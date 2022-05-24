В результате пожара на николаевской АЗС пострадал один человек - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Николаеве спасатели ликвидируют пожар на АЗС в Ингульском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В Ингульском районе Николаева пожарные ликвидируют пожар на АЗС. Сообщение о пожаре поступило в 11:03.

В настоящее время привлечены 10 единиц техники и 35 спасателей. Тушение продолжается, ориентировочная площадь 300 кв.м. Причина устанавливается.

Известно об одном пострадавшем, который каретой скорой помощи доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

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