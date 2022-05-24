В результате пожара на николаевской АЗС пострадал один человек - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В Николаеве спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Ингульском районе.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"В Ингульском районе Николаева пожарные ликвидируют пожар на АЗС. Сообщение о пожаре поступило в 11:03.
В настоящее время привлечены 10 единиц техники и 35 спасателей. Тушение продолжается, ориентировочная площадь 300 кв.м. Причина устанавливается.
Известно об одном пострадавшем, который каретой скорой помощи доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
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vigo
показать весь комментарий24.05.2022 12:51 Ответить Мне нравится 1
Сергей Владимирович #504607
показать весь комментарий24.05.2022 12:54 Ответить Мне нравится 0
SergTranscarpathian
показать весь комментарий24.05.2022 12:51 Ответить Мне нравится 0
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