хорошо весьма!"
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24.05.2022 12:43 Ответить
таких треба відправляти на розбір завалів зруйнованих будинків та розкопки братських могил для ексгумації.
щоб три роки тільки цим і займався, під прицілом охоронця.
а після трьох років - депортувати в "родниє *****" з конфіскацією майна.
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24.05.2022 12:53 Ответить
*****, ублюдок!
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24.05.2022 12:58 Ответить
таких убивать надо - исправить не возможно
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24.05.2022 13:45 Ответить
Затримали 1го, ще 150тисяч залишилося.....та хоча б громадянства їх позбавити, але ж нєєє....тьфу.
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24.05.2022 14:51 Ответить
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24.05.2022 14:58 Ответить
Спочатку це сране гебьйо безкінця схрони знаходило, тепер у соцмережах знаходять шпіонав, а кацапські диверсанти продовжують керувати московським паханатом, мають владу в українських містах-мільйонниках, ведуть підривну діяльність в укроборонпромі, укрзалізниці, енергоатомі та багатоьох інших критичних підприємствах. Керують прокуратурою, судами та ОП.
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24.05.2022 16:04 Ответить
Т. Баканов , ви краще пильнуйте ворогів нашоі краіни та вбивць ,
а то ви ганяєтесь за Порошенком , як скажені пси , на догоду путлєру !
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24.05.2022 17:12 Ответить
А як його покарають за це, штраф пару років умовно? Треба робити такі умови в Україні, щоб проросійська наволоч не могла тут жити, і сама емігрувала у парашу, тільки так у майбутньому можливий спокій і мир в Україні.
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24.05.2022 18:18 Ответить
 
 