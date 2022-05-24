РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7924 посетителя онлайн
Новости Фото
2 508 3

В результате пожара на николаевской АЗС пострадал один человек - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Николаеве спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Ингульском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В Ингульском районе Николаева пожарные ликвидируют пожар на АЗС. Сообщение о пожаре поступило в 11:03.

В настоящее время привлечены 10 единиц техники и 35 спасателей. Тушение продолжается, ориентировочная площадь 300 кв.м. Причина устанавливается.

Известно об одном пострадавшем, который каретой скорой помощи доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС. ФОТО

В результате пожара на николаевской АЗС пострадал один человек - ГСЧС 01
В результате пожара на николаевской АЗС пострадал один человек - ГСЧС 02
В результате пожара на николаевской АЗС пострадал один человек - ГСЧС 03

Николаев (2152) пожар (5944) ГСЧС (4966)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
якось дивно ця АЗС розташована...
показать весь комментарий
24.05.2022 12:51 Ответить
бодяжили, спешили ...
показать весь комментарий
24.05.2022 12:54 Ответить
заблукав мабуть... що зараз на наших АЗС робити?
показать весь комментарий
24.05.2022 12:51 Ответить
 
 